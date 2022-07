Le pollueur de CO2 le plus célèbre fait voir tout le monde rouge et non, ce n’est pas Kylie Jenner

Contrairement à ce que vous avez pu croire, la célébrité la plus émettrice de dioxyde de carbone jusqu’à présent cette année n’est pas Kylie Jenner. La liste des principaux contrevenants au CO2 célèbres est dominée par l’icône de la pop Taylor Swift, et compte tenu de sa salubrité générale, cela a un peu choqué les utilisateurs des médias sociaux. Selon une recherche menée par A Yard Study, Taylor a émis 8 293,54 tonnes d’émissions de vol de ses jets privés, selon un rapport de Livemint.

Kylie Jenner, en fait, ne fait même pas partie du top 10 de cette liste. Taylor est suivi de Floyd Mayweather, Jay-Z, A-Rod et Blake Shelton. Kim Kardashian arrive au numéro 7. Travis Scott, qui a récemment suscité la colère des médias sociaux avec Kylie pour leur utilisation de jet privé, arrive au numéro 10.

Cependant, de nombreuses personnes ont mis en doute la véracité du rapport. Le camp de Taylor a déclaré à Rolling Stone que son jet est également régulièrement loué à d’autres personnes, donc lui attribuer tous les voyages est « manifestement incorrect ». Ils ont également déclaré que les données n’étaient «pas fiables».

taylor swift a émis plus de co2 cette année qu’un américain moyen en 550 ans et plus qu’un indien en plus de 4 300 ans pic.twitter.com/KQggHAU3ZE — Bes D. Marx (@BesDMarx) 29 juillet 2022

Taylor Swift disant qu’elle veut s’enfuir vers les lacs et vivre le reste de sa vie entourée par la nature, puis être responsable de 8923 tonnes d’émissions de carbone n’est tellement pas sérieux – Josh (@joshieonfilm) 29 juillet 2022

Taylor Swift va dans sa cuisine selon cet article non vérifié : pic.twitter.com/p9K2uTElw0 – Dr Tushar (@reputushion) 30 juillet 2022

Taylor Swift et Joe Alwyn quand ils doivent faire des courses : pic.twitter.com/SbsGXq3pOA – Chazza (@chazzanews) 29 juillet 2022

ppl à taylor swift rn pic.twitter.com/IxrZ6yBcNx – argent (@tisthedamnseven) 30 juillet 2022

taylor swift après avoir été obligée de voyager en voiture au lieu de son jet privé : pic.twitter.com/fgSEtbNb9T —Ron (@evermoretrack2) 30 juillet 2022

Récemment, Kylie Jenner a attiré l’attention sur les réseaux sociaux après avoir fait étalage des jets privés d’elle et de son partenaire Travis Scott. Si cela ne suffisait pas, il a également été allégué qu’elle avait utilisé son jet pour effectuer un vol de quelques minutes, ce qui, comme on pouvait s’y attendre, ne convenait pas aux utilisateurs de Twitter. Kylie avait partagé une histoire Instagram avec Travis et leurs jets privés plus tôt, avec la légende, “tu veux prendre le mien ou le tien?”

