Le point sur les blessures de Ville Heinola | Jets de Winnipeg

Arniel a déclaré avoir eu de nombreuses conversations avec le produit finlandais au cours de l’été.

« Il était tellement excité de revenir. Comme je le lui ai dit, c’est un échec, mais ce sont des choses qui vous rendent plus fort », a déclaré Arniel. « Cela vous frappe au ventre, surtout après ce qui s’est passé l’année dernière. »

Arniel et l’ancien entraîneur-chef Rick Bowness ont tous deux déclaré publiquement qu’Heinola avait mérité une place dans l’alignement de la soirée d’ouverture grâce à ses performances lors de cinq matchs de pré-saison l’automne dernier. La blessure à la cheville l’a mis à l’écart pendant 12 semaines, et Heinola a passé 41 matchs au cours de la saison 2023-24 avec le Moose du Manitoba, accumulant 10 buts et 27 points.

Selon Arniel, le plan pour l’avenir n’est pas clair.

« Nous reviendrons sur ce problème dans une semaine environ et nous verrons où il en est », a-t-il déclaré. « J’espère que nous pourrons le régler à 100 % et continuer à partir de là. »

GLACE ÉCLATÉE

Simon Lundmark, un autre défenseur, a également raté la séance de jeudi après avoir bloqué un tir jeudi.

Le joueur de 23 ans pourrait patiner à nouveau dès samedi, mais Arniel a déclaré que l’équipe verra comment Lundmark se sent lorsqu’il arrivera à la patinoire.

Henri Nikkanen a manqué sa deuxième journée consécutive d’entraînement sur glace en raison d’une maladie.