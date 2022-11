Le politicien polonais Kaczynski épingle le faible taux de natalité chez les femmes qui boivent de l’alcool

Commentez cette histoire Commentaire

Le chef du parti au pouvoir en Pologne a fait sensation en Pologne et à l’étranger après avoir affirmé que le faible taux de natalité du pays était causé par les jeunes femmes qui boivent autant que les hommes. Les revendications non étayées de Jaroslaw Kaczynski, chef du parti polonais Droit et justice, ont été rapidement dénoncées par des groupes de défense des droits des femmes et des législateurs à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

“Si nous voyons se prolonger la situation où, jusqu’à 25 ans, les jeunes femmes boivent autant que les hommes de leur âge, alors il n’y aura pas d’enfants”, a déclaré Kaczynski samedi.

Le raisonnement de Kaczynski a déclenché une tempête dans un pays où l’accès à la contraception est considéré comme le pire sur le continent – et ses restrictions à l’avortement sont plus strictes que dans de nombreux autres pays européens. Une grossesse ne peut être interrompue qu’en cas d’inceste et de viol ou si la vie de la mère est en danger.

Après l’annulation de la Cour suprême des États-Unis Roe contre Wadequi pendant près de 50 ans a établi un droit constitutionnel à l’avortement sur le sol américain, certains militants polonais ont noté “beaucoup de parallèles” – soulignant qu’ils sont les deux seuls pays développés du 21e siècle à avoir annulé le droit à l’avortement.

“Nous pourrions bien sûr en rire, en faire des mèmes, mais c’est une affaire sérieuse et tragique”, Joanna Scheuring-Wielgus, membre du Sejm pour la coalition politique de gauche, a déclaré aux journalistes lundi, selon le Guardian.

Une autre politicienne du même parti, Barbara Nowacka, a dit sur Twitter que Kaczynski “ne sait rien des femmes, de nos projets, de nos rêves et de notre vie”.

Les critiques ont déclaré que le taux de natalité relativement faible et en baisse en Pologne – parmi les plus bas d’Europe à 1,38 enfant par femme en 2020, selon la Banque mondiale – pourrait être imputé à la hausse du coût de la vie et de l’éducation des enfants, à la pandémie de coronavirus et à des changements plus larges dans les attitudes culturelles .

D’une manière générale, la consommation d’alcool peut affecter la fertilité de ceux qui essaient de concevoir, mais son impact s’applique également aux hommes. Une étude de 2021 de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis portant sur la Pologne a révélé que le risque de forte consommation d’alcool était quatre fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes.

Kaczynski faisait campagne avant les élections législatives polonaises de 2023 lorsqu’il a fait ces remarques, ajoutant qu’il était “un partisan sincère de l’égalité des femmes” mais pas un partisan “des femmes prétendant être des hommes et des hommes prétendant être des femmes”.

PES Women, un groupe qui promeut l’égalité des sexes et la représentation des femmes à l’intérieur et à l’extérieur du Parti socialiste européen, claqué Les remarques de Kaczynski comme “scandaleuses” et “ridicules”.

Les inquiétudes concernant la baisse des taux de natalité augmentent dans plusieurs pays, y compris aux États-Unis, car les populations nées dans le pays pourraient ne pas croître suffisamment pour maintenir l’économie future à flot et financer les programmes sociaux.

Le Forum parlementaire européen en 2020 a déclaré que la Pologne avait régressé sur l’accès à des méthodes de contraception efficaces et abordables alors que le gouvernement s’efforçait d’encourager les gens à avoir plus d’enfants en promouvant une politique qui payait les mères par enfant.