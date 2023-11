Le Polonais Duda nomme Morawiecki dans une tentative sans espoir de former un nouveau gouvernement – ​​POLITICO

Appuyez sur play pour écouter cet article Exprimé par l’intelligence artificielle.

Le président polonais Andrzej Duda est resté fidèle au parti nationaliste Droit et Justice (PiS) et a nommé lundi soir le Premier ministre sortant Mateusz Morawiecki pour tenter de former un nouveau gouvernement.

“J’ai décidé de perpétuer la bonne tradition parlementaire selon laquelle c’est le groupe gagnant qui a en premier la chance de former un gouvernement”, a déclaré Duda lors d’un discours national. adresse.

Il n’y a pas beaucoup de chance que cela réussisse.

Bien que le PiS soit le parti le plus important après les élections du 15 octobre, remportant 194 sièges sur les 460 membres de la chambre basse du Parlement, après huit années turbulentes au pouvoir, il n’a aucune chance réaliste de gagner suffisamment de députés à ses côtés pour constituer une majorité.

Duda a ignoré l’appel des trois partis d’opposition qui contrôlent ensemble 248 sièges parlementaires, malgré leur déclaration selon laquelle ils formeraient un gouvernement avec Donald Tusk, qui a été Premier ministre de 2007 à 2014, comme nouveau chef.

Le président a déclaré qu’après avoir rencontré les dirigeants des partis après les élections, il avait constaté qu’ils avaient des revendications rivales quant à la capacité de former un gouvernement. “Ces questions restent donc ouvertes”, a-t-il déclaré.

Morawiecki a insisté sur le fait qu’il devrait avoir la première chance de former un gouvernement, affirmant qu’il ferait appel au Parti populaire agraire de centre-droit polonais pour obtenir son soutien. Cependant, ce parti fait partie d’un groupe plus large appelé la Troisième Voie et affirme qu’il n’a aucun intérêt à soutenir un troisième mandat du PiS.

“Arrêtez d’appeler Mateusz, nous avons déjà une liste complète de ministres”, Tusk côtelé Morawiecki la semaine dernière.

Morawiecki doit présenter un cabinet à Duda dans les deux semaines suivant la convocation du nouveau parlement – ​​ce qui a lieu le 13 novembre – et dispose ensuite de deux semaines supplémentaires pour présenter son programme et organiser un vote de confiance. S’il échoue, alors le Parlement prend l’initiative et propose son propre candidat – presque certainement Tusk. En attendant, Morawiecki continue d’exercer les fonctions de Premier ministre intérimaire.

“Si la mission du représentant du Droit et de la Justice échoue, alors, dans la prochaine étape, ce sera le parlement qui choisira un candidat au poste de Premier ministre, et je le nommerai immédiatement à ce poste”, a déclaré Duda.

Duda, qui en est à son deuxième mandat de président, n’a pas réussi à ébranler sa loyauté profondément ancrée envers le PiS et envers son leader Jarosław Kaczyński, qui l’a retiré des banquettes arrière du Parlement européen pour se présenter comme candidat de longue haleine à la présidentielle de 2015. .

L’insistance de Duda à nommer Morawiecki malgré les appels de l’opposition à choisir Tusk n’augure rien de bon pour l’avenir – à supposer que les efforts de Morawiecki échouent.

Président puissant

Duda a le pouvoir d’opposer son veto à une loi, et il faut les trois cinquièmes du Parlement, soit 276 voix, pour l’annuler.

Duda n’est pas la seule menace à l’horizon de Tusk – si et quand il prendra le pouvoir.

Le PiS a bourré de ses fidèles les ministères, les entreprises et les institutions contrôlées par l’État, comme la banque centrale, de nombreux tribunaux, les régulateurs et les médias publics. Beaucoup seront très difficiles à supprimer.

En outre, il existe des différences entre les trois partis formant le nouveau gouvernement : la Coalition civique centriste de Tusk, la Troisième Voie de centre-droit et la Gauche. Ils sont unis dans leur dégoût du PiS, mais diffèrent fortement sur des questions telles que l’avortement, les droits LGBTQ+, la politique énergétique et bien d’autres encore.

« La coalition est peaufinée dans les moindres détails. Il y a des divergences entre nous sur des questions spécifiques, comme l’avortement”, a déclaré Tusk. dit un rassemblement de partisans à Wrocław avant l’annonce de Duda. “Nous recherchons des méthodes pour faire avancer les choses, dans des domaines où nous n’avons pas de vision commune.”

Un gouvernement dirigé par Tusk constituerait une rupture majeure avec le régime Droit et Justice, qui dirige la Pologne depuis 2015, entraînant Varsovie dans une âpre bataille avec Bruxelles en raison des craintes que la Pologne ne revienne sur les principes démocratiques de l’UE. Le gouvernement PiS a été accusé de politiser le système judiciaire, de transformer les médias publics en bras de propagande du parti au pouvoir et de brouiller la frontière entre l’État et le parti au pouvoir.

En conséquence, la Pologne est confrontée à une procédure au titre de l’article 7 qui pourrait la priver de son droit de vote en tant que pays membre de l’UE et la Commission européenne a bloqué des milliards de dollars en aide financière à la pandémie.

Tusk promet d’annuler bon nombre de ces changements et de libérer les liquidités bloquées par l’UE. Il s’est déjà rendu à Bruxelles où il a eu une relation amoureuse avec la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, membre du Parti populaire européen que Tusk dirigeait autrefois.