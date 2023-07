Le policier de Paris qui a tiré sur Nahel M’ visait sa jambe’ | Nouvelles du monde

Le flic serait « dévasté » et a demandé pardon à la famille de Nahel (Photo : Rex/Getty Images) Un policier qui a tué par balle un adolescent – ​​un acte qui a déclenché une vague de protestations à travers France – prétend qu’il avait visé la jambe du garçon. Hier, les manifestants ont érigé des barricades, allumé des incendies et tiré des feux d’artifice dans les rues du pays – pour la troisième nuit consécutive. Les tensions sont montées à cause de la fusillade mortelle par la police de Nahel, 17 ans, qui a choqué la nation. Pour les dernières nouvelles et mises à jour sur les émeutes de Paris, suivez le blog en direct de Metro.co.uk ici L’avocat de l’officier qui a appuyé sur la gâchette, qui n’a pas été nommé, est apparu sur la chaîne française BFMTV pour discuter de l’affaire. Laurent-Franck Lienard a déclaré que l’officier avait visé la jambe de l’adolescent mais avait été « cogné » menant à la fusillade mortelle. L’avocat a déclaré: « Il fallait l’arrêter, mais évidemment [the officer] ne voulait pas tuer le chauffeur. Il a ajouté que son client était « dévasté » et a demandé pardon à la famille de Nahel. M. Lienard a ajouté: «Il ne se lève pas le matin pour tuer des gens. Il ne voulait pas tuer. « Aujourd’hui, il est obligé de se défendre. Parce que c’est lui qui est en détention et qui dort en prison. La mère de Nahel, 17 ans, tué, crie « Justice pour Nahel » avant une marche (Photo : AP)



Les pompiers éteignent les flammes d’un immeuble incendié lors de manifestations à Roubaix, dans le nord de la France (Photo: Getty Images) « Quand il l’a fait, il a senti que c’était nécessaire. » Des véhicules de police blindés ont percuté les restes calcinés de voitures qui avaient été renversées et incendiées dans la banlieue nord-ouest de Paris, à Nanterre, où le policier a tiré sur Nahel plus tôt cette semaine. De l’autre côté de la capitale française, des manifestants ont allumé un incendie à la mairie de la banlieue de Clichy-Sous-Bois. Dans la ville portuaire méditerranéenne de Marseille, la police a cherché à disperser des groupes violents dans le centre-ville, ont indiqué les autorités régionales. Des dizaines de milliers de policiers ont été déployés pour réprimer les manifestations, qui ont saisi le pays trois nuits de suite. Le policier accusé d’avoir appuyé sur la gâchette mardi a été inculpé d’homicide volontaire après que le procureur Pascal Prache a déclaré que son enquête initiale l’avait amené à conclure que « les conditions d’utilisation légale de l’arme n’étaient pas remplies ».



Nahel M a été tué lors d’un contrôle routier dans la banlieue parisienne de Nanterre lors d’un contrôle routier



Des manifestants se heurtent à la police après s’être rassemblés pour protester (Photo: Getty Images) Les tensions ont commencé à monter à Nanterre après une marche pacifique jeudi après-midi en l’honneur de Nahel, avec de la fumée s’échappant des voitures et des poubelles incendiées malgré les appels au calme du gouvernement et les vœux de rétablissement de l’ordre. Plus: Tendance

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que le nombre d’agents dans les rues atteindrait 40 000, dont 5 000 déployés dans la seule région parisienne. « Les professionnels du désordre doivent rentrer chez eux », a déclaré M. Darmanin. Bien qu’il ne soit pas encore nécessaire de déclarer l’état d’urgence – une mesure prise pour réprimer des semaines d’émeutes en 2005 – il a ajouté : « La réponse de l’État sera extrêmement ferme. Les services de bus et de tramway de la région parisienne ont été fermés avant le coucher du soleil par mesure de précaution pour protéger les travailleurs et les passagers des transports. La ville de Clamart, qui abrite 54 000 personnes dans la banlieue sud-ouest de la capitale française, a déclaré qu’elle prenait la mesure extraordinaire d’imposer un couvre-feu nocturne jusqu’à lundi, citant « le risque de nouveaux troubles à l’ordre public ». La police dégage une rue lors de la troisième nuit de manifestations à Nanterre (Photo: AP Photo/Aurelien Morissard)



La police anti-émeute a été déployée pour ramener le calme dans les rues de Paris (Photo: AP) Le maire de Neuilly-sur-Marne a annoncé un couvre-feu similaire dans cette commune de la banlieue Est. Les troubles se sont même étendus à Bruxelles, siège administratif de l’UE et capitale belge, où une douzaine de personnes ont été arrêtées lors d’échauffourées liées à la fusillade en France. M. Prache, le procureur de Nanterre, a déclaré que des policiers avaient tenté d’arrêter Nahel parce qu’il avait l’air si jeune et conduisait une Mercedes avec des plaques d’immatriculation polonaises dans une voie de bus. Il aurait brûlé un feu rouge pour éviter d’être arrêté puis s’est retrouvé coincé dans la circulation. Les deux officiers impliqués ont déclaré avoir sorti leurs armes pour l’empêcher de fuir. L’officier qui a tiré un seul coup de feu a déclaré qu’il craignait que lui et son collègue ou quelqu’un d’autre ne soient heurtés par la voiture, selon M. Prache.



Des manifestations ont eu lieu dans diverses villes du pays (Photo: Metro Graphics) Les policiers ont déclaré qu’ils se sentaient «menacés» lorsque la voiture est partie. Il a précisé que deux magistrats mènent l’enquête, comme il est courant en France. Les accusations préliminaires signifient que les juges d’instruction soupçonnent fortement des actes répréhensibles, mais doivent enquêter davantage avant de renvoyer l’affaire en justice. Président français Emmanuel Macron a tenu jeudi une réunion de sécurité d’urgence sur les violences. « Ces actes sont totalement injustifiables », a déclaré M. Macron au début de la réunion, qui visait à sécuriser les points chauds et à planifier les jours à venir « afin que la pleine paix puisse revenir ». Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. PLUS : Où sont les émeutes en France et est-il sûr de voyager à Paris ?

