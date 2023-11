Le polypeptide insulinotrope dépendant du glucose régule le poids corporel et la prise alimentaire via les neurones GABAergiques chez la souris

Le développement de co-agonistes GIPR-GLP-1R a constitué une avancée majeure dans le traitement de l’obésité et du diabète.9, mais les mécanismes par lesquels le GIP affecte le métabolisme énergétique systémique restent largement inconnus. De plus en plus de preuves indiquent que les agonistes du GIPR à action prolongée agissent dans le cerveau pour diminuer le poids corporel en inhibant la prise alimentaire.3,6,7,8. L’activation chimiogénétique des neurones GIPR de l’hypothalamus et du cerveau postérieur diminue la consommation alimentaire chez la souris6,7 et les agonistes du GIPR à action prolongée diminuent le poids corporel et la consommation alimentaire chez les souris obèses de type sauvage3,8mais pas chez les souris avec Nes-cre-perte neuronale médiée par Gipr3. De plus en plus de preuves indiquent que l’agonisme du GIPR est également un constituant essentiel du co-agonisme GIPR – GLP-1R. Le co-agoniste GIPR-GLP-1R, MAR709, par rapport à un acyl-GLP-1 pharmacocinétiquement adapté, entraîne une perte de poids plus importante et une inhibition supplémentaire de la prise alimentaire, mais cette supériorité disparaît chez les souris présentant une perte neuronale de Gipr3. Et tandis que le tirzépatide, co-agoniste du GIPR-GLP-1R, favorise la sécrétion d’insuline dans les îlots humains isolés, principalement via le récepteur GIPdixles agonistes du GIPR à action prolongée atténuent l’effet émétique de l’agonisme du GLP-1R chez les animaux de laboratoire11,12 et contribuent donc probablement à une plus grande tolérance du co-agonisme GIPR – GLP-1R par rapport à l’agonisme du GLP-1R à des doses plus élevées. Bien que les mécanismes et les populations neuronales par lesquels le GIP affecte le poids corporel et la prise alimentaire n’aient pas encore été identifiés, ces données indiquent collectivement que l’agonisme du GIPR est un constituant essentiel de l’efficacité métabolique et de la tolérabilité du co-agonisme GIPR-GLP-1R.

Plusieurs études ont récemment évalué le profil d’expression de Gipr dans le cerveau à l’aide d’une analyse de séquençage d’ARN unicellulaire (scRNA-seq), révélant que Gipr est exprimé dans une variété de types de cellules différents dans l’hypothalamus et le cerveau postérieur, notamment les neurones, les cellules mésenchymateuses, les cellules murales et les oligodendrocytes7,13,14,15. Dans ces deux zones du cerveau, l’expression de Gipr se trouve dans les cellules ou les neurones qui expriment Slc32a1 (aussi connu sous le nom Vgat), un marqueur indicatif des neurones GABAergiques inhibiteurs6,14,16,17. GABAergique Gipr les neurones semblent cruciaux pour l’effet antiémétique de l’agonisme du GIPR11,13, mais leur rôle dans le métabolisme énergétique reste inconnu. Soulignant leur rôle potentiel dans la régulation du bilan énergétique, Vgat-les neurones exprimant le GABA sont impliqués dans le contrôle du comportement alimentaire18,19,20et tandis que la stimulation optogénétique des neurones VGAT dans l’hypothalamus latéral favorise la prise alimentaire, l’ablation génétique de ces neurones a l’effet inverse18. Bien qu’étant exprimé dans seulement 14 à 18 % de tous Gipr cellules de l’hypothalamus15 et le cerveau postérieur14, Vgat on le retrouve dans environ 32% des cas hypothalamiques Gipr neurones15 et, selon les études, dans jusqu’à 55 % du cerveau postérieur Gipr neurones14,16,17,21 (Tableau de données étendu 1). Basé sur l’expression de Gipr dans les neurones GABAergiques7,11,14,15et la démonstration que l’activation sélective des neurones GIPR de l’hypothalamus et du cerveau postérieur diminue la consommation alimentaire chez la souris6,7nous avons évalué ici si les effets métaboliques du coagonisme GIP et GIPR – GLP-1R dépendent de la signalisation GIPR dans les neurones GABAergiques inhibiteurs.

Mâle nourri avec un régime riche en graisses (HFD) Vgat-Gipr Les souris knock-out (KO) présentent une diminution du poids corporel et une amélioration du métabolisme du glucose. Souris avec suppression de Gipr dans les neurones GABAergiques inhibiteurs ont été générés par le croisement de C57BL/6J Giprflx/flx souris22,23 avec C57BL/6J Vgat-ires-cre souris knock-in (Jackson Laboratories ; 028862), qui expriment la recombinase Cre sous le contrôle du Vgat promoteur. Conformément aux données scRNA-seq montrant que Vgat n’est exprimé que dans 14 à 18 % de tous Gipr-cellules exprimant dans l’hypothalamus15 et le cerveau postérieur14 (Tableau de données étendu 1)Vgat-cre+/−Giprflx/flx souris (Vgat-Gipr KO) montrer par rapport à Vgat-cre+/−Giprpoids/poids contrôles (type sauvage) aucun changement manifeste dans Gipr expression dans l’hypothalamus ou dans le cerveau postérieur (Extended Data Fig. 1a, b). Vgat-Gipr Les souris KO ne présentent en outre aucune diminution de l’expression de Gipr dans le pancréas, les îlots pancréatiques isolés, le tissu adipeux blanc épididymaire (eWAT), le système nerveux périphérique (nerf sciatique, ganglions de la racine dorsale et ganglion trijumeau) et l’intestin (duodénum, ​​jéjunum, iléon et côlon) (Données étendues Fig. 1c – l ). Mais cela correspond au phénotype observé chez les souris atteintes Nes-cre-perte neuronale médiée par Gipr3mâle Vgat-Gipr Les souris KO présentent, par rapport aux témoins de type sauvage, une diminution du poids corporel lorsqu’elles sont nourries de manière chronique avec du HFD (Fig. 1a). La diminution du poids corporel chez Vgat-Gipr Les souris KO s’accompagnent d’une diminution de la masse grasse et des tissus maigres (Fig. 1b, c) et sont médiées par une diminution de l’apport alimentaire (Fig. 1d) sans altération de l’absorption des nutriments (Fig. 1e, f), de l’utilisation du substrat (Fig. 1g). ou oxydation des acides gras (Fig. 1h). Mâle Vgat-Gipr Les souris KO ne présentent aucune différence dans la dépense énergétique, bien que l’activité locomotrice soit augmentée (Fig. 1i, j). Semblable aux souris avec global24 ou neuronal3 perte de Giprmâle nourri avec HFD Vgat-Gipr Les souris KO présentent une diminution des taux de glycémie et d’insuline à jeun (Fig. 1k, l), une sensibilité à l’insuline améliorée (Fig. 1m, n) et un meilleur contrôle de la glycémie qui est cependant perdu après la normalisation aux niveaux de glucose de base (Fig. 1o, p). Mâle Vgat-Gipr Les souris KO ne présentent aucune différence dans la taille des îlots pancréatiques, la masse des cellules α et β et l’immunoréactivité à l’insuline et au glucagon (Extended Data Fig. 1m – s). Aucune différence n’est observée dans l’hémoglobine glyquée (HbA1c) ou dans les taux plasmatiques de triglycérides, de cholestérol et d’acides gras libres (Fig. 1q – t). En outre, les taux plasmatiques de GLP-1 à volonté total et GIP total sont inchangés entre Vgat-Gipr Souris KO et contrôles de type sauvage (Extended Data Fig. 1a, b). Mais conformément à la masse grasse du bas du corps (Fig. 1b), les hommes nourris avec HFD Vgat-Gipr Les souris KO présentent une diminution des taux plasmatiques de leptine, une réduction de l’hépatostéatose et une réduction de la taille des adipocytes dans le tissu adipeux blanc inguinal (Extended Data Fig. 2c – f). Aucune différence n’est observée dans l’expression hypothalamique de la proopiomélanocortine (Pomc), transcription régulée par la cocaïne et les amphétamines (Chariot), neuropeptide y (Npy), peptide lié à l’agouti (Agrp), la somatostatine (SST), l’arginine vasopressine (Avp), précurseur de la tachykinine 1 (Tac1), hormone semblable à la parathormone (Pthlh), précurseur amyloïde-β comme la protéine 1 (Applp1) ou la cystatine c (Cst3) (Extended Data Fig. 2g – p), ou dans l’expression de la cholécystokinine dans le cerveau postérieur (Cck), GLP-1R (Glp1r), précurseur du neuropeptide hypocrétine (Hcrt) ou l’ocytocine (Oxt) (Données étendues Fig. 2q – t). Collectivement, mâle Vgat-Gipr Les souris KO ressemblent largement au phénotype de Nes-Gipr Souris KO3 comme en témoigne une diminution du poids corporel et de la consommation alimentaire, ainsi qu’un meilleur contrôle de la glycémie lors de l’alimentation avec un HFD.

Fig. 1 : Caractérisation métabolique des aliments nourris avec du HFD Vgat-Gipr Souris KO. un–cDéveloppement du poids corporel (un) et la composition corporelle d’un mâle C57BL/6J de type sauvage (WT) âgé de 35 semaines et Vgat-Gipr souris knock-out (KO) (n= 7 à 8 par groupe) (b,c). d–FPrise alimentaire chez des souris mâles C57BL/6J âgées de 35 semaines (n = 7 par groupe) (d) ainsi que l’énergie assimilée et l’efficacité de l’assimilation chez des souris mâles C57BL/6J âgées de 35 semaines (n = 7 à 8 par groupe) (e,F). g–jRapport d’échange respiratoire (RER) (g), oxydation des acides gras (FA) (h), dépenses d’énergie (je) et l’activité locomotrice (j) chez des souris mâles C57BL/6J âgées de 35 semaines (n = 7 à 8 par groupe). k,jeNiveaux de glycémie à jeun (k) et l’insuline (je) chez des souris mâles C57BL/6J âgées de 37 semaines (n = 7 à 8 par groupe). m–pTolérance intrapéritonéale à l’insuline chez des souris mâles C57BL/6J âgées de 38 semaines (n = 7 à 8 par groupe) (m,n) et la tolérance au glucose chez des souris mâles C57BL/6J âgées de 34 semaines (o,p). q–tHbA1c (q) et les taux plasmatiques de triglycérides (r), le cholestérol (s) et les acides gras libres (FFA) (t) chez des souris mâles C57BL/6J âgées de 40 semaines (n = 7 à 8 par groupe). Données dans un,d,m–p ont été analysés par analyse de variance bidirectionnelle à mesures répétées (ANOVA) avec le test post hoc de Bonferroni pour la comparaison de points temporels individuels. Données dans b,c,e–h,j,k,je,q–t ont été analysés à l’aide d’une méthode bilatérale et bilatérale de Student. t -test. Données dans je ont été analysés en utilisant ANCOVA avec le poids corporel comme covariable. Les dates sont en moyenne ± sem; *P. < 0,05 ; **P. < 0,01 et ***P. < 0,001. Individuel P. les valeurs sont affichées dans le fichier de données source, sauf si P. <0,0001. Données source

Nous avons trouvé ce mâle nourri à la nourriture Vgat-Gipr Les souris KO présentent un poids corporel normal mais un métabolisme du glucose amélioré. Mâle Vgat-Gipr Les souris KO imitent également le phénotype de la planète24 et neuronal3 GiprSouris KO lorsqu’elles sont nourries avec un régime alimentaire régulier. Nourris de nourriture Vgat-GiprLes souris KO ne présentent aucune différence manifeste en termes de poids corporel, de composition corporelle ou de consommation alimentaire par rapport aux témoins de type sauvage (Fig. 2a – d). L’absorption et l’utilisation des nutriments ne diffèrent pas non plus entre les aliments nourris avec de la nourriture. Vgat-GiprSouris KO et témoins de type sauvage (Fig. 2e – g), bien que l’oxydation des acides gras soit diminuée dans le Vgat-GiprSouris KO (Fig. 2h). Vgat-GiprLes souris KO ne présentent aucune différence en termes d’activité locomotrice (Fig. 2i), de dépense énergétique (Fig. 2j) ou de glycémie à jeun (Fig. 2k), mais les niveaux d’insuline sont diminués (Fig. 2l). Nourris de nourriture Vgat-GiprLes souris KO présentent en outre une tolérance au glucose améliorée (Fig. 2m) sans altération de la sensibilité à l’insuline (Fig. 2n) ni des taux plasmatiques de triglycérides et de cholestérol (Fig. 2o, p). Semblable au mâle nourri à la nourriture Vgat-GiprSouris KO, femelle Vgat-GiprLes souris KO ne présentent aucune différence de poids corporel par rapport aux témoins de type sauvage, même lorsqu’elles sont nourries avec un HFD (Extended Data Fig. 3a). Femelle Vgat-GiprLes souris KO ne présentent aucune différence dans la composition corporelle ou l’apport alimentaire par rapport aux témoins de type sauvage, mais l’activité locomotrice est légèrement améliorée, sans modification de l’oxydation des acides gras, de l’utilisation des nutriments et de la dépense énergétique (Données étendues, Fig. 3b – h). Femelle Vgat-GiprLes souris KO présentent en outre une diminution de la glycémie avec des taux d’insuline plasmatique à jeun normaux, mais une tolérance au glucose améliorée sans modification de la sensibilité à l’insuline, de l’HbA1c et des taux plasmatiques de triglycérides, de cholestérol et d’acides gras libres (Données étendues, Fig. 3i – p).