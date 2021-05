Le politicien canadien William Amos s’expose ENCORE en vidéo alors qu’il « fait pipi devant la caméra » des semaines après une réunion Zoom nue

Un législateur CANADIEN a de nouveau été surpris le pantalon baissé, cette fois en train de « faire pipi devant la caméra » lors d’une session parlementaire.

Le député du Parti libéral William Amos, 46 ans, qui représente la circonscription québécoise de Pontiac, a reconnu jeudi avoir « uriné sans se rendre compte que j’étais à la caméra » lors des travaux parlementaires de la veille au soir.

« Bien qu’accidentel et non visible du public, cela était totalement inacceptable et je m’excuse sans réserve », a ajouté Amos.

Amos avait été enregistré dans le nu lors d’une session virtuelle de la Chambre des communes le mois dernier.

Dans sa déclaration, il a déclaré qu’il allait désormais « demander de l’aide » et se retirer de son rôle de secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.

Amos n’a pas précisé quelle assistance il recherchait exactement.

Amos a affirmé que le premier incident du 14 avril était « une erreur malheureuse », affirmant que sa vidéo avait été accidentellement allumée alors qu’il enfilait ses vêtements de travail après être sorti faire un jogging.

Une capture d’écran d’Amos nu, à l’exception d’un smartphone bien placé, a fait son chemin dans les médias, provoquant un tollé de ses collègues libéraux.

Le whip du parti d’opposition Claude DeBellefeuille a soulevé le flash accidentel dans la caméra comme un rappel au Règlement, rappelant aux législateurs qu’ils doivent se couvrir en tout temps.

« Il peut être nécessaire de rappeler aux membres, en particulier aux hommes, qu’une cravate et une veste sont obligatoires, mais une chemise, un caleçon ou un pantalon le sont aussi », a-t-elle déclaré en français, selon le rapport.

« Nous avons vu que le membre est en excellente forme physique, mais je pense que les membres devraient être rappelés de faire attention et de bien contrôler la caméra. »

Karen Vecchio, leader parlementaire adjointe du Parti conservateur, a demandé au président de la Chambre des communes Anthony Rota d’enquêter sur la question.





« Il est maintenant clair que les libéraux de Trudeau ont manqué à leur devoir d’assurer un environnement de travail sûr après le premier incident », a déclaré Vecchio dans un communiqué obtenu par Nouvelles de Radio-Canada. « Nous ne pouvons pas en avoir plus de la part des députés libéraux et les conservateurs exploreront toutes les options possibles pour s’assurer que cela ne se reproduise plus. »

Un porte-parole du whip du Parti libéral, Mark Holland, a déclaré vendredi que le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau « prendrait ces questions très au sérieux ».

Un porte-parole de Rota a déclaré à CBC que le président « examinerait la question et reviendrait à la Chambre si nécessaire ».