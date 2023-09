Le point sur l’immobilier commercial un an après Ian : Moore

J’ai récemment assisté à une mise à jour du marché de l’immobilier commercial dans le sud-ouest de la Floride, la première prise complète depuis l’ouragan Ian, et elle a réservé quelques surprises.

Justin Thibaut de LSI Companies a annoncé la plus grande transaction jamais réalisée à Fort Myers Beach.

« C’est l’Outrigger Resort. 38,2 millions de dollars, un peu plus de 5 acres au total entre Outrigger et Charlie’s », a déclaré Thibaut, puis a prédit ce qui allait arriver. « Cela annonce les prochains événements à Fort Myers Beach. Ce n’est pas le dernier. C’est l’un des premiers. Et il y en a beaucoup qui vont se produire. Alors, qu’est-ce qui est exactement prévu ici. Je ne suis pas sûr, mais je Je peux vous dire que ce n’est pas ce qu’il y avait avant. »

Il a déclaré que malgré les craintes d’un accaparement des terres après l’ouragan Ian, il s’agit du premier achat important après que TPI Hospitalities a acheté un terrain pour agrandir Margaritaville.

Adam Palmer de Land Quest Commercial a fait l’éloge du secteur des bureaux dans le sud-ouest de la Floride. « On en a parlé dans le Wall Street Journal et dans d’autres. Nous sommes la balle du ballon lorsqu’il s’agit d’espaces de bureaux. Nous surpassons pratiquement tous les autres marchés et sous-marchés du pays, ici même. »

Patrick Fraley, d’Investment Properties Corporation de Naples, a expliqué comment le commerce de détail traditionnel est remodelé pour lutter contre la commodité des achats en ligne. « Les détaillants commerciaux du sud-ouest de la Floride mettent de plus en plus l’accent sur les concepts et les options de divertissement axés sur l’expérience. Des affichages interactifs, des événements éphémères et des expériences culinaires uniques sont intégrés dans les espaces de vente au détail pour attirer et fidéliser les clients. »

Mike Doyle de Land Quest Commercial a discuté des tendances positives dans l’espace industriel, notamment avec l’aide des secours suite aux ouragans. « Le marché est en feu, vous savez, avec un taux d’inoccupation d’un pour cent. Combien de personnes ont essayé de trouver un entrepôt de 5 000 pieds carrés à louer ? Pouvez-vous trouver quelque chose ? »

L’avenir s’annonce donc prometteur pour le sud-ouest de la Floride, selon Doyle. « Entre 80 et 100 milliards de dollars pour les 10 prochaines années seront injectés dans cette région, de Sarasota à Marco, uniquement en fonction des secours apportés par les ouragans. Cela va donc représenter un énorme coup de pouce. Et imaginez tout le besoin de construction. »

Karen Moore est éditrice de Affaires du sud-ouest de la Floride aujourd’hui, et contributeur commercial hebdomadaire à WGCU Public Media.