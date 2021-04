WASHINGTON – Le président Joe Biden et les dirigeants du Congrès ont rendu hommage mardi au policier du Capitole américain William « Billy » Evans lors d’une cérémonie solennelle dans la rotonde du Capitole.

Evans, un membre de 18 ans de la force qui a servi dans l’unité des premiers intervenants de l’agence, est décédé lors d’une attaque au Capitole plus tôt ce mois-ci. Son corps gît en honneur dans la Rotonde, une distinction inhabituelle pour un simple citoyen.

Biden a déclaré qu’Evans était défini « par sa dignité, sa décence, sa loyauté et son courage ». Le président a déclaré qu’Evans lui avait rappelé les enfants avec lesquels il avait grandi en Pennsylvanie – jamais effrayé par une bagarre, incapable de dire non chaque fois qu’il en avait besoin.

« C’est lui qui a toujours tenu parole », a déclaré Biden. « S’il disait qu’il serait là, il y serait. »

Pendant que Biden parlait, les membres du Congrès se sont assis silencieusement et stoïquement. Le sénateur Tim Kaine, D-Va., S’est frotté les yeux à un moment donné, tandis que le sénateur Elizabeth Warren, D-Mass., S’est tordu les mains.

Le cercueil drapé du drapeau d’Evans est arrivé au Capitole avec une escorte de police peu après 10h30.Des dizaines d’agents en uniforme ont aligné les deux côtés des marches du front est alors que les porteurs portaient le cercueil dans la rotonde, où il reposait sur un catafalque recouvert de noir. qui contenait autrefois le cercueil d’Abraham Lincoln.

Pendant que son cercueil était transporté et placé, la Rotonde était silencieuse. Biden se tenait la main sur son cœur. Une cinquantaine de policiers se tenaient au garde-à-vous.

La famille d’Evans – la mère de ses deux enfants, son fils et sa fille, et sa mère – s’est assise sur le côté du podium où les dirigeants du Congrès et le président se sont adressés à la foule.

Les jeunes enfants d’Evans, Logan, 9 ans, et Abigail, 7 ans, tenaient des jouets en peluche. Logan portait une casquette de police.

À un moment donné, Abigail a laissé tomber une réplique du Capitole, ce qui a incité Biden, qui était assis le plus près de la famille, à se lever de sa chaise, à marcher et à le ramasser et à le lui rendre.

« Nous sommes tous choqués par le caractère insensé de cette perte », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., qui a exhorté les collègues officiers d’Evans à garder sa mémoire vivante.

Le président de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a qualifié Evans de « martyr de notre démocratie » et a déclaré qu’il avait rejoint le « panthéon des héros » qui ont donné leur vie pour défendre le Capitole, y compris des officiers tués lors de l’attaque de la foule du 6 janvier siège du gouvernement fédéral.

Pelosi a parcouru la ligne des membres de la famille après ses remarques et a serré dans ses bras Janice, la mère de l’officier Evans.

Alors que le quatuor de choeurs de l’armée des États-Unis chantait « Amazing Grace », Shannon Terranova, la mère des enfants d’Evans, a attiré Abigail à ses côtés en larmes.

Pendant toute la durée de la représentation, Biden garda les mains saisies et la tête inclinée.

Lorsque l’aumônier du Sénat Barry Black a prononcé la dernière prière, Logan a serré dans ses bras un ours en peluche et a continué à le faire en observant la couronne et le cercueil à la sortie.

Une période de visionnage suivra pour les membres de la police du Capitole, avec une période de visionnage pour les membres du Congrès qui se prolongera dans la soirée. Une cérémonie de départ du Capitole aura lieu à 18h30

Un homme a frappé deux officiers près du Capitole avec une voiture le 2 avril, puis a percuté une barrière, tuant Evans et laissant un autre officier hospitalisé. La police a abattu l’attaquant, Noah Green, 25 ans.

S’exprimant depuis le parquet du Sénat lundi soir, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré qu’Evans n’aurait pas pu être «un protecteur plus fidèle pour nous protéger».

Schumer a noté lundi l’importance d’Evans couché en honneur dans la rotonde du Capitole, « le centre même de la démocratie qu’il a donné sa vie pour protéger ».

Seuls quelques autres citoyens privés ont fait honneur, selon une histoire de la Maison de la tradition, y compris deux autres agents de la police du Capitole décédés dans l’exercice de leurs fonctions en 1998: l’agent Jacob J. Chestnut Jr. et le détective John M. Gibson.

Bien que rare, Evans sera désormais le deuxième officier de police du Capitole à mentir en l’honneur cette année. L’officier Brian Sicknick, décédé après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain, a été mis en honneur début février.

La tradition d’utiliser la rotonde du Capitole pour rendre hommage à des Américains distingués a commencé en 1852, mais historiquement, cet honneur a été donné aux officiers militaires et aux élus qui sont restés dans l’État. Plus récemment, le Congrès a permis aux citoyens de mentir en l’honneur.

« Nous ne devons jamais – jamais – prendre pour acquis le travail » que la police du Capitole fait « jour après jour pour garder cette citadelle de la démocratie », a déclaré M. Schumer lundi.