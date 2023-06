Le pôle des pensionnats visite l’île avant l’installation de Vancouver

Une colonne noircie sculptée de visages d’enfants, représentant des vies perdues dans les pensionnats indiens, a été créée par le célèbre sculpteur kwakwuitl Stanley Hunt.

Le mât traversera bientôt l’île de Vancouver, à partir du 16 juin, pour se rendre au lieu d’installation à Vancouver le jour de la Journée des peuples autochtones, le 21 juin.

Basé dans la région de Port Hardy, Hunt travaillait sur un mémorial pour une petite-fille bien-aimée, commandé par son ami Ray Bergen, lorsque les 215 premières tombes non marquées ont été récupérées dans l’ancien pensionnat de Tk’emlups te Secwepemc en 2021.

Des conversations sur le respect et la mémoire ont commencé entre le sculpteur et l’homme d’affaires de Vancouver. L’idée du pôle commémoratif des pensionnats est née et Bergen a entrepris de collecter des fonds pour cela, tandis que Hunt a commencé à travailler sur des dessins conceptuels.

L’étape du dessin impliquait le traitement des émotions et une guérison importante pour Hunt.

« J’ai essayé d’en parler à ma famille. Il n’y a aucun mot dans aucune langue, où que ce soit dans le monde, qui puisse être assemblé pour donner un sens à tout cela », a-t-il déclaré à Windspeaker.com.

« Donc, quand nous avons commencé cela, il y a eu des jours assez émouvants », a déclaré Hunt. « Nous avons travaillé tout l’hiver dans une tente éclairée… pendant des journées très froides. Et pendant ces jours, tu voulais juste continuer à chercher les enfants.

Il y avait des moments où il voulait prendre du temps, « venir à la maison et se réchauffer et prendre un café et essayer de se réchauffer un peu, mais nous voulions continuer à travailler pour ces enfants.

À 18 pieds de haut, le poteau tient Raven assis au sommet, embrassant les enfants. La colonne est couverte de rangées de visages d’enfants, chacun unique, chacun exprimant la perte et le chagrin. Il est lavé en noir pour représenter cette partie de l’histoire canadienne/autochtone. Des bandes orange séparent les rangées de visages d’enfants et honorent le mouvement Every Child Matters.

« Tous ces enfants qui ont été emmenés dans des pensionnats indiens étaient vraiment aimés de leurs familles. Ils ont été bien élevés, bien soignés « à la manière des gens » pendant des milliers et des milliers d’années « , a-t-il déclaré.

Les pensionnats étaient « quelque chose qui n’aurait jamais dû arriver ».

« Raven est notre créateur et un escroc », a expliqué Hunt. « Si vous regardez attentivement le corbeau lui-même, dans son bec, il berce la graine de vie… Et quand il regarde le monument, il regarde directement une croix. »

La croix est au centre direct, inversée. Il apparaît à l’envers pour le spectateur debout devant le poteau, mais il est droit du point de vue du Corbeau. Hunt a déclaré que la croix représente ceux qui étaient directement et indirectement impliqués dans les pensionnats.

« Je voulais que toutes les personnes impliquées pensent qu’il était acceptable d’assassiner des enfants », a déclaré Hunt. « Je voulais qu’ils soient représentés pour cette période de notre histoire », pour leurs décisions, tenus pour responsables.

La feuille d’érable canadienne est également à l’envers, ainsi que les acronymes GRC et NWMP (North West Mountain Police).

« Mais, Raven, étant le filou, regarde le monument et pour lui, il le voit du bon côté et il va arranger les choses en trouvant ces enfants. »

La grume de cinq pieds de diamètre est arrivée à l’atelier de Hunt le même jour que le pape a débarqué au Canada l’été dernier, note le sculpteur.

Hunt et son neveu Rey Dickey ont travaillé d’août à fin décembre sur le poteau. Ensuite, Hunt a embauché le maître sculpteur Mervyn Child (Kwaguł, Tlingit, Nuu-chah-nulth), qui a continué le travail à ce jour.

« Nous y travaillons encore maintenant, probablement en train de terminer la veille de son départ pour son voyage. »

Le mât commémoratif partira lors d’une cérémonie, voyageant de la boutique de Hunt le 16 juin à travers les communautés insulaires, avec une cérémonie pour saluer le mât à chaque arrêt :

17 juin à 11h15 à Port Hardy, Carrot Park.

Le 18 juin à 10 h à Campbell River au Thunderbird Hall.

19 juin à 10 h à Nanaimo et 16 h à Duncan, emplacements à venir.

20 juin à 10 h à Victoria Inner Harbour.

21 juin à 10 h au revoir et arrivée à 16 h à Vancouver Inner Harbour.

Pensionnats autochtones