Le point sur la blessure de Deebo Samuel : le statut de la star des 49ers est trouble

Les 49ers de San Francisco ont réussi à échapper à leur match éliminatoire de division contre les Packers samedi soir avec une victoire malgré le fait que Deebo Samuel ait raté la majeure partie du match en raison d’une blessure à l’épaule gauche qu’il a subie au premier quart.

Mais les 49ers auront besoin de Samuel s’ils veulent remporter le Super Bowl 2024, et son statut est actuellement trouble pour le match de championnat NFC de la semaine prochaine à Santa Clara contre le vainqueur du match Lions-Buccaneers de dimanche.

Le receveur vedette devrait subir davantage de tests dimanche, l’équipe espérant qu’il ne souffre pas de la même fracture de l’épaule qu’il a subie à la mi-octobre et qui lui a fait rater les deux matchs suivants, des défaites contre les Vikings et les Bengals.

L’entraîneur-chef des 49ers, Kyle Shanahan, a déclaré samedi soir qu’il ne connaissait pas encore la gravité de la blessure de Samuel, mais une source a dit à ESPN ils pensent que Samuel a une chance de jouer dimanche prochain.

Samuel, 28 ans, a capté 60 passes pour 892 verges et sept touchés en 15 matchs de saison régulière, ajoutant 225 verges au sol et cinq scores au sol.

Lorsque Samuel s’est blessé lors de la semaine 6 contre les Browns, les Niners n’ont marqué que 17 points ce jour-là lors d’une défaite contre les Browns, et ont marqué exactement 17 points lors de chacune de leurs défaites suivantes au Minnesota et à domicile contre Cincinnati.

“Deebo est un joueur de football fantastique”, a déclaré l’ailier rapproché des 49ers George Kittle après le match de samedi, selon ESPN. « Il est incroyable, surtout les choses que nous lui demandons de faire. Quand Deebo est là-dedans et que vous le associez à Christian (McCaffrey) et que vous les échangez et des trucs comme ça, cela fait de notre attaque ce que je pense être différent de toute autre attaque de la NFL. Alors, est-ce que je crains qu’il ne joue pas la semaine prochaine ? Ouais. Nous sommes une équipe différente sans Deebo.

Brock Purdy avait été pour la plupart étouffé par les Packers avec Samuel mis à l’écart jusqu’à ce qu’il organise un entraînement de 12 jeux et 69 verges qui a été couronné par le feu vert de Christian McCaffrey pour un touché de 6 verges avec 1:07 à jouer au quatrième quart.











