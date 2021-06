Le point sur la santé de Dilip Kumar : un acteur vétéran sous oxygène reste stable | Nouvelles des gens

New Delhi: Dans la dernière mise à jour sur la santé de l’acteur vétéran Dilip Kumar, nous avons appris que l’acteur légendaire est sous oxygène et non sous ventilateur, a rapporté le Dr Jalil Parkar, spécialiste de la poitrine, qui traite Saab à l’hôpital PD Hinduja.

La mise à jour sur la santé a été partagée sur le compte Twitter officiel de Dilip Kumar et indiquait: «Dilip Saab est sous assistance en oxygène – pas sous ventilateur. Il est stable. En attente de quelques résultats de tests pour effectuer une aspiration pleurale : Dr Jalil Parkar, spécialiste de la poitrine traitant Saab.

Plus tôt dans la journée, il a également été déclaré que les poumons de l’acteur étaient remplis d’eau et qu’il serait bientôt soigné à l’hôpital PD Hinduja de Khar, à Mumbai, par une équipe de médecins.

L’acteur a été admis à l’hôpital dimanche 6 juin après s’être plaint d’essoufflement. Plus tard, il a reçu un diagnostic d’épanchement pleural bilatéral et a été admis dans une unité de soins intensifs. Son état a cependant été qualifié de stable par les médecins.

Plus tôt, en mai, l’acteur de « Mughal-e-Azam » avait été admis à l’hôpital pour un examen de routine.

L’année dernière, l’acteur a perdu ses deux jeunes frères – Aslam Khan (88) et Ehsan Khan (90) à cause de COVID-19.