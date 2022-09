Si votre demande Apple Card a été refusée il existe même un programme Path to Apple Card qui comprend des étapes pour améliorer votre situation financière et présenter une nouvelle demande.

La carte Apple a un taux annuel en pourcentage variable de 13,24 % à 24,24 %, selon votre solvabilité, et il n’y a pas de frais annuels, de frais de transaction à l’étranger ou de frais de retard de paiement.

(Dans l’ensemble, les taux d’intérêt des cartes de crédit ont eu tendance à augmenter et sont maintenant de 18,17 %, en moyenne, selon CreditCards.com.)

En plus de 3% de remise sur les produits Apple, les titulaires de carte peuvent également obtenir 3% sur les achats dans les stations Uber et UberEats, Panera Bread, Walgreens, Ace Hardware, T-Mobile, Nike et Exxon et Mobil ou 2% de remise en argent sur Achats Apple Pay et remise en argent de 1 % sur tout le reste.

“Si vous voulez rester simple, la carte Apple serait une bonne option”, a déclaré Rossman.