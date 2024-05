Le poisson rouge du chanteur masqué, alias [Spoiler]remporte la saison 11

Saison 11 de Le chanteur masqué s’est terminé par un bang – et une révélation de célébrité pour les âges.

Après une bataille acharnée entre Goldfish et Gumball, Goldfish s’est imposée et s’est ensuite révélée n’être autre que Vanessa Hudgens.

« C’est honnêtement la chose la plus incroyable qui soit », a déclaré Hudgens, 35 ans, à propos de son expérience dans la série. « J’étais tellement excité d’enlever mon masque et de regarder [judge] Rita Ora et dites : « C’est pourquoi je ne peux pas sortir avec toi. Parce que je ne peux pas mentir ! »

Hudgens a retenu ses larmes en réfléchissant à tout ce que la compétition lui a apporté.

« Je n’aurais jamais imaginé que cela me donnerait la liberté de faire simplement quelque chose que j’aime et cela fait si longtemps que je suis capable de le faire et j’aime vraiment tellement ça », a-t-elle déclaré. « Cela remplit mon âme, vraiment. »

Avant de se lancer dans sa dernière chanson, une reprise de Alanis Morissette «Vous devriez savoir» – Hudgens a salué son plus grand fan. « Maman, je t’aime, merci beaucoup de toujours me pousser et de m’emmener à mes cours de danse et de chant », a-t-elle déclaré. « J’ai finalement gagné pour mon chant »

Hudgens l’a emporté sur Gumball, qui a été démasqué alors que Les lumières du vendredi soir alun Scott Porter. Le duo a déjà joué ensemble dans le film Claquement de musique, où Hudgens bat Porter, 44 ans, dans un concours de musique. « C’est l’histoire qui se répète ! » a-t-il dit à la foule en riant.

Hudgens est une supposition fréquente dans la série depuis sa première en 2019. Même si elle a laissé les panélistes perplexes pendant une grande partie de la saison 11, ses fans ont toujours soupçonné que l’ancienne star de Disney était derrière le masque.

«Quand j’ai débuté, j’ai fait sensation du jour au lendemain. Mais tout ce succès m’a donné l’impression de vivre dans un bocal à poissons, avec les yeux et les attentes de tout le monde sur moi », a déclaré Goldfish lors de la première de la saison. «J’avais de grandes décisions à prendre. Je pourrais jouer la sécurité ou plonger dans des eaux plus profondes, plus sombres et plus pointues.

Les spécialistes de la carrière de Hudgens ont interprété les « eaux plus vives » comme une référence au film de 2012. Spring Breakersdans lequel elle incarne une étudiante qui fait la fête et qui voyage en Floride pendant les vacances de printemps avec ses amis, interprétée par Ashley Benson, Selena Gomez et Rachel Korine.

Lors de la Transformers Night, Goldfish a laissé entendre que sa vie amoureuse avait été discutée aux yeux du public. « Il est difficile de sortir avec quelqu’un à Hollywood, et ce poisson rouge n’a pas toujours eu de chance », a-t-elle déclaré. « Imaginez que vous essayez d’avancer alors que vous voyez littéralement vos ex partout. Et même transformer vos rencontres en TikToks.

Comme les fans de Hudgens s’en souviennent peut-être, le Comédie musicale au lycée la star a rencontré son ex-petit-ami Austin Butler lors d’une after-party des Oscars en 2023. Dans un clip viral du moment, Hudgens marchait à côté de Butler, 32 ans, sans établir de contact visuel alors que les spectateurs criaient son nom.

Le plus grand indice sur l’identité de Goldfish est venu lors de Queen Night. «Je venais de décrocher un rôle de rêve, mais la veille de mes débuts, j’ai reçu la pire nouvelle que j’aurais jamais pu imaginer. J’ai perdu mon supporter n°1 », se souvient-elle. « Rien n’aurait pu me préparer à ça. J’avais l’impression de ne pas pouvoir bouger. Mais ensuite je me suis rappelé que personne au monde n’aimait autant me voir jouer.

Cela semblait être une référence claire au décès en janvier 2016 du père de Hudgens, Greg. Il est mort d’un cancer la veille de son rôle de Rizzo dans Fox. Graisse : Live. Hudgens a annoncé la nouvelle quelques heures avant le spectacle, dédiant sa performance à sa mémoire.

« Je suis tellement triste de dire qu’hier soir, mon père, Greg, est décédé d’un cancer de stade 4 », avait-elle tweeté à l’époque. « Merci à tous ceux qui l’ont gardé dans vos prières. Ce soir, je fais le spectacle en son honneur.