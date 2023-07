Le Polonais Kamil Majchrzak condamné à 13 mois d’interdiction après avoir échoué à un test de dépistage de drogue

Le Polonais Kamil Majchrzak a été suspendu pour 13 mois par l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis pour avoir échoué à un test de dépistage de drogue, a-t-elle annoncé jeudi.

Le joueur de 27 ans a été provisoirement suspendu fin novembre de l’année dernière après que des échantillons qu’il a fournis lors de tournois à Sofia en septembre et au Japon et à Séoul en octobre se soient avérés contenir trois substances interdites (agonistes SARM S-22, LGD-4033 et PPARδ) .

Majchrzak, classé 218e, qui a remporté l’événement Challenger Tour à Busan, en Corée du Sud, en octobre et a atteint les demi-finales d’un événement ATP 250 à Pune, en Inde, plus tôt en 2022, a accepté la suspension.

« Fin 2022, j’ai tout perdu en un instant. Depuis que je suis enfant, je m’entraîne dur pour réaliser mes rêves. Le tennis n’est pas seulement mon travail, mais c’est surtout toute ma vie », a écrit Majchrzak sur Instagram.

Après avoir pris en compte le temps qu’il a purgé sous sa suspension provisoire, la période de suspension de Majchrzak devrait se terminer le 29 décembre.

