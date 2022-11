Le poisson géant et durable de la forêt tropicale est désormais à la mode en Amérique

TRES RIOS, Brésil (AP) – Parfois, vous commencez quelque chose et vous ne savez pas où cela vous mènera. C’était donc avec Eduardo Filgueiras, un guitariste en difficulté dont la famille travaillait dans une entreprise inhabituelle à Rio de Janeiro : ils élevaient des crapauds. Filgueiras a trouvé un moyen de prendre les petites peaux de crapaud et de les fusionner, créant quelque chose d’assez grand pour être vendu.

Pendant ce temps, à des kilomètres de là, en Amazonie, un pêcheur et un scientifique proposaient une innovation qui aiderait à sauver un poisson géant clé qui prospère dans les lacs d’eau douce le long des affluents du fleuve Amazone.

L’ingéniosité de ces trois hommes est la raison pour laquelle vous pouvez désormais trouver un cuir de poisson durable magnifique et inhabituel dans des sacs new-yorkais haut de gamme, des bottes de cow-boy texanes et dans une image saisissante de la séance photo de grossesse Vogue de Rihanna, où une veste rouge à écailles de poisson est ouverte. au-dessus de son ventre. Les ventes fournissent un revenu de subsistance à des centaines de familles amazoniennes qui maintiennent également la forêt debout et saine tout en protégeant leurs moyens de subsistance.

GÉRER UN GÉANT

Le cuir est un sous-produit de la viande de pirarucu, un aliment de base en Amazonie qui gagne de nouveaux marchés dans les plus grandes villes du Brésil.

Les communautés autochtones travaillant avec des colons riverains non autochtones gèrent le pirarucu dans les zones préservées de l’Amazonie. La majeure partie est exportée et les États-Unis sont le principal marché.

Pirarucu peut atteindre 3 mètres (près de 10 pieds) de longueur. La surpêche les mettait en danger. Mais les choses ont commencé à changer lorsqu’un pêcheur colon, Jorge de Souza Carvalho, connu sous le nom de Tapioca, et le chercheur universitaire Leandro Castello se sont associés dans la région de Mamiraua et ont trouvé une façon créative de compter les poissons dans les lacs, l’habitat préféré du poisson géant.

Ils ont profité de quelque chose de spécial à propos de cette espèce : elle fait surface pour respirer au moins toutes les 20 minutes. Un œil exercé peut compter combien de flash leurs queues rouges dans une zone donnée, arriver à une estimation assez précise.

Le gouvernement reconnaît ce mode de comptage et autorise la pêche aménagée. Selon la loi, seuls 30% des pirarucu d’une zone donnée peuvent être pêchés l’année suivante. Le résultat est une population en rétablissement dans ces zones, permettant des prises plus importantes.

Dans les communautés riveraines, les gens mangent le poisson, la peau et tout. Mais dans les grands abattoirs, où est transformée la majeure partie des prises de pirarucu, la peau était jetée. Puis la tannerie Nova Kaeru est apparue sur les lieux.

DÉBUTS SHOESTRING

À des milliers de kilomètres de l’Amazonie, sur un chemin de terre vallonné à la périphérie de Rio de Janeiro, Nova Kaeru traitera cette année environ 50 000 peaux de pirarucu géant ou de poisson arapaima capturés légalement.

Cette entreprise de taille moyenne a connu des débuts improbables. En 1997, Filgueiras, le guitariste, s’est impliqué dans son entreprise familiale de crapauds, où les amphibiens étaient élevés pour la viande. Il a été frappé par la beauté de leur peau, mais tout a été jeté. Il a décidé d’essayer de l’utiliser, a suivi un cours de travail du cuir et a commencé à expérimenter.

« Je n’avais aucune ressource financière. J’ai acheté une bétonnière d’occasion et je l’ai recouverte de fibre de verre, j’ai adapté une machine à laver et j’ai commencé à développer le cuir de grenouille », a déclaré Filgueiras à l’Associated Press dans son bureau.

Il a réussi à transformer la peau en cuir, mais il y avait un problème : elle était trop petite. Aucun client potentiel n’en voulait. Filgueiras a essayé de l’assembler, mais le résultat était trop laid. Il a donc inventé un moyen de souder plusieurs pièces ensemble.

Sa création a commencé à attirer l’attention sur les foires internationales. Quelques années plus tard, avec un associé, il fonde la tannerie Nova Kaeru, spécialisée dans le cuir exotique, s’étendant au saumon et à l’autruche avec des techniques qui ne produisent pas de déchets toxiques.

Puis un jour, un homme d’affaires a frappé à la porte avec une pile de peaux de pirarucu et lui a demandé de jeter un coup d’œil.

En expérimentant avec les nouvelles peaux, Filgueiras a découvert qu’il était capable de réparer les nombreux trous dans le cuir de pirarucu en utilisant la même technique qu’il avait créée pour le cuir de crapaud.

Les premiers résultats l’ont impressionné. Mais entre-temps, l’homme d’affaires est décédé dans un accident d’avion. Sans expérience préalable en Amazonie, si différente de son port d’attache à Rio, l’entreprise a néanmoins décidé de se procurer elle-même la peau de pirarucu dans la vaste région.

Ils sont entrés en contact avec les personnes qui gèrent la pêche dans l’État d’Amazonas. Ce réseau s’est maintenant étendu à 280 communautés riveraines et autochtones, la plupart dans des zones de forêt tropicale protégée, employant quelque 4 000 pêcheurs, selon Coletivo do Pirarucu, une organisation faîtière. La tannerie Nova Kaeru a acheté les peaux – le premier acheteur des communautés – et aujourd’hui leur plus important.

“La commercialisation de la peau a été fondamentale pour les communautés riveraines”, a déclaré Adevaldo Dias, un chef riverain de la région du Medio Jurua, à l’AP lors d’un entretien téléphonique. “Cela contribue à rendre l’ensemble de l’entreprise viable.”

L’Association des producteurs ruraux de Carauari, du Medio Jurua, vend chaque peau 37 dollars, une somme importante dans un pays où le salaire minimum tourne autour de 237 dollars par mois. L’argent aide à payer les pêcheurs, qui reçoivent 1,60 $ le kilo (2,2 livres). Dias dit que le prix idéal devrait être de 1,9 $ par kilo de poisson pour couvrir tous les coûts liés à la gestion de la pêche. Ils espèrent gagner cela dans un proche avenir en exportant de la viande de pirarucu.

De Medio Jurua et d’autres régions, le cuir de pirarucu doit parcourir plusieurs milliers de kilomètres en bateau jusqu’à Belem, où il est chargé sur des camions pour un autre long voyage jusqu’au siège de Nova Kaeru, un voyage de plusieurs jours. De là, il va par avion aux acheteurs étrangers.

Le cuir de pirarucu a fait son entrée au Texas, où il est utilisé dans les bottes de cow-boy. Mais l’industrie de la mode en prend de plus en plus conscience. À New York, la marque de luxe Piper & Skye a utilisé du cuir pirarucu pour des sacs à bandoulière, des sacs banane et des sacs à main pouvant atteindre 850 $.

« Dans la mesure où le pirarucu est une source de nourriture et nourrit les communautés locales et met de la nourriture sur la table pour les gens dans les zones où il est pêché et au-delà, ce n’est pas seulement un matériau durable et beau. Cela favorise la circularité de l’espèce en utilisant un matériau qui serait autrement gaspillé », a déclaré Joanna MacDonald, fondatrice de la marque et directrice créative, à l’AP lors d’un appel vidéo.

Fabiano Maisonnave, Associated Press