Le Polonais Tusk affirme que la guerre entre l’Ukraine et la Russie est un combat « entre le bien et le mal » | Guerre Russie-Ukraine

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a promis de continuer à soutenir l’Ukraine contre l’invasion russe et de résoudre les différends entre Varsovie et Kiev sur les expéditions de céréales et le transport par camion qui ont détérioré les liens entre les voisins.

“La Pologne fera tout pour augmenter les chances de victoire de l’Ukraine dans cette guerre”, a déclaré Tusk lors d’un point de presse conjoint avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Kiev lundi.

“Je n’ai pas honte d’utiliser ces grands mots : c’est ici, en Ukraine, que se déroule le front mondial entre le bien et le mal”, a-t-il ajouté.

Tusk et Zelensky ont également salué les projets de production commune d’armes entre leurs pays.

Sur la plateforme de médias sociaux X, Zelensky a déclaré avoir discuté « d’une nouvelle forme de coopération visant à des achats d’armes à plus grande échelle pour les besoins ukrainiens ».

Aujourd’hui, nous avons eu des entretiens très productifs à Kiev avec @DonaldTusk sur tous les aspects des relations bilatérales ukraino-polonaises. Nous apprécions le soutien indéfectible de la Pologne et le nouveau programme d’aide militaire à l’Ukraine, ainsi qu’une nouvelle forme de coopération visant à produire des armements à plus grande échelle… pic.twitter.com/m5QCm67acD – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 22 janvier 2024

Varsovie est devenue un allié clé de Kiev alors qu’elle se défend contre la Russie et recherche davantage de soutien financier et militaire de la part de ses partenaires occidentaux. La Pologne a également accueilli plus d’un million de réfugiés ukrainiens.

Les relations entre les deux pays s’étaient détériorées l’année dernière, la concurrence économique des producteurs alimentaires et des camionneurs ukrainiens ayant provoqué la colère des Polonais qui affirmaient que leurs moyens de subsistance étaient menacés.

Les agriculteurs et les camionneurs polonais ont bloqué les passages frontaliers, provoquant des bouchons et menaçant le flux d’une partie de l’aide vers l’Ukraine.

Les agriculteurs polonais se sont plaints du fait que les importations de produits alimentaires ukrainiens avaient provoqué une chute des prix, ce qui a nui à leurs revenus, tandis que les camionneurs ont déclaré que leurs prix étaient inférieurs à ceux de leurs homologues ukrainiens.

Le problème est apparu pendant la guerre lorsque les ports ukrainiens ont été bloqués et que les producteurs de produits alimentaires se sont tournés vers les routes traversant l’Europe pour acheminer leurs produits vers les marchés.

Les camionneurs polonais ont accepté la semaine dernière de suspendre jusqu’au 1er mars les manifestations visant à retirer aux camionneurs ukrainiens l’accès sans permis à l’Union européenne.

“Il y a des conflits d’intérêts, nous le savons bien, et nous en parlerons, mais pas seulement dans un esprit d’amitié, ce qui est évident, mais avec l’attitude de résoudre ces problèmes le plus rapidement possible, et non de maintenir ou multipliez-les », a déclaré Tusk, selon les commentaires publiés par son bureau.

La visite de Tusk coïncide avec la fête de l’Unité de l’Ukraine, qui célèbre l’unification de l’ouest et de l’est de l’Ukraine en 1919.

Cette visite intervient également alors que Zelensky a annoncé un projet de loi qui pourrait ouvrir la voie à l’obtention de la citoyenneté ukrainienne par les étrangers luttant contre la Russie dans son pays. Le projet de loi permettrait officiellement aux Ukrainiens d’acquérir la double nationalité, à l’exception de la Russie.

Des milliers d’étrangers se sont précipités au début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie pour aider à repousser les forces de Moscou qui tentaient de prendre le contrôle du pays et de renverser la direction de l’Ukraine.

Pendant ce temps, le Kremlin a imputé lundi à l’Ukraine une attaque qui a déclenché un incendie ce week-end dans un terminal gazier du port balte d’Oust-Luga, à plus de 850 km (530 miles) de la frontière ukrainienne.





L’installation gazière de Novatek, le plus grand exportateur russe de gaz naturel liquéfié (GNL), a été incendiée dimanche dans cette ville portuaire de l’ouest, près de la frontière entre la Russie et l’Estonie.

« Le régime de Kiev continue de montrer son visage bestial. Ils frappent les infrastructures civiles et les gens », a déclaré lundi aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé sur l’incident.

La visite de Tusk intervient un jour après que des responsables installés par Moscou dans l’est de l’Ukraine ont annoncé que des bombardements ukrainiens avaient tué au moins 27 personnes à la périphérie d’une ville occupée par la Russie.

Peskov a qualifié les bombardements à l’extérieur de Donetsk d’« acte terroriste monstrueux ». L’armée ukrainienne a nié toute implication dans cette attaque. Les affirmations des deux parties n’ont pas pu être vérifiées dans l’immédiat.

Les alliés de l’Ukraine ont cherché ces dernières semaines à rassurer le pays sur leur engagement à assurer sa défense à long terme contre les forces du Kremlin, dans un contexte de crainte d’un affaiblissement du soutien occidental.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le nouveau ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourne se sont également rendus récemment à Kiev.