Le point sur la santé de Kirron Kher : elle a les meilleurs médecins et va beaucoup mieux, dit son mari Anupam Kher | Nouvelles des gens

New Delhi : l’acteur vétéran Anupam Kher a exprimé mercredi sa joie face à l’amélioration de la santé de son épouse bien-aimée Kirron Kher.

Kirron, qui a reçu un diagnostic de cancer il y a un an, va beaucoup mieux maintenant et est soigné par l’équipe des meilleurs médecins.

Partageant plus de détails sur sa santé, Hindustan Times a cité Anupam Kher disant : « C’est un phénomène très naturel de soutenir les gens près de chez vous, et c’est ce que j’ai fait. Aur baaki toh kuch nahi kar sakte hum. Les médecins font de leur mieux. Nous avons les meilleurs médecins et je ne peux qu’être positif et optimiste, croire en l’éclat des médecins et prier. »

Étant optimiste et positif quant au scénario actuel, il a déclaré que son frère est également un survivant du cancer et qu’il pense donc qu’être positif et choisir le bonheur avant tout le reste peut apporter un changement.

Le député du BJP Kirron Kher souffre d’un myélome multiple (cancer du sang) et suit actuellement un traitement pour ce dernier.

Pour les non avertis, après que des informations ont fait surface sur le cancer de Kirron Kher, son mari Anupam Kher s’est rendu sur les réseaux sociaux et a confirmé la nouvelle.

Il s’est tourné vers les médias sociaux et a écrit dans une note que « Kirron a reçu un diagnostic de myélome multiple, un type de cancer du sang ». La note soussignée du mari Anupam Kher et de son fils Sikander a rassuré les fans que Kirron Kher rebondira bientôt.

Kirron Kher et Anupam Kher se sont mariés en 1985. Elle a un fils nommé Sikander Kher de son précédent mariage.