Le poisson envahissant assoiffé de sang qui traque les Grands Lacs

Ils ont le corps d’une anguille, la bouche d’un sarlacc et le régime alimentaire d’un vampire.

Les lamproies marines sont des poissons originaires de l’océan Atlantique et des rivières qui s’y jettent. Mais il y a plus d’un siècle, ils ont trouvé leur chemin dans les Grands Lacs, où ils se sont multipliés et sont devenus l’une des espèces envahissantes les plus destructrices de l’histoire des États-Unis.

Ces créatures sont des parasites. Pour se nourrir, ils s’accrochent aux poissons, creusent dedans et commencent à aspirer le sang et les fluides corporels, tuant souvent leurs proies dans le processus. Une seule lamproie peut tuer jusqu’à 40 livres de poisson; et des hordes d’entre eux menacent l’économie de la pêche des Grands Lacs, qui est évaluée à environ 7 milliards de dollars par an.

Les responsables de la faune dans les Grands Lacs éliminent les lamproies marines depuis plusieurs décennies, en utilisant en grande partie des pesticides spécifiques à la lamproie. Mais paradoxalement, les lamproies marines sont en voie de disparition dans certaines parties de leur aire de répartition d’origine, notamment en Europe occidentale et dans le nord-est des États-Unis. Quatre espèces de lamproies indigènes vivent également dans les Grands Lacs, que les responsables de la faune tentent de protéger.

Cela soulève une tension fondamentale, courante dans la biologie invasive : la façon dont nous traitons une espèce dépend en grande partie de l’endroit où elle se trouve, même si les humains l’y mettent. L’apparence compte aussi. Et les lamproies des Grands Lacs sont malheureusement malchanceuses à ces deux égards.

C’est quoi une lamproie marine ?

Pouvant atteindre jusqu’à un mètre de long, les lamproies marines sont la plus grande des quelque 40 espèces de lamproies, un groupe d’animaux vraiment anciens. Ils sont sur Terre depuis plus de 350 millions d’années, survivant à pas moins de quatre extinctions majeures.

Ils sont aussi un groupe étrange. Comme les requins, les lamproies marines n’ont pas d’os; comme le saumon, ils nagent en amont pour frayer et peuvent vivre à la fois en eau salée et en eau douce; et comme les grenouilles, ils passent par la métamorphose.

Ensuite, il y a ces bouches. Ils sont remplis de cercles concentriques de dents faites de kératine (la matière de vos cheveux et de vos ongles), qu’ils utilisent pour aspirer leurs proies. Après s’être accrochés, ils s’enfoncent dans la chair avec une langue en forme de bec.

Aussi horrible que cela puisse paraître, les lamproies sont une aubaine pour les écosystèmes le long de la côte Est et en Europe occidentale, où elles sont indigènes, selon Margaret Docker, biologiste à l’Université du Manitoba qui étudie les lamproies depuis plus de 35 ans. En tant que larves, les lamproies sont la nourriture d’une grande variété d’animaux aquatiques. Les larves vivent dans les lits des cours d’eau, consommant des matières mortes ou en décomposition que les autres animaux ne peuvent pas manger, aidant à faire remonter les nutriments dans la chaîne alimentaire.

Après quelques années (et parfois beaucoup plus longtemps), les larves de lamproies se métamorphosent et deviennent des parasites, développent de nouvelles bouches, des branchies et des yeux fonctionnels, et sortent du ruisseau en masse, a déclaré Docker. “Beaucoup de mammifères marins et d’autres poissons attendront à l’embouchure du fleuve cette inondation de lamproies”, a-t-elle déclaré.

Même en tant que parasites, les lamproies marines ne sont pas un problème dans leur aire de répartition d’origine. Ils vivent dans une “coexistence pacifique” avec d’autres poissons, a déclaré Docker. Les lamproies marines ont tendance à rechercher des poissons plus gros, qui peuvent mieux survivre à une attaque. Ils ont également beaucoup de prédateurs naturels, y compris le poisson-chat, et d’autres menaces comme les barrages, donc il n’y en a tout simplement pas beaucoup.

Comment les lamproies marines sont devenues des méchantes dans les Grands Lacs

La plupart des espèces deviennent « envahissantes » à cause des humains, qu’il s’agisse d’un escargot prédateur se propageant vers le nord en raison du changement climatique ou du parachutage d’araignées Joro qui ont probablement voyagé aux États-Unis sur un porte-conteneurs. Les lamproies marines ne font pas exception. Ils sont arrivés dans les Grands Lacs au cours des années 1800, très probablement grâce à la construction de canaux. (Certains scientifiques croient que les lamproies marines sont originaires du lac Ontario. Il y a aussi un débat beaucoup plus large sur le terme « envahissant ».)

Avec beaucoup de poissons et peu de prédateurs naturels, les lamproies prospéraient dans les Grands Lacs. Et dans les années 1940, ils étaient dans les cinq, selon le livre Lamproie marine des Grands Lacs : la guerre de 70 ans contre un envahisseur biologique par le chercheur sur la lamproie Cory Brant.

Dans le même temps, les pêcheries de la région se sont effondrées. Les États-Unis et le Canada récoltaient chaque année environ 15 millions de livres de touladi dans les Grands Lacs supérieurs. Mais dans les années 1960, ce chiffre est tombé à 300 000 livres, soit seulement 2 % de ce qu’il était autrefois. « La lamproie marine menace de détruire complètement l’industrie de la pêche dans les Grands Lacs », a rapporté le South Bend Tribune au printemps 1953. (D’autres menaces, dont la surpêche, ont également joué un rôle dans le déclin de la pêche dans les Grands Lacs.)

Les responsables de la faune de la région n’ont pas hésité à riposter. En 1954, les États-Unis et le Canada se sont associés et ont lancé une organisation appelée la Commission des pêcheries des Grands Lacs (GLFC). Sa mission était essentiellement – et est toujours – de tuer les lamproies marines.

Un assaut du gouvernement contre les lamproies

L’assaut du pays contre les lamproies marines est l’un des efforts les mieux organisés et les mieux financés pour contrôler toute espèce envahissante. Ses principales armes sont les lampricides, à savoir deux pesticides qui ciblent les lamproies mais ne semblent pas nuire à la plupart des autres poissons. (Les scientifiques les ont découverts dans les années 1950 après avoir minutieusement examiné plus de 7 000 substances.)

Chaque année, les responsables de la faune déversent environ 175 000 livres de lampricides liquides dans les ruisseaux qui se jettent dans les Grands Lacs, où ils tuent les lamproies sous leurs formes larvaires (ils nuisent également aux lamproies indigènes). Les autorités comptent également sur de petits barrages ou barrières pour empêcher les lamproies marines de migrer en amont pour frayer.

Au cours d’une année typique, la CFGL – qui dépense environ 25 millions de dollars par an pour le contrôle de la lamproie marine – tue environ 7 millions de lamproies marines. Jusqu’à présent cette année, le nombre de morts a atteint 1,7 million, selon un kill ticker sur son site Web.

Les lampricides font bien leur travail. Les lamproies marines détruisaient autrefois plus de 100 millions de livres de poissons chaque année dans les Grands Lacs, mais aujourd’hui, elles en tuent moins de 10 millions de livres, selon le GLFC. Selon les experts, cela présente probablement de nombreux avantages pour les poissons non commerciaux et d’autres organismes.

Mais même ces gains sont quelque peu ténus, selon Robert McLaughlin, biologiste à l’Université de Guelph en Ontario. “Chaque fois que ce contrôle est assoupli, ils commencent rapidement à rebondir”, a-t-il déclaré. “Le nombre d’entre eux n’est pas si élevé actuellement, mais c’est parce que nous les contrôlons depuis près de 70 ans.”

Les responsables de la faune sont également loin d’éradiquer complètement les animaux. Même si les lampricides peuvent tuer 98 % des larves dans un flux donné, cela en laisse quelques-unes derrière pour créer la prochaine génération, a déclaré Marc Gaden, directeur des communications et liaison législative au GLFC. Une seule lamproie femelle peut produire plus de 100 000 œufs, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez tout simplement pas obtenir chacun d’eux”, a-t-il déclaré, et parcourir le dernier kilomètre coûterait extrêmement cher.

Les scientifiques explorent maintenant des moyens plus créatifs de supprimer les lamproies marines, notamment l’application d’odeurs et de phéromones. Certaines phéromones attirent les lamproies, ce qui permet aux scientifiques de les attirer dans des pièges, tandis que l’odeur concentrée des lamproies mortes les repousse. (Cette vidéo montre ce qui se passe lorsque vous ajoutez du répulsif à lamproies dans un réservoir. Attention : c’est un peu macabre).

Le contrôle des lamproies marines a certainement profité aux poissons et à ceux qui en dépendent dans les Grands Lacs. Mais il convient de souligner que ces efforts menacent les lamproies indigènes de la région – qui sont également sensibles aux lampricides – et peuvent nuire aux lamproies partout. “Dans le cas de la lamproie marine dans son aire de répartition d’origine, il ne fait aucun doute que l’imagination du public a été fortement influencée négativement par la nécessité de contrôler l’espèce dans les Grands Lacs”, ont écrit les auteurs d’une étude récente.

Les lamproies marines sont considérées comme “en danger critique d’extinction” dans certaines parties de l’est des États-Unis et “en danger critique d’extinction” dans certaines parties de l’Europe, sans parler des autres espèces de lamproies, dont beaucoup sont menacées d’extinction. Pourtant, comme le dit Kelly Robinson, professeur d’écologie à la Michigan State University, “tout le monde pense que les lamproies sont terribles à cause des Grands Lacs”.

Si rien d’autre, alors, peut-être vous souvenez-vous que les lamproies marines (et d’autres espèces envahissantes) ne sont pas intrinsèquement mauvaises, aussi grossières qu’elles puissent paraître. Certains pays les vénèrent même comme une source de nourriture. Et même si vous voyagez dans les Grands Lacs et prévoyez de vous baigner, vous n’avez pas à vous inquiéter. Les lamproies marines préfèrent les poissons aux humains à sang chaud.