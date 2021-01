Une jeune créatrice hollandaise a réussi à décrocher des articles de fond de médias internationaux sur son nouveau jeu de cartes à jouer non sexiste, mais la dernière réalisation en matière de politiquement correct a été accueillie par des bâillements et des moqueries.

Des histoires de Reuters, du Daily Mail britannique et d’autres médias ont détaillé comment Indy Mellink, un diplômé en psychologie légale de 23 ans, a été troublé par le fait que les cartes faciales d’un jeu standard donnent plus de valeur à un roi qu’à une reine. «Même des inégalités subtiles comme celle-ci jouent un grand rôle», elle a dit.

En réponse, elle a conçu un deck non sexiste avec le roi, la reine et le valet remplacés par des cartes or, argent et bronze. Mellink aurait vendu environ 1 500 jeux de cartes GSB (or, argent, bronze).

L’idée a surtout évoqué la moquerie sur les médias sociaux, y compris le fait d’être mémorisée pour une conformité progressive comme « magnifique et courageux. »Auto-décrit «Poète intersectionniste radical» Titania McGrath – un personnage Twitter parodique – a accueilli les nouvelles cartes comme une solution à la façon dont les decks standard «Normaliser la transphobie et l’oppression patriarcale.» Elle a ajouté, «Ensuite, nous devons résoudre la suprématie blanche inhérente à Trivial Pursuit.»

La notion de sexiste des cartes était déroutante pour certains – après tout, la carte la plus précieuse, un as, n’est pas binaire – tandis que d’autres, comme l’hôte d’ITV Piers Morgan, semblaient être cochées.

L’as n’est-il pas déjà la carte la plus élevée? Et c’est neutre du point de vue du sexe. Vérifiez et copiez. – Adam Singer (@AdamSinger) 19 janvier 2021

Oh FFS. https://t.co/LKtdMOqFYG – Piers Morgan (@piersmorgan) 19 janvier 2021

« Comme c’est stupide, » un commentateur a dit. «Juste sodomiser avec cette merde. C’est ridicule. »

Comme c’est stupide. Juste sodomiser avec cette merde, c’est ridicule.

Les cartes à jouer non sexistes remplacent le roi, la reine et le jack https://t.co/fSdLj5QBy7 via @MailOnline – 🇬🇧 recommencer la vie. @ (@ Startinglifeag1) 19 janvier 2021

Nouveau vidéo! Partagez s’il vous plait Finalement! Les médias louent ce tout nouveau "Invention" De "Neutre de genre" Jouer aux cartes! Quelqu’un les achète-t-il? LOL bien sûr pas mais il y a 100 articles louant cette femme "Invention" Regarde ça Regardez et partagezhttps: //t.co/cml81UhMZh pic.twitter.com/yfTJcoQn4G – TheQuartering (@TheQuartering) 19 janvier 2021

D’autres ont noté l’enthousiasme simultané des médias pour l’histoire. C’est le même jour que le président élu américain Joe Biden a choisi une femme transgenre comme secrétaire adjointe à la santé, malgré les pertes massives de Covid-19 causées par ses politiques en Pennsylvanie, et a formé le premier Conseil de politique du genre de la Maison Blanche.

Certains commentateurs ont au moins trouvé un soulagement comique dans l’idée. «Quand je joue aux cartes, j’insiste toujours sur le fait que le roi est la carte la plus basse et la reine la plus haute», dit un Yorkshireman. «J’imagine que les crics sont des eunuques, donc aucune action n’est nécessaire. De plus, lorsque je joue au poker, je refuse d’inclure des rois dans ma main. J’ai perdu beaucoup d’argent à cause de cela, mais ça vaut le coup. «

Quand je joue aux cartes, j’insiste toujours pour que le roi soit la carte la plus basse et la reine la plus haute. J’imagine que les prises sont des eunuques, donc aucune action n’est nécessaire De plus, lorsque je joue au poker, je refuse d’inclure des rois dans ma main – j’ai perdu une somme d’argent importante à cause de cela, mais ça vaut le coup 💸 – John Boddington 💙🌹💙🌹 (@JnBoddo) 19 janvier 2021

