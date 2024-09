Le « point idéal » du café : consommation et risque cardiométabolique

Cette transcription a été modifiée pour plus de clarté.

Bienvenue à Facteur d’impactvotre dose hebdomadaire de commentaires sur une nouvelle étude médicale. Je suis le Dr F. Perry Wilson de la faculté de médecine de Yale.

Chaque jour, 1 milliard de personnes sur cette planète ingèrent une substance psychoactive particulière. Ce produit chimique a des effets physiologiques assez profonds. Il augmente les niveaux d’oxyde nitrique dans le sang, entraîne une vasodilatation et, bien sûr, vous fait vous sentir plus éveillé. Cette substance se présente sous de nombreuses formes, mais presque toujours dans un milieu liquide. L’avez-vous déjà ? C’est vrai. La substance est caféineprobablement la drogue récréative la plus saine jamais découverte.

C’est peut-être mon éducation en Nouvelle-Angleterre qui parle, mais en ce qui concerne le mode de vie et la santé, l’une des règles que j’ai intériorisée est que les choses qui sont agréables sont généralement mauvaises pour vous. Je sais, je sais – certains d’entre vous aiment faire de l’exercice. Certains d’entre vous aiment faire des mots croisés. Mais vous savez ce que je veux dire. Je parle de frites, de viandes fumées, de drogues, de tabac, d’alcool, de visionnage compulsif de séries LucioleVous seriez méfiant si une étude suggérait que manger de la glace au lit réduit votre risque de crise cardiaque, et je le serais aussi. Je suis donc toujours à la recherche de ces licornes de facteurs de style de vie, ces choses rares que vous vouloir à faire et qui sont également bons pour vous.

Jusqu’à présent, les données sont solides pour trois choses : le sommeil, l’activité sexuelle (sans risque) et le café. Vous devrez rester à l’écoute pour des articles sur les deux premiers. Aujourd’hui, nous vous proposons des informations plus approfondies sur le pouvoir de Java.

J’ai été inspiré d’écrire cet article à cause d’un papier« Consommation habituelle de café, de thé et de caféine, métabolites circulants et risque de multimorbidité cardiométabolique », paru cette semaine dans le Journal d’endocrinologie clinique et du métabolisme (JCEM). Cette étude est peut-être l’étude la plus complète à ce jour qui va au-delà des simples associations entre la consommation de caféine et les résultats, pour tenter de répondre à la question de savoir comment cette substance miraculeuse fait ce qu’elle fait.

Ce n’est pas la première étude à suggérer que la consommation de café pourrait être bénéfique. Une méta-analyse de 2013 a résumé les résultats de 36 études avec plus d’un million de participants et a trouvé une relation en forme de U entre la consommation de café et risque cardiovasculaireLe point idéal se situait entre trois et cinq tasses par jour ; les personnes buvant autant de café présentaient un risque réduit d’environ 15 % de maladies cardiovasculaires par rapport aux non-buveurs.

Mais voilà, le café contient de la caféine, mais c’est bien plus que cela. C’est un mélange enivrant de divers produits chimiques et composés, de phénols et d’acides chlorogéniques. Et, bien sûr, vous pouvez obtenir de la caféine à partir d’autres choses que du café : des choses naturelles comme le thé, et des choses résolument non naturelles comme les boissons énergisantes. Comment déterminer où se situent réellement les bienfaits de la caféine ?

L’étude du JCEM a exploité l’impressionnant ensemble de données de la UK Biobank pour comprendre cela. La Biobank a recruté plus d’un demi-million de personnes au Royaume-Uni entre 2006 et 2010 et a recueilli une multitude de données auprès de chacune d’entre elles : enquêtes, échantillons de sang, biométrie, imagerie médicale, etc. Et ils ont ensuite suivi ce qui allait arriver à ces personnes sur le plan médical au fil du temps. C’est une ressource assez incroyable.

Mais pour les besoins de cette étude, il faut savoir qu’un peu moins de 200 000 de ces participants répondaient aux critères clés de cette étude : ne pas avoir de maladie cardiovasculaire au départ ; avoir répondu à une enquête détaillée sur leur consommation de café, de thé et d’autres boissons contenant de la caféine ; et avoir bénéficié d’un suivi adéquat. Un sous-ensemble de ce nombre, un peu moins de 100 000, disposait de données métabolomiques – c’est là que cette étude devient vraiment intéressante.

Nous allons nous intéresser au métabolisme dans un instant, mais parlons d’abord de la principale découverte, la relation entre le café, le thé ou la caféine et les maladies cardiovasculaires. Mais pour ce faire, nous devons reconnaître que les personnes qui boivent beaucoup de café sont différentes de celles qui n’en boivent pas, et il se peut que cela soit dû à la consommation excessive de café. ceux Ce sont les différences, et non le café lui-même, qui sont bénéfiques.

Quelles étaient ces différences ? Les personnes qui buvaient plus de café avaient tendance à être un peu plus âgées, étaient moins susceptibles d’être des femmes et étaient légèrement plus susceptibles de pratiquer une activité physique. Elles mangeaient moins de viande transformée, mais aussi moins de légumes. Certains de ces facteurs, comme le fait d’être une femme, protègent généralement contre les maladies cardiovasculaires, mais d’autres, comme l’âge, ne le sont absolument pas. Les auteurs ont ajusté ces facteurs et de nombreux autres, notamment la consommation d’alcool, l’IMC, la fonction rénale et bien d’autres, pour essayer de distinguer l’effet du fait d’être le type de personne qui boit beaucoup de café de celui de la consommation de beaucoup de café elle-même.

Voici les résultats du modèle entièrement ajusté. En comparaison avec les non-consommateurs, on peut constater que les personnes dont la consommation de café, de thé ou de caféine est élevée présentent une réduction de près de 40 % des maladies cardiovasculaires lors du suivi.

Si l’on examine les bénéfices sur l’ensemble du spectre de consommation, on retrouve à nouveau cette courbe en U, suggérant qu’un point idéal pour une consommation quotidienne peut se situer autour de 3 tasses de café ou de thé (ou 250 mg de caféine). Une boisson énergisante standard contient environ 120 mg de caféine.

Mais si c’est vrai, il serait bon de savoir pourquoi. Pour le savoir, les auteurs se sont tournés vers le métabolome. L’idée ici est que votre corps décompose constamment des éléments, prenant toutes ces protéines, produits chimiques et composés que nous ingérons et les transformant en métabolites. En utilisant des techniques de mesure avancées, les chercheurs peuvent mesurer des centaines, voire des milliers de métabolites à partir d’un seul échantillon de sang. Ils fournissent évidemment des informations sur les aliments que vous mangez et les boissons que vous buvez, mais ce qui est vraiment intriguant, c’est que certains métabolites sont associés à une meilleure santé et d’autres à une moins bonne santé.

Dans cette étude, les chercheurs ont mesuré 168 métabolites individuels. Quatre-vingts d’entre eux, soit près de la moitié, ont été significativement altérés chez les personnes qui buvaient plus de café.

Cette figure résume les résultats, et oui, c’est bien trop compliqué.

Mais voici comment l’interpréter. L’anneau intérieur vous montre comment certains métabolites sont associés aux maladies cardiovasculaires. Les anneaux extérieurs vous montrent comment ces métabolites sont associés au café, au thé ou à la caféine. Ce qui est intéressant, c’est que les sections de l’anneau (anneaux extérieurs et anneaux intérieurs) sont de couleurs très différentes.

Comme ici.

Ce que vous voyez ici est un effet assez profond de la consommation de café, de thé ou de caféine sur les métabolites du VLDL (le mauvais cholestérol). Ces boissons le réduisent et, bien sûr, des niveaux plus élevés entraînent des maladies cardiovasculaires. Cela signifie qu’il existe une voie causale potentielle entre la consommation de café et la protection du cœur.

Et ce n’est pas le seul.

On observe une relation similaire pour les acides gras saturés. Des niveaux plus élevés entraînent des maladies cardiovasculaires, et la consommation de café diminue les niveaux. L’inverse fonctionne également : Inférieur les niveaux d’histidine (un acide aminé) augmentent le risque cardiovasculaire, et le café semble augmenter ces niveaux.

Est-ce trop beau pour être vrai ? Difficile à dire. Les données sur les bienfaits du café sont remarquablement cohérentes. Pourtant, je ne serais pas un bon médecin si je ne mentionnais pas clairement qu’il existe une différence entre une tasse de café noir et un Frappuccino Venti Caramel.

Néanmoins, le café reste fermement dans ma sainte trinité des choses agréables qui, pour une raison ou une autre, sont toujours bonnes pour la santé. Alors, lorsque vous en prendrez votre deuxième, troisième ou peut-être quatrième tasse de la journée, vous pouvez en tenir compte.

F. Perry Wilson, MD, MSCE, est professeur associé de médecine et de santé publique et directeur de l’accélérateur de recherche clinique et translationnelle de Yale. Ses travaux de communication scientifique peuvent être consultés dans le Huffington Post, sur NPR et ici sur Medscape. Il tweete @fperrywilsonet son livre, Comment fonctionne la médecine et quand elle ne fonctionne pas, est disponible maintenant.