Le Polo Area Community Theatre tiendra son huitième bal masqué – Shaw Local

POLO – Offrant une invitation à toutes les “dames justes et douces, seigneurs et gens galants non binaires”, le théâtre communautaire de la région de Polo organisera son huitième bal masqué annuel à 18 h le 21 janvier au restaurant Maxson’s et Riverboat dans l’Oregon.

L’événement sert de collecte de fonds pour le théâtre, sa production et les bourses qu’il offre aux étudiants en arts de la scène.

Les participants doivent porter un masque pour assister aux festivités, qui comprennent de la musique, des tirages au sort et de la danse et un peu de mystère.

Les billets coûtent 30 $ à l’avance sur polotheatre.org, 35 $ à la porte ou 50 $ pour les couples. Il existe également une option pour offrir des billets via le portail Web.

Si le bal est reporté en raison d’une urgence de neige, il sera déplacé au 28 janvier.

La troupe de théâtre prévoit des représentations de «Junie B. Jones The Musical» du 24 au 26 février et du 3 au 4 mars, «Hyronomous A. Frog» du 5 au 7 mai et du 12 au 13 mai et «The Jungle Book» à des dates à déterminer en juillet. Les représentations ont lieu à la mairie de Polo.