Le policier qui a agressé une femme a quitté les forces de l’ordre avant qu’elle ne soit limogée

Une policière en disgrâce qui a reconnu avoir été battue et avoir subi des dommages criminels a quitté ses forces avant d’être licenciée.

Kia Pulford Stone, qui était un agent de police basé dans le Merseyside, a été inculpé à la suite d’incidents distincts survenus à Wigan, dans le Grand Manchester, les 4 et 16 mars 2023.

Elle a agressé une femme et, lors du deuxième incident, a endommagé la voiture Vauxhall Adam de la même victime.

Pulford Stone, de Wigan, a plaidé coupable des deux infractions devant le tribunal de première instance de Manchester en octobre 2023.

Elle n’est devenue officier à temps plein dans la police du Merseyside que le mois même où les infractions ont eu lieu, selon son profil LinkedIn.

Pulford Stone a été empêché d’assumer un rôle de police en Grande-Bretagne en étant ajouté à la liste des personnes interdites du College of Policing.

Au cours de l’audience du département des normes professionnelles de la police de Merseyside, présidée par la chef de la police Serena Kennedy au début du mois, il a été conclu que Pulford Stone aurait été licenciée pour faute grave si elle était restée dans la police.

Mme Kennedy, dans un avis de décision publié par la force, a écrit : « Les preuves dans cette affaire sont incontestables et l’ancien officier a plaidé coupable et a été reconnu coupable par un tribunal le 26 octobre 2023.

Bloqué des fonctions de police en Grande-Bretagne

« Je constate également qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé : la victime a été agressée et sa voiture a ensuite été endommagée. En conséquence, je suis convaincu que l’ancien agent Pulford Stone a enfreint les normes de comportement professionnel, c’est-à-dire une conduite déshonorante.

« Les communautés du Merseyside devraient, à juste titre, pouvoir avoir confiance dans le fait que les agents et le personnel travaillant pour la police du Merseyside non seulement respectent la loi, mais la respectent également.

“L’ancien officier a complètement ignoré les normes attendues à la fois par la force et par les communautés du Merseyside en commettant et en étant reconnu coupable d’une infraction pénale.”

La surintendante Cheryl Rhodes, du département des normes professionnelles du Merseyside, a déclaré : « La police du Merseyside s’engage à garantir que chacun réponde aux attentes élevées du public et si ce n’est pas le cas, nous prendrons des mesures énergiques.

« Nos agents sont le visage public de la police du Merseyside et il est essentiel que nos communautés soient sûres que nous demanderons des comptes aux agents et au personnel lorsque cela est nécessaire.

« La police du Merseyside adopte à juste titre une approche de tolérance zéro envers quiconque commet une agression ou cause des dommages criminels. Les actions inacceptables d’individus ne pourront pas nuire à la bonne réputation bâtie par la grande majorité de nos dirigeants et de notre personnel qui font un travail exemplaire et travaillent jour après jour pour garantir la protection de toutes nos communautés.

