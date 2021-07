La carpe asiatique, un groupe de plusieurs espèces de carpes introduites aux États-Unis en provenance de Chine par des agriculteurs asiatiques dans les années 1970, est progressivement renommée aux États-Unis en « carpe envahissante » en raison de préoccupations concernant les connotations racistes.

Les agences du Minnesota ont reçu l’ordre en 2014 de commencer à désigner la carpe asiatique comme la carpe invasive, alors que les politiciens remettaient en question la sensibilité du nom d’origine, et maintenant, plusieurs années plus tard, d’autres États et organisations ont commencé à suivre.

Le US Fish and Wildlife Service aurait commencé à qualifier la carpe asiatique de carpe invasive en avril, selon AP, tandis que le Comité de coordination régional de la carpe asiatique changera de nom le 2 août.





Aux États-Unis, la carpe asiatique fait généralement référence à quatre espèces de poissons : la carpe de roseau, la carpe argentée, la carpe à grosse tête et la carpe noire.

Le directeur régional des Grands Lacs du US Fish and Wildlife Service, Charlie Wooley, a affirmé que l’agence « voulait s’éloigner de tous les termes qui jettent la culture et les gens asiatiques sous un jour négatif », alors que les cas d’attaques haineuses anti-asiatiques continuent de faire l’actualité aux États-Unis.

Song Qian, professeur agrégé de sciences de l’environnement à l’Université de Tolède, a également averti que « si vous dites que c’est envahissant, mauvais et qu’il doit être éradiqué, même si c’est à cause d’une mauvaise communication, c’est pourquoi on parle d’insensibilité culturelle. »





