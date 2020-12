Arsenal est l’un des clubs qui montrerait le plus grand intérêt pour Diego Costa après la confirmation de la libération de l’attaquant par l’Atletico Madrid.

Costa, 32 ans, avait glissé dans l’ordre hiérarchique du club de la Liga et a été autorisé à résilier son contrat plus tôt, ce qui signifie qu’il est disponible pour un transfert gratuit en janvier.

Les Gunners ont désespérément besoin d’une étincelle supplémentaire à la suite de leurs malheurs devant le but jusqu’à présent cette saison, et on pense qu’ils envisagent un mouvement pour Costa.

S’ils réussissent à débarquer l’attaquant espagnol, il le retrouvera avec Willian, avec qui il a joué pendant trois ans à Chelsea.

Dans une interview avec la chaîne YouTube brésilienne Desimpedidos plus tôt cette année, Willian a tout révélé sur sa relation avec Costa – le décrivant comme «ennuyeux» mais contre lequel jouer.

Interrogé sur l’attaquant fougueux, Willian a répondu: « Un bon gars, sur le terrain c’est comme ça qu’il se comporte, il agace tous les défenseurs. C’est un attaquant qu’aucun défenseur ne veut affronter.

« Il est vraiment ennuyeux. Il fait tout un gâchis, obtient les défenseurs quelques cartons jaunes et après cela ils ont peur de faire une erreur et obtiennent le carton rouge.

« Il est donc vraiment l’attaquant contre lequel le défenseur ne veut pas jouer à cause de ses nombreuses qualités.