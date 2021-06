Le Polonais Robert Lewandowski veut améliorer son record de tournoi à l’Euro 2020

La position de Robert Lewandowski comme l’un des plus grands attaquants de tous les temps au niveau des clubs est certainement incontestée après une saison record avec le Bayern Munich.

Avec 66 buts en 119 matchs pour la Pologne, son statut dans le football international est également bien établi.

Sauf, peut-être, à un égard.

Lewandowski ne l’a pas encore activé lors d’un tournoi majeur. En fait, avec seulement deux buts en 11 matches lors d’une Coupe du monde ou d’un Championnat d’Europe, il y a un argument qu’il a sous-performé sur la plus grande scène pour la Pologne.

Peut-être que tout changera à l’Euro 2020 et il aurait difficilement pu choisir un adversaire plus gentil contre lequel commencer.

Le match d’ouverture de la Pologne dans le groupe E du tournoi continental se déroulera lundi contre la Slovaquie, une nation apparemment sur le déclin après avoir fait ses débuts à la fois à une Coupe du monde et au Championnat d’Europe depuis 2010.

C’est exactement le type d’équipe que Lewandowski devrait viser pour améliorer ses chiffres décevants lors des tournois majeurs à 32 ans, il n’en aura peut-être qu’un de plus et il ne pourrait pas être en meilleure forme pour le faire si sa forme pour le Bayern est quelque chose à passer. .

Il vient de battre le record de 49 ans de Bundesligas pour les buts en une saison, avec 41 en 29 apparitions pour le Bayern. En Ligue des champions, il est désormais troisième de tous les temps pour les buts derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il a franchi la barre des 550 buts en club.

Mais, bien sûr, la Pologne n’est pas le Bayern Munich. Lewandowski n’a pas la ligne de ravitaillement dont il dispose pour son club, expliquant pourquoi les buts se font rares dans les grands tournois même s’ils continuent à couler librement lors des matches de qualification et des matches amicaux.

Et il y aura encore plus de confiance en Lewandowski à l’Euro 2020 avec les attaquants Krzysztof Piatek et Arkadiusz Milik exclus du tournoi en raison d’une blessure.

En conséquence, Piotr Zielinski, milieu de terrain de l’équipe italienne de Napoli, pourrait s’aligner aux côtés de Lewandowski mais s’enfoncer plus souvent dans le but de lier le jeu.

La Slovaquie est une autre équipe qui se démarque, mais Marek Hamsik n’est pas le joueur de l’ancien. Le meneur de jeu aussi réputé pour son Mohawk que sa capacité sur le ballon a 34 ans en juillet et a disparu de la scène au cours des deux dernières saisons, après avoir mis fin à son séjour de 11 ans à Naples en 2019 pour rejoindre le club chinois de Dalian.

En mars, il a rejoint l’équipe suédoise IFK Göteborg pour obtenir plus de temps de jeu avant l’Euro 2020, mais les blessures ont limité son implication.

Toujours classe sur le ballon, il y a des doutes sur l’influence que Hamsik peut avoir contre les adversaires les plus en vue et la Slovaquie est dans un groupe assez difficile, avec l’Espagne et la Suède comme futurs adversaires.

Ce sera la troisième apparition de la Slovaquie dans un tournoi majeur depuis qu’elle est devenue un pays indépendant en 1993, et la promotion 2021 fera bien de suivre ses prédécesseurs en passant de la phase de groupes.

Cela s’est produit lors de la Coupe du monde 2010, marquée par la victoire 3-2 de la Slovaquie sur l’Italie, et à l’Euro 2016. Hamsik a marqué des buts cruciaux lors de la phase de groupes de ces deux tournois, qui se sont terminés pour la Slovaquie lors des 16 dernières sorties, jouer dans un rôle de milieu de terrain avancé. Il peut s’asseoir plus profondément cette fois dans un effort pour orchestrer le jeu.

La forme récente de la Slovaquie n’est cependant pas excellente, ne se qualifiant que pour l’Euro 2020 via les séries éliminatoires, puis n’ayant pas réussi à battre Chypre et Malte au début des qualifications pour la Coupe du monde.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici