Le point sur la santé de Dilip Kumar : La procédure d’aspiration pleurale d’un acteur vétéran est un succès, à sortir à cette date ! | Nouvelles des gens

New Delhi: les fans de l’acteur vétéran de Bollywood Dilip Kumar peuvent pousser un soupir de soulagement alors que les médecins ont réussi à effectuer la procédure d’aspiration pleurale. Sa mise à jour sur la santé a été partagée sur Twitter par un ami proche de la famille Faisal Farooqui.

Faisal Farooqui a partagé la mise à jour sur la santé de Dilip Kumar sur le compte Twitter de ce dernier. Il a écrit: Mise à jour : Merci pour vos prières. Une procédure d’aspiration pleurale réussie a été réalisée sur Dilip Saab. J’ai personnellement parlé au Dr Jalil Parkar et au Dr Nitin Gokhale. Ils sont optimistes qu’il sera renvoyé demain (jeudi).- FF (@FAISALmouthshut)

Dilip Kumar a été admis à l’hôpital PD Hinduja de Khar, Mumbai il y a quelques jours. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être plaint de problèmes respiratoires. On lui a par la suite diagnostiqué un épanchement pleural bilatéral et se trouve depuis dans le service des soins intensifs. Il était sous assistance en oxygène et non sous ventilateur, comme l’ont rapporté quelques-uns.

Plus tôt, le Dr Jalil Parkar, le pneumologue traitant l’acteur à l’hôpital de banlieue, a fait le point sur la santé de Kumar et a déclaré: « La santé de Dilip Kumar s’améliore et le problème d’essoufflement s’est également atténué, mais il continue de recevoir de l’oxygène. »

Dimanche, le Dr Parkar a affirmé que l’état de l’acteur est stable maintenant et a déclaré: « Son état est stable maintenant. Même s’il est aux soins intensifs, il n’est pas sous respirateur. Nous faisons de notre mieux pour qu’il se rétablisse rapidement. et rentre à la maison. »

La superstar souffre de problèmes de santé liés à l’âge ces dernières années. Le mois dernier, l’acteur de 98 ans a été admis dans le même hôpital pendant deux jours pour des examens et des tests de routine.