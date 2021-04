BROOKLYN CENTRE, Minnesota – Le policier qui a abattu Daunte Wright lors d’un arrêt de la circulation dans une banlieue de Minneapolis et le chef de la police de la ville ont démissionné, a annoncé mardi le maire.

La mort de l’homme noir de 20 ans a secoué une ville déjà instable après la mort de George Floyd à proximité lors d’une arrestation par la police en mai dernier, un incident qui a déclenché des manifestations dans tout le pays appelant à la fin de l’injustice raciale et de la brutalité policière. Le procès du meurtrier accusé de Floyd, l’ancien policier Derek Chauvin, en est maintenant à sa troisième semaine à Minneapolis.

Kim Potter, un officier de 48 ans et un vétéran de 26 ans du département de police du Brooklyn Center, a présenté sa lettre de démission mardi matin, a déclaré le maire Mike Elliott lors d’une conférence de presse. Il a dit que la ville ne lui avait pas demandé de démissionner.

Le chef de la police, Tim Gannon, a également démissionné mardi. Le commandant Tony Gruenig, qui travaille dans le département depuis 19 ans, prendra la relève en tant que chef par intérim. Directeur municipal Curt Boganey a également été congédié.

«Nous voulons envoyer le message à la communauté que nous prenons cette situation très au sérieux», a déclaré Elliott.

Gruenig a déclaré qu’il espérait apporter « un peu de calme à la communauté » après que des manifestations aient secoué la région lundi soir et abouti à environ 40 arrestations. Gruenig a déclaré avoir été informé de son changement de statut peu de temps avant la conférence de mardi.

Le bureau d’appréhension criminelle du ministère de la Sécurité publique du Minnesota a identifié Potter comme l’officier qui a tiré sur Wright dimanche. Le médecin légiste de Hennepin a déclaré que Wright était mort d’une blessure par balle à la poitrine et avait qualifié sa mort d’homicide.

Gannon a dit qu’il croyait que Potter avait pris son arme à feu pour son Taser quand elle avait tiré sur Wright. Le département a publié des images de la caméra corporelle de l’incident au cours desquelles Potter a crié « Taser » à plusieurs reprises avant de tirer.

La famille de Wright a demandé que l’officier soit tenu responsable lors d’une conférence de presse émouvante avec l’avocat des droits civils Ben Crump mardi,

« J’espère que depuis qu’elle a pris les devants et qu’elle a démissionné, ils la tiennent au plus haut parce qu’elle était la loi », a déclaré la tante de Wright, Naisha Wright.

Crump a déclaré qu’il avait été abasourdi quand il a appris qu’un autre homme noir avait été tué aux mains de la police à 10 miles au nord de l’endroit où l’ancien officier Derek Chauvin est jugé pour la mort de Floyd.

« Si vous me l’avez dit et que je n’ai pas vu le visage du petit Daunte et sa mère et sa grand-mère pleurer, je ne le croirais pas », a déclaré Crump aux côtés des familles Wright et Floyd.

Crump a déclaré qu’il pensait pendant le procès « que la police adopterait son meilleur comportement, qu’elle ferait preuve de la plus grande diligence, qu’elle se concentrerait sur la désescalade d’une manière qu’elle ne s’est jamais concentrée en Amérique ».

Katie Wright, la mère de Wright, a qualifié le jour de la mort de son fils de «le pire jour de ma vie». Elle a décrit l’appel téléphonique qu’elle a reçu alors qu’il était arrêté et comment, après avoir été abattu, la femme qui était sur le siège du passager l’a appelée par vidéo – et elle a vu son fils sans vie sur le siège du conducteur de la voiture.

« Je n’avais jamais imaginé que c’était ce qui allait se passer. Je pensais juste qu’il allait être arrêté », a déclaré Wright.

«Ils ont assassiné mon neveu», a ajouté Naisha Wright, affirmant que son petit-neveu était désormais «orphelin de père. Pas par erreur, par meurtre».

Gannon a déclaré que les agents avaient tenté d’arrêter Wright en raison d’un mandat en suspens.

Les archives judiciaires montrent que Wright était recherché après avoir omis de comparaître devant le tribunal pour avoir fui des policiers et possédé une arme à feu sans permis lors d’une rencontre avec la police de Minneapolis en juin.

La vidéo de la caméra corporelle de Potter montre un officier du côté conducteur de la voiture de Wright en train d’arrêter Wright lorsque Potter s’avance et attrape le bras de Wright.

Wright semble alors réintégrer le siège du conducteur dans une lutte dans la vidéo. Potter est entendu crier « Taser » alors qu’elle sort son arme à feu et tire sur Wright. Wright s’éloigne et Potter est entendu crier: « Oh (juron), je viens de lui tirer dessus. »

Le père de Wright dit « Good Morning America » mardi, il n’a pas pu accepter l’explication de la police sur ce qui s’était passé lors de l’arrestation.

« J’ai perdu mon fils. Il ne revient jamais. Je ne peux pas accepter cela. Une erreur? Cela ne semble même pas juste », a-t-il déclaré.

Des accusations criminelles pourraient être rédigées prochainement

Potter a été identifié lundi soir par le Bureau of Criminal Apprehension, l’agence d’État menant l’enquête sur la mort de Wright.

Selon le Star Tribune, Potter, 48 ans, est devenu policier en 1995 et a fait partie de l’équipe de négociation du département.

Potter a également été l’un des premiers agents sur les lieux d’une fusillade mortelle de la police en 2019, lorsque des agents ont abattu un homme autiste, Kobe Dimock-Heisler, qui aurait attrapé un couteau, a rapporté le Star Tribune.

Le journal, citant un rapport d’enquête du bureau du procureur du comté de Hennepin, a rapporté que Potter avait dit à deux officiers impliqués dans la fusillade de « sortir de la résidence, de monter dans des voitures séparées, d’éteindre leurs caméras corporelles et de ne pas se parler. » «

Le procureur du comté de Hennepin, Mike Freeman, a déclaré lundi dans un communiqué que le procureur du comté de Washington traiterait l’affaire à l’avenir.

Les procureurs de la région ont un accord pour renvoyer les cas de recours à la force meurtrière par la police dans leur juridiction à d’autres procureurs à proximité ou au procureur général de l’État.

Le bureau du procureur du comté de Washington n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de USA TODAY, mais le procureur du comté Pete Orput a déclaré au Star Tribune qu’il espérait que toutes les accusations criminelles pourraient être portées dans l’affaire d’ici mardi ou mercredi.

Des manifestations éclatent devant le service de police du Brooklyn Center

La ville s’est préparée mardi à la possibilité d’une autre nuit de manifestations. Lundi, des foules ont commencé à se rassembler dans l’après-midi devant le quartier général de la police à Brooklyn Center et en ont attiré des centaines le soir.

Un tambour battait sans cesse et les gens entonnaient fréquemment des chants de «Daunte Wright!»

Environ 90 minutes après la date limite du couvre-feu à 19 heures, la police a commencé à tirer des cartouches de gaz et des grenades flash-bang pour chasser les manifestants. Certains manifestants, portant des masques à gaz, ont ramassé des cartouches de fumée et les ont renvoyées vers la police.

Environ 40 arrestations ont été effectuées, allant de la violation du couvre-feu aux émeutes, a déclaré mardi le colonel de la patrouille de l’État du Minnesota, Matt Langer. Certains officiers ont été légèrement blessés par des objets lancés pendant les manifestations, a ajouté Langer.

Un mémorial aux chandelles pour Wright, y compris une statue de poing levé, a été érigé où il a été abattu lundi soir.

Les manifestants se sont également rassemblés dans d’autres villes des États-Unis, attirant des foules à New York et à Los Angeles, ainsi qu’à Oakland, en Californie; Portland, Oregon; et Louisville, Kentucky.

Les Twins du Minnesota (MLB), Wild (NHL) et Timberwolves (NBA) ont tous reporté les matchs à domicile prévus pour lundi.

Contribuant: Elinor Aspegren, Erik Newland et Jorge Ortiz; The Associated Press