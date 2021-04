Le point de vue est «comme la fenêtre arrière»? C’est plus comme l’arrière

Dans sa dernière tentative désespérée de combler le vide laissé par Britain’s Got Talent, ITV a passé la semaine à essayer de recréer la magie du grand écran du chef-d’œuvre d’Alfred Hitchcock de 1954 Rear Window.

Avec des résultats suffisamment prévisibles.

Noel Clarke, dans le rôle de Jimmy Stewart, dans le rôle de DC Martin Young, un membre assez erratique d’une unité de surveillance policière à Manchester Crédit: ITV

Ce que le Master Of Suspense pourrait faire en une heure et 55 minutes, ITV ne parvient pas à accomplir plus de CINQ heures, sur cinq nuits consécutives.

Viewpoint est le nom de la mini-série et met en vedette Noel Clarke, dans le rôle de Jimmy Stewart, dans le rôle de DC Martin Young, un membre assez erratique d’une unité de surveillance de la police à Manchester, où ils essaient de retrouver une femme disparue appelée (vérifications notes) Gemma Hillman.

Si vous avez vu Noel jouer dans un drame, alors, franchement, vous l’avez déjà vu jouer dans celui-ci et à peu près tous.

C’est le rôle de Grace Kelly où les choses commencent littéralement à tomber ici, car il est rempli par un p *** pot gallois trébuchant appelé Zoe, joué par Alexandra Roach, qui possède l’appartement de surveillance et ne peut pas arrêter de mettre son bec dans les affaires de Martin. ou espionner les voisins.

Le chef-d’œuvre de 1954 d’Alfred Hitchcock Fenêtre arrière Crédit: Universal Pictures

Il y a une quantité raisonnable pour la paire d’entre eux à regarder de l’autre côté de la route, remarquez.

Le principal objectif de leur attention (et donc garanti de ne pas être le meurtrier) est le partenaire possessif de Gemma, Greg. Mais il y a aussi un constructeur est-européen peu convaincant (Carl) et quelques anciens membres de la distribution de Coronation Street, sous la forme de Catherine Tyldesley et Ian Puleston-Davies, qui flottent pour essayer de retenir également l’attention des téléspectateurs.

Boy oh boy, ils ont un travail sur leurs mains avec celui-ci, cependant.

Episode un, Noel / Martin a pris sa position par les stores vénitiens de Zoe et il était toujours assis là vers la fin de l’épisode quatre.

Pourtant, au milieu de l’épisode deux, même la patience de l’écrivain, Ed Whitmore, s’était brisée via l’ex-mari de Zoe, Tim, qui a exigé de savoir: « Est-ce qu’il traîne toute la journée? »

C’est le rôle de Grace Kelly où les choses commencent littéralement à tomber ici, car il est rempli par un p *** pot gallois trébuchant appelé Zoe, joué par Alexandra Roach. Crédit: Tiger Aspect Productions 2021

« Ouais, c’est son travail, » répondit Zoe.

Malheureusement, c’est aussi tout l’intérêt de cette série et les téléspectateurs, s’ils ont l’estomac pour le combat, sont coincés dans leur propre salle des miroirs de télévision.

Nous sommes juste assis là à regarder quelqu’un d’autre, qui est juste assis là, à regarder quelqu’un d’autre, qui est juste assis là à attendre que quelque chose se passe. Pendant de longues périodes de Viewpoint, ce n’est pas le cas, ce qui peut vous donner l’occasion de réfléchir à combien vous manquez Ant & Dec sur Britain’s Got Talent ou de vous demander si Manchester est déjà resté aussi longtemps sans pluie que dans cette émission.

Puis, presque sans prévenir, à la fin de l’épisode de la nuit dernière, Martin et Zoe l’ont soudainement arrêté. Un développement si inattendu et importun que je m’entendis murmurer: « Qu’est-ce que c’est que ce bordel? » Si quelqu’un imagine que c’était aussi extrêmement érotique que la séduction de Grace Kelly de Jimmy Stewart sur la fenêtre arrière, je suis ici pour jeter un peu d’eau froide sur votre excitation.

Erin Shanagher comme Fiona Baker, Catherine Tyldesley comme Kate Tuckman et Sia Kiwa comme Melissa Crédit: Tiger Aspect Productions 2021

Vous verrez plus de tension sexuelle dans votre file d’attente Astra-Zeneca locale.

Loin d’être un tournant, c’est le dernier acte désespéré d’un spectacle désespéré que je rejetterais entièrement s’il n’y avait pas un ingrédient magique.

Personne n’a jamais signalé le brillant Phil Davis, qui joue le chef de l’unité de surveillance DI Liam Cox, car ils sont généralement trop excités par Noel Clarke ou distraits par le fait que Viewpoint a été créé par le même type qui a dirigé Fleabag, Harry Bradbeer. Mais il est de loin la meilleure chose à propos de ce drame et, comme il le fait assez souvent, fait tomber tout le monde dans l’oubli.

C’est une performance si bonne qu’il est assuré de ne pas recevoir de nominations pour ses problèmes.

Comme l’a dit Hitchcock lui-même: « Le drame, c’est la vie avec les parties ennuyeuses laissées de côté » Crédits: Corbis – Getty

Même Phil Davis, cependant, n’est pas assez bon pour sauver Viewpoint de lui-même ou l’idée que la seule chose qui manquait à la fenêtre arrière était encore trois heures et cinq minutes.

Comme l’a dit Hitchcock lui-même: «Le drame est la vie avec les parties ennuyeuses laissées de côté.»

Le point de vue est dramatique avec les bits ternes remis en place.

Donnez-lui une pause, Holly ENTRE-TEMPS, mardi ce matin, Holly Willoughby: «Alors que la super lune rose est la plus brillante ce soir, la mentor lunaire Kirsty Gallagher nous apprend à exploiter le pouvoir de la lune, après la pause.» Nous souhaitons donc tous à Kirsty un rétablissement très rapide.

HISLOP & CO MORT MAL

HAVE I Got News For You est mort. La BBC n’a pas encore officialisé l’arrangement, évidemment.

Vendredi, c’est l’auteur / diffuseur Emma Dabiri, qui a attiré mon attention pour la première fois en 2017, devant un morceau de division pseudo-intellectuelle de Channel 4 b ***** ks appelé Is Love Racist? Crédit: BBC

Mais vous savez, je sais, et même Ian Hislop connaît la vérité, c’est pourquoi ses mentons tremblent de rage théâtral chaque fois qu’il évoque des accusations de partialité politique.

Je suis sûr à 100%, bien sûr, que l’intérêt personnel éhonté n’a joué aucun rôle dans la réaction tout aussi furieuse de son magazine, Private Eye, à la BBC qui a récemment supprimé une autre émission de gauche, The Mash Report.

Si HIGNFY voulait éviter le même sort, cependant, il aurait dû abandonner le sermon de droite et se concentrer sur le fait de faire rire les gens il y a dix ans. Au lieu de cela, il a aliéné la plupart des téléspectateurs en présentant tout à la chambre d’écho de Londres et en remplissant ses créneaux d’invités avec des panélistes partageant les mêmes idées.

Vendredi, c’était le «comédien» de Last Leg, Josh Widdicombe et l’auteur / diffuseur Emma Dabiri, qui ont attiré mon attention pour la première fois en 2017, devant un morceau de division pseudo-intellectuelle de Channel 4 b*ks appelé Is Love Racist?

Une idée folle à l’époque, mais qui fait partie du grand public de la télévision maintenant, donc Emma fait partie du gang et n’aurait pas pu sembler plus béat ou à la maison en parlant de la réaction des supporters à la Super League européenne, sur HIGNFY, quand elle a dit : «En fait, j’ai trouvé tout cela très inspirant. Et je ne m’attendais pas à être inspiré par les fans de football.

Une opinion si débordante de snobisme et de condescendance que je m’assis tout droit dans mon fauteuil et j’attendis qu’un des habitués déchire ses préjugés de l’école privée en minuscules petits lambeaux. Mais ils ne l’ont pas fait, bien sûr. Et comment le pourraient-ils, quand Have I Got News For You est mort?

TV OR La création maîtresse d’ANNA MAXWELL MARTIN «Patricia bloody Carmichael» transformant Line Of Duty. Sky Atlantic répète la plus grande mini-série télévisée de tous les temps, Tchernobyl (se termine ce soir, 22h30). Bent Coppers de BBC2, mettant en vedette l’un de mes héros de la télévision, John Stapleton. Et le Goggleboxer Pete regarde et réagit à l’accueil que le chanteur a reçu, au zoo d’Islamabad, sur Cher And The Loneliest Elephant. « Crois tu aux miracles? » «Non, je crois en la vie après l’amour, putain de tête. Blague suivante? »

MORONS INATTENDUS DANS LA ZONE DE BAGGING

Bradley Walsh sur The Chase

LA Poursuite, Bradley Walsh: «Helen Mirren a reçu six nominations à la Bafta pour quel drame policier télévisé?»

David: « Le projet de loi. »

Point de basculement, étoiles chanceuses, Ben Shephard: «Selon la phrase courante, une personne qui parle très vite est triste de parler 19 à quoi?»

Josie Gibson: «Miles par heure.»

Et Bradley Walsh: «Au deuxième siècle avant JC, les troupes de quelle ville-état ont détruit Carthage?»

Marie: «Dunstable.»

(Envoyé par Jenine Moodie et Ray Woodford)

DE GRANDES PERSPECTIVES SPORTIVES LEE HENDRIE: « John Stones est entré dans le matériel de pêche et a littéralement pris l’évier de la cuisine. » Michael Dawson: «Ryan Mason sera fier. Vous ne pouvez rien ressentir d’autre. Mais il se sentira excité. Glenn Hoddle: « Vous pouvez toujours choisir des points positifs, mais il n’y a pas eu de points positifs. » (Compilé par Graham Wray)

IRRITATIONS TV ALÉATOIRES

Le Bafta a réveillé de manière autodestructrice Bafta, montrant sa haine totale pour les téléspectateurs en incluant la routine très critiquée de Diversity à propos de George Floyd, sur Britain’s Got Talent, dans sa liste restreinte «Moments incontournables», mais en ignorant commodément: 1) Bill Bailey remportant Strictly . 2) Phillip Schofield sort ce matin. 3) Diana passe à La Couronne. 4) L’ancien ministre de l’Intérieur Alan Johnson sortant du costume de Pharaon du chanteur masqué. 5) Matt Lucas présente la nouvelle série Bake Off habillé en Boris. Et 6) L’Écosse se qualifie pour l’Euro 2020 😉

À propos, l’histoire a été écrite dans l’édition de samedi de Celebrity Mastermind. John Humphrys: «Quel mot des mots grecs signifiant« imitateur de tous »est appliqué à une pièce de théâtre principalement pour les enfants jouée traditionnellement à Noël, comme Dick Whittington, Cinderella et Jack And The Beanstalk?» Amber Gill de Love Island, à droite: « Passe. » La toute dernière fois, elle pourra passer un panto. GRANDE TV mensonges et délires de la semaine. Ce matin, Kirsty Gallagher (pas celle-là): «Le clair de lune nettoiera vos cristaux et libérera toute énergie coincée à l’intérieur.» Ce ne sera pas le cas. Le spectacle unique, Alex Jones: «Vous êtes connu pour être incroyablement charismatique, Alastair (Campbell).» Il n’est pas. Et je peux voir votre voix, Alison Hammond: «Je suis également douée pour les arts martiaux.» À moins que ce ne fût ses tout-venus aplatissants au Honbasho 2018 à Osaka.

INCIDENCEMENT, si vous êtes intéressé à regarder une femme «farcir un vieux pouf bien-aimé et usé», alors accéder à l’épisode de mardi de The Repair Shop, sur BBC iPlayer, est probablement votre pari le plus sûr.

LOOKALIKE DE LA BOÎTE DE LA SEMAINE Le gagnant de cette semaine est Anna Richardson et Noel Fielding de Naked Attraction. Envoyé par James Mold, West Molesey, Surrey. Recherche d’images: Reena Ratan

Quiz lTV. Quel était le nom du documentaire de Channel 4 qui présentait ce commentaire, plus tôt dans le mois: «Quand Lucy entre dans l’oestrus et qu’elle est prête à s’accoupler, elle s’intéresse à tout homme humain en dehors de la famille?»

UNE) Lucy le chimpanzé humain?

B) Lucy la fille météo ITV?

C) Lucy l’historienne de la BBC?