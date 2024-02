Le policier du Nouveau-Mexique Jonah Hernandez mortellement poignardé par Armando Silva

Nouvelles





Un sans-abri ayant des antécédents de maladie mentale et des condamnations pénales a tué un policier du Nouveau-Mexique quelques secondes avant d’être abattu par un témoin, a annoncé mardi la police.

L’officier de Las Cruces, Jonah Hernandez, 35 ans, répondait à un appel d’intrusion dans une entreprise vers 17 heures dimanche lorsqu’il a été attaqué par le récidiviste Armando Silva.

“Quand il est arrivé, Armando Silva l’a immédiatement attaqué avec un grand couteau de cuisine”, a déclaré le chef de la police Jeremy Story. lors d’une conférence de presse.

“Sans aucune raison, Silva a tué l’agent Hernandez.”

Silva, 29 ans, s’est ensuite mis en colère contre un passant qui avait saisi une arme à feu dans leur voiture après avoir été témoin de « l’attaque non provoquée », a déclaré Story.

Le témoin a tiré au moins un coup de feu, tuant Silva.

Ils ont ensuite utilisé la radio d’Hernandez pour appeler à l’aide. Le policier a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin, où son décès a été constaté.

La mort d’Hernandez marque la première d’un officier dans l’exercice de ses fonctions au sein du département de police de Las Cruces.

Le policier Jonah Hernandez faisait partie de la force de Las Cruces depuis juin 2022.

Selon Story : « Silva avait une longue histoire de crimes violents et de maladie mentale. »

Les antécédents criminels du sans-abri comprennent une condamnation en 2015 pour enlèvement et coups et blessures aggravés avec blessures corporelles graves contre un membre de la famille, qui a abouti à une peine de prison. Silva a violé sa probation à plusieurs reprises et a été renvoyé en prison les années suivantes, a déclaré Story.

Hernandez était un vétéran de deux ans de la police de Las Cruces, ayant obtenu son diplôme de l'académie en juin 2022 avec la plus grande promotion de diplômés du département.

Armando Silva était sans abri et avait des antécédents de maladie mentale et de condamnations pénales violentes.

Il laisse derrière lui sa femme, Yesenia Lopez, et ses deux fils, Sebastian Jonah, 10 ans, et Joaquin Leonel, 2 ans.

Hernandez est le 14e officier tué dans l’exercice de ses fonctions aux États-Unis cette année, selon le Page commémorative de l’officier Downmais le premier jamais tué dans la force de Las Cruces au cours de ses 96 ans d’histoire.

Le département a pleuré Hernandez avec une longue escorte policière mardi qui a parcouru les 46 miles jusqu’au domicile de l’officier décédé à El Paso.

“En tant qu’organisme chargé de l’application de la loi, nous essayons toujours de gérer la mort soudaine et insensée de l’un de nos agents”, a déclaré Story. « Ce n’est pas quelque chose que vous pratiquez ou auquel vous êtes habitué.

« L’officier Jonah Hernandez était un officier compatissant et dévoué qui faisait son travail pendant que la plupart d’entre nous regardaient le Super Bowl. Jonah a été attaqué alors qu’il prenait contact avec la personne faisant l’objet d’un appel pour intrusion. Cette attaque soudaine et non provoquée a coûté la vie à un officier, un mari, un père, un frère, un fils, un ami et un grand jeune homme.

La police n’a pas l’intention de recommander des accusations contre le témoin, qui n’a pas été identifié, pour avoir abattu Silva.