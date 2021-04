Le policier Benjamin Kemp limogé pour avoir frappé une fille vulnérable de 17 ans avec une matraque «  au moins 30 fois  »

Un policier a été limogé pour avoir frappé une adolescente vulnérable avec une matraque « au moins 30 fois ».

Benjamin Kemp a été licencié sans préavis à la suite d’une audience disciplinaire tenue par le Bureau indépendant pour la conduite de la police (FIPOL).

Au cours de l’audience, le panel a entendu une jeune fille de 17 ans, qui a des troubles d’apprentissage, s’est enfuie d’un groupe lors d’une promenade escortée à Newham, dans l’est de Londres, après avoir été en détresse le 8 mai 2019.

Elle était près d’une route principale et la police a été appelée par un membre du public inquiet, et elle a également signalé une voiture de police qui passait.

Après avoir dit aux policiers qu’elle était une enfant vulnérable ayant des problèmes de santé mentale, elle a accepté de monter dans la voiture de police mais en est sortie.

Le FIPOL a déclaré que l’agent de police du Met Kemp, qui était basé au commandement du nord-est, avait tenté de la menotter, mais lorsque cela n’a pas réussi, il a utilisé un spray CS à moins d’un mètre de son visage.

« En quelques secondes, il a commencé à utiliser sa matraque puis l’a frappée plusieurs fois », a-t-il déclaré.

Lorsqu’une autre unité de police est arrivée, la jeune fille a été immédiatement frappée au Taser par un agent de ce véhicule, et elle a ensuite été frappée plusieurs fois avec la matraque par PC Kemp, menottée et placée dans un fourgon de police.

Au total, elle a été frappée au moins 30 fois, a déclaré le FIPOL.

Une enquête a suivi après qu’une plainte a été déposée par des travailleurs du NHS et la mère de l’adolescent de l’est de Londres.

Le chien de garde a fait remarquer que la jeune fille était noire, mais rien n’indiquait que la discrimination raciale avait joué un rôle dans cette affaire.

Le directeur régional du FIPOL, Sal Naseem, a déclaré que la force utilisée par la police « serait choquante pour la plupart des gens ».

Il a ajouté: «Le panel disciplinaire a également constaté que PC Kemp s’était comporté d’une manière qui manquait de maîtrise de soi et ne tenait pas compte du statut vulnérable de l’adolescent, qui semblait très effrayé.

« La mauvaise communication de cet officier a mal commencé l’incident et, une fois qu’il a commencé à utiliser la matraque, il n’a pas pu changer de bord. »

« TOTALEMENT INAPPROPRIÉ »

Le FIPOL a déclaré que l’enquête de six mois avait révélé que l’officier qui avait utilisé le Taser « n’avait aucune raison de répondre pour usage de la force », mais il y avait un cas d’inconduite et il a reçu une « action de la direction » en août de l’année dernière.

Il a déclaré que le policier avait montré un manque de respect envers la fille et son soignant, qui sont arrivés plus tard sur les lieux.

Le surintendant principal Richard Tucker, qui dirige les services de police pour le nord-est, a qualifié le recours à la force par PC Kemp de «tout à fait inapproprié».

Il a déclaré: «Il a réagi de manière excessive, a utilisé une force excessive de manière très disproportionnée et n’a pas été professionnel.

«Pour cela, il a été tenu responsable et a été licencié à juste titre.

«Je peux vous assurer que ses actions ne sont pas représentatives de la façon dont nous gérons des situations comme celle-ci à Newham et à Londres.

«Au nom du Met, je m’excuse auprès de la jeune femme et de sa famille pour la façon dont il s’est comporté et auprès des communautés londoniennes au sens large pour l’impact que cette affaire a sans aucun doute sur la confiance qu’ils ont dans la façon dont nous contrôlons Londres.

« Eux et les habitants de Londres attendent à juste titre les normes les plus élevées de leurs officiers et ce jour-là, PC Kemp a laissé tomber tout le monde. »