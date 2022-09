Le politicien de longue date du Manitoba, Bill Blaikie, est décédé après une longue bataille contre le cancer

Bill Blaikie, un néo-démocrate manitobain de longue date dont la carrière politique s’étend sur plus de trois décennies et comprend des mandats à la fois à la Chambre des communes et à l’Assemblée législative du Manitoba, est décédé. Il avait 71 ans.

Blaikie est décédé samedi à Winnipeg, à la suite d’une bataille contre le cancer du rein métastatique, selon un message Facebook de son fils, Daniel Blaikie.

Blaikie a été élu pour la première fois en 1979, en tant que député de la circonscription de Winnipeg-Birds Hill. Après la dissolution de cette circonscription en 1987, Blaikie a remporté quatre élections dans la nouvelle circonscription de Winnipeg-Transcona, et deux autres après qu’elle a été renommée Elmwood-Transcona en 2004. Il n’a pas cherché à se faire réélire en 2008.

L’année suivante, il entre en politique provinciale, remportant le siège d’Elmwood pour le NPD alors au pouvoir lors d’une élection partielle en 2009. Il a été nommé au cabinet du premier ministre Greg Selinger, en tant que ministre de la Conservation et leader du gouvernement à la Chambre jusqu’en 2011, date à laquelle il a pris sa retraite de la politique.

Pendant son séjour à Ottawa, Blaikie a cherché la direction du NPD fédéral, perdant face à Jack Layton en 2003.

Daniel Blaikie, à gauche, avec son père, Bill Blaikie. Daniel Blaikie a été élu en 2015 député néo-démocrate de la circonscription d’Elmwood-Transcona que son père représentait auparavant. (Jim Still)

Il a été nommé membre de l’Ordre du Canada en 2020 pour ses contributions de toute une vie au service parlementaire et pour son engagement indéfectible envers le changement progressiste et l’activisme social.

“Son héritage se suffit à lui-même – c’est un héritage vivant”, a déclaré Lloyd Axworthy, qui a longtemps été ministre libéral et plus tard président de l’Université de Winnipeg.

Axworthy a été élu pour la première fois député le même jour que Blaikie en 1979, et les deux se sont bien connus pendant leur mandat au Parlement, même s’ils siégeaient politiquement dans des camps différents, a-t-il déclaré.

“Il était un fervent partisan de la social-démocratie, il était un défenseur de l’évangile social, mais c’était aussi un très bon gars avec qui s’entendre et une bonne personne… juste pour se cacher derrière les rideaux et juste discuter [with]”, a déclaré Axworthy, qui s’est adressé à CBC vendredi, après que Blaikie eut partagé une déclaration selon laquelle il entrait en soins palliatifs.

Leurs chemins se sont croisés à nouveau lorsque Blaikie a commencé comme professeur auxiliaire de théologie et de politique à l’Université de Winnipeg, où Axworthy a été président de 2004 à 2014.

« Pour les étudiants… avec [a] grand appétit de savoir, ‘Comment les choses fonctionnent?'” Blaikie pourrait apporter son expérience pratique dans la salle de classe, a déclaré Axworthy.

“Il comprenait la politique et il pouvait accepter ce monde de pragmatisme et d’accommodement pratique, mais disait toujours:” Mais cela doit être motivé et guidé par un ensemble de croyances.

Blaikie était “quelqu’un qui a clairement fait toute sa vie, chaque pas qu’il a fait, a fait une différence”, a déclaré Axworthy.

Blaikie, à droite, aux côtés de la chef du Nouveau Parti démocratique Alexa McDonough alors qu’ils ont voté contre une augmentation de salaire pour les députés à la Chambre des communes le 7 juin 2001. (Tom Hanson/La Presse canadienne)

James Christie, ancien doyen de théologie et professeur à l’Université de Winnipeg, a déclaré que Blaikie “avait une formidable perspicacité politique et religieuse”.

Dans une interview avec CBC vendredi, Christie a déclaré que la capacité de Blaikie à se démarquer pendant son séjour à l’université venait de sa personnalité engageante.

“Bill pourrait raconter une histoire qui conduirait à une autre histoire et une autre histoire, et nous pourrions nous asseoir et simplement parler, et dans mon cas, juste écouter la plupart du temps”, a déclaré Christie. “Et il a captivé ses élèves de la même manière.”

Christie, qui a travaillé avec Blaikie à l’Université de Winnipeg pendant des années, a également souligné son travail en tant que politicien, ministre de l’Église unie et chef religieux, musicien et auteur. Blaikie a écrit un mémoire de 2011 intitulé Le rapport Blaikie : un regard d’initié sur la foi et la politique.

“J’ai regardé Bill en partie parce qu’il était beaucoup plus grand que moi … mais c’était aussi un homme d’une grande intelligence et d’un grand cœur, de grands rêves, d’une grande générosité”, a déclaré Christie.

“Tout simplement une de ces personnes qui était plus grande que nature au sens littéral et figuré.”