Depuis 15 ans, des scientifiques de l’environnement travaillant sous les auspices d’une agence gouvernementale américaine publient chaque année un rapport sur l’état de l’Arctique et l’édition de mardi confirme une tendance alarmante: l’Arctique se réchauffe deux fois plus vite que le reste de l’Arctique. . planète.

L’année 2020 n’a pas battu le record de 2012, mais elle est devenue si proche qu’il n’y a aucune raison de se sentir encouragé.

La glace de mer flottant dans l’océan Arctique fond en été et gèle à nouveau en hiver. Le problème, c’est qu’il fond un peu plus chaque année par temps chaud et recongèle un peu moins.

Les scientifiques obtiennent désormais des données fiables car les satellites photographient et mesurent le pôle Nord sans interruption depuis 1979.

Et il n’y a aucun doute sur le modèle de fusion de la région. Le dégel de fin d’été en 2020 a été la deuxième pire année jamais enregistrée après 2012: par rapport au niveau historique le plus élevé, la moitié de la glace de mer a maintenant disparu.

Depuis 2010, une nouvelle génération de satellites a pu mesurer l’épaisseur de la glace et là aussi la nouvelle est sombre. La glace est plus fine, plus jeune et plus fragile.

Le rapport publié mardi, intitulé Arctic Report Card 2020 et publié par la National Oceanographic and Atmospheric Administration, fournit une mine d’informations illustrant les complexités du système climatique arctique.

Le climat du reste du monde – vent et courants – influence ce qui se passe au pôle Nord, tandis que le pôle Sud est relativement plus isolé.

Fondre, haut et bas

Cette complexité peut être vue dans une statistique cachée à la page 13 du rapport: le versant nord de l’Alaska a connu le mois de février le plus froid depuis 30 ans, et il faisait également plus froid que d’habitude à Svalbard, en Norvège.

Mais la Sibérie a établi des records de chaleur, avec des températures de 3 à 5 degrés Celsius (5,4 à 9 degrés Fahrenheit) au-dessus de la normale, et la région a subi de terribles incendies de forêt au printemps.

La température de l’air à la surface de l’Arctique en 2019-2020 était de 1,9 degrés Celsius (3,4 Fahrenheit) plus élevée que la moyenne pour la période 1981-2010, ce qui en fait la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1900. .

Le phénomène de « mise en valeur de l’Arctique », qui fait que cette zone se réchauffe plus rapidement que les autres parties du monde, est en plein effet.

L’océan Arctique se réchauffe également: en août de cette année, l’eau était entre 1 et 3 degrés Celsius (1,8 et 5,4 Fahrenheit) plus chaude en surface que la moyenne 1982-2010.

Ici aussi, les événements sont interconnectés et se nourrissent les uns les autres. Lorsque la glace fond et expose l’océan, l’eau absorbe plus de chaleur du soleil, ce qui aggrave à son tour la fonte de la glace de mer, bien que cette fois par le bas.

«Une des choses qu’il est important de réaliser à propos de l’Arctique, c’est qu’il s’agit d’un système. C’est un système de composants interconnectés», a déclaré Donald Perovich, professeur d’ingénierie à l’Université de Dartmouth et co-auteur du chapitre. sur la glace de mer dans le rapport de la NOAA.

« Vous pouvez changer une chose, ces changements s’appliquent à tout le système », a-t-il déclaré.

La glace de mer est à la fois un indicateur et un amplificateur du réchauffement climatique.

Sa fonte ne contribue pas directement à l’élévation du niveau de la mer, car cette glace est déjà dans l’eau. Mais la fusion contribue indirectement en chauffant l’eau.

Pour les chercheurs de l’Arctique, le vrai choc s’est produit en septembre 2007, lorsque la fonte estivale de la glace de mer était extrême. (Depuis lors, 2012 a battu le record.)

« Nous ne sommes jamais revenus aux niveaux que nous avions vus en 2006 ou avant », a déclaré Perovich. « Nous sommes dans ce nouveau régime »

Les modèles prédisent qu’il n’y aura plus de glace de mer dans l’Arctique en été entre 2040 et 2060.

Dans la première édition de ce rapport en 2006, les chercheurs n’étaient toujours pas certains de la tendance au réchauffement dans l’Arctique. Ils doutaient que le pergélisol – sol gelé toute l’année – puisse fondre dans le nord de l’Alaska.

Aujourd’hui, ces mêmes chercheurs affirment que « on s’attend à ce que la fonte progressive et profonde du pergélisol dans cette région puisse commencer dans 30 à 40 ans ».