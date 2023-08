Le poisson de l’État de l’Arizona, la truite Apache, n’est plus considéré comme une espèce en voie de disparition

PHOENIX (AP) – Plus de 50 ans après avoir été répertorié comme en voie de disparition, le poisson de l’État de l’Arizona semble en bien meilleure forme.

Le US Fish and Wildlife Service a annoncé vendredi une proposition visant à ne plus classer la truite Apache comme ayant besoin de protections fédérales en vertu de la Endangered Species Act.

Les responsables fédéraux ont déclaré que l’espèce est considérée comme restaurée.

La truite Apache a été répertoriée pour la première fois comme étant en voie de disparition en 1967 en raison de la dégradation de son habitat, de la surexploitation, de l’activité minière et d’autres conflits.

Il existe actuellement 30 populations autosuffisantes vérifiées de truite apache dans la nature, selon le groupe de conservation Defenders of Wildlife. La truite a atteint cette étape importante grâce à une gestion dédiée de l’habitat, à l’introduction de poissons élevés en captivité et à d’autres efforts, a déclaré l’organisation.

La Loi sur les espèces en voie de disparition a été créée en 1973 et ses partisans célèbrent son 50e anniversaire cette année.

The Associated Press