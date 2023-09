Le point de vue d’une famille, de trois générations sur les impacts des pensionnats

Dolores Naponse garde un classeur rempli de souvenirs, bons et mauvais.

Il y a des photos de bébé de sa petite-fille Jayde, que Dolores est fière de voir posséder et exploiter un café à Ottawa au parc Lansdowne aux côtés de la fille de Dolores, Paula.

Mais il y a aussi un bulletin que Dolores a conservé de son séjour à École espagnole de fillesun pensionnat situé au sud de la réserve de la famille Naponse dans la région de Sudbury, Première Nation Atikameksheng Anishnawbek.

Dolores, en larmes, âgée de 11 ans à l’époque, a été transportée en bus jusqu’à l’école en 1959, peu de temps après la mort de sa mère. La grand-mère de Dolores, qui a repris son éducation, pensait que Dolores recevrait une bonne éducation à l’école.

Au lieu de cela, elle était seule et « le [Anishinaabemowin] ce langage a été rejeté », a déclaré Dolores.

La mère de Dolores Naponse, à droite, est décédée peu de temps avant que Dolores, à gauche, n’aille dans un pensionnat. (Soumis par Dolores Naponse)

Les principales confessions chrétiennes ont géré des pensionnats financés par le gouvernement fédéral au Canada à partir de la fin du 19e siècle. Séparés de leur communauté et de leur famille, les enfants ont alors été soumis à diverses formes de négligence et de maltraitance.

Selon le Centre national pour la vérité et la réconciliationles élèves de l’école espagnole de filles étaient plus impliquées dans le travail agricole que dans les autres pensionnats, même si, comme dans d’autres écoles, la surpopulation y était également un problème.

Beaucoup ont connu un sort encore pire à travers le système. Le centre estime qu’au moins 4 100 enfants sont morts dans les pensionnats. Le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé, selon Murray Sinclair, ancien président de la Commission Vérité et Réconciliation.

Les effets du séjour de Dolores à l’école sont ressentis par sa famille depuis des décennies.

Vendredi, la veille de la troisième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation du Canada, Dolores, Paula et Jayde ont parlé depuis le café de leur expérience de traumatisme intergénérationnel, de leurs espoirs de réconciliation continue – et du mélange d’engagement et d’épuisement qu’ils ressentent en raison des exigences. placé sur eux avant samedi.

Dolores Naponse a ensuite obtenu un diplôme universitaire et a parlé publiquement de son séjour au pensionnat. (Jean Delisle/CBC)

Dolorès

La tante de Dolores a également été envoyée à l’école espagnole de filles. Sa tante s’est enfuie, pour ensuite être reprise par la police, se souvient Dolores.

Lorsque Dolores lui a demandé pourquoi elle devait également aller à l’école, elle s’est demandé : « Suis-je une mauvaise fille ?

« C’est ce que je pensais dans ma petite tête », a déclaré Dolores.

Dolores a « perdu toute confiance » en elle à la sortie de l’école. Elle a commencé à boire à l’âge de 14 ans pour faire face à la situation.

La naissance de sa petite-fille Jayde a été un tournant.

« [Jayde] m’a fait arrêter parce que je la voyais comme une petite fille et j’ai dit : « Je ne veux pas qu’elle vive ce genre de vie », a déclaré Dolores. « Je voulais vivre pour elle. »

Dolores a déclaré que la naissance de sa petite-fille Jayde, vue ici sur les photos de bébé, a été un tournant dans sa vie. (Jean Delisle/CBC)

Dolores a obtenu son diplôme universitaire et est devenue conférencière sur son séjour au pensionnat. Elle a également poussé ses enfants – dont Paula, la mère de Jayde – à poursuivre l’éducation qui lui avait été initialement refusée.

« Je les encourage toujours à bouger et à faire quelque chose, mais souvent, nous nous perdons aussi dans tout cela. Nous devons être conscients de la façon dont nous avons été traités et… devons nous changer en fonction de cette pensée dans notre tête selon laquelle « je je ne suis pas bon.' »

Même si Dolores a mentionné avoir fréquenté l’école espagnole pour filles, ce n’est que lorsque Paula est elle-même allée à l’université et a découvert le système des pensionnats qu’elle a réalisé ce que sa mère avait enduré.

Paula Naponse, la fille de Dolores, est copropriétaire du Beindigen Cafe aux côtés de sa propre fille Jayde. (Jean Delisle/CBC)

Paule

Entendre parler de l’expérience de sa mère a été un voyage, a déclaré Paula. Elle apprend encore de nouvelles choses.

Lorsqu’on lui a demandé comment le traumatisme intergénérationnel s’était manifesté, Paula a répondu que les compétences parentales de la famille en avaient été affectées, citant des sentiments de colère et de dépression.

« Vous allez faire autre chose que dire aux gens ce que vous ressentez », a déclaré Paula. « Vous pouvez entrer dans la pièce et fermer la porte au lieu de parler aux gens et de leur dire ce qui se passe. »

« Ce sont des choses que j’ai emportées avec moi », a-t-elle ajouté.

REGARDER | Trois générations réfléchissent à l’approche d’une troisième Journée nationale pour la vérité et la réconciliation : Trois générations réfléchissent à l’approche d’une troisième Journée nationale pour la vérité et la réconciliation Les propriétaires d’un café d’Ottawa affirment que le travail nécessaire d’éducation du public sur l’histoire du Canada avec les pensionnats indiens pèse lourdement sur les familles toujours aux prises avec un traumatisme générationnel.

Le samedi à 12h, la famille invite le grand public au Beandigen Caféque Paula et Jayde ont ouvert en 2021, pour en apprendre davantage sur l’expérience directe de Dolores dans les pensionnats.

« Je veux vous montrer cela parce que c’est la preuve que j’y suis allée », a déclaré Dolores vendredi, en désignant son bulletin. « Ce n’est pas une histoire inventée. C’est vrai. Et le déni est très fort dans nos villes et même dans [Sudbury] ».

Dolores Naponse brandit son bulletin de notes de l’école espagnole de filles. (Jean Delisle/CBC)

Paula reconnaît que le travail continu d’éducation du public est vital, mais ajoute que cela a un coût pour ceux qui sont au centre de l’histoire.

« Beaucoup de ces interviews, nous devons les faire, nous voulons les faire [them] et nous aimons faire [them] et nous aimons raconter nos histoires », a-t-elle déclaré.

« Mais c’est épuisant. C’est vraiment épuisant. »

Jayde Naponse a déclaré que le fait de présenter sa grand-mère dans des discussions sur les pensionnats rend l’histoire plus tangible pour les gens. (Jean Delisle/CBC)

Jayde

En tant que copropriétaire d’une entreprise de premier plan, Jayde a déclaré qu’elle ressent également cette pression, même si les peuples autochtones commémorent les survivants depuis des décennies.

Jayde a récemment organisé deux ateliers au café pour apprendre aux gens à perler des épingles de T-shirt orange. Un mélange d’Autochtones et de non-Autochtones ont assisté à chaque séance, Jayde encourageant les discussions sur les effets continus des pensionnats.

« Il est vraiment important d’avoir une interaction face à face, de personne à personne, qui mette vraiment l’accent sur ce sujet pour les gens. [that the] les choses qui se sont produites dans ces écoles ne concernaient pas des personnes imaginaires que vous ne rencontrerez jamais », a déclaré Jayde à propos des ateliers et de la conversation de samedi avec Dolores.

« Il y a des gens dans nos communautés qui ont fait face à cela et des membres de leurs familles qui doivent encore faire face à de nombreuses séquelles. »

Jayde utilise également des ateliers de perles pour faire ressortir les discussions sur l’expérience des pensionnats. (Alistair Steele/CBC)

Le but des ateliers était également de mettre en valeur le talent des peuples autochtones – « non seulement les traumatismes auxquels nous avons fait face, mais aussi les bonnes choses et les choses heureuses », a ajouté Jayde.

Jayde a déclaré qu’il reste encore beaucoup à faire pour informer les gens non seulement sur les pensionnats, mais aussi sur la longue liste d’injustices perpétrées contre les peuples autochtones, notamment la rafle des années 1960, la stérilisation forcée des femmes et la recherche continue de justice pour les femmes autochtones disparues et assassinées. et les filles.

Jayde cité les appels croissants à une recherche engagée des corps de femmes des Premières Nations disparues dans une décharge de la région de Winnipeg comme une préoccupation plus récente qui vient en tête des préoccupations alors que le Canada célèbre sa troisième Journée de vérité et de réconciliation.

« C’est vraiment important de pouvoir apporter ce respect à ces personnes qui souffrent », a-t-elle déclaré. « Il ne s’agit pas seulement de Winnipeg. Il s’agit de toutes les communautés des Premières Nations. »

Matin d’Ottawa12h56Trois générations de la famille Naponse parlent des impacts des pensionnats Dolores Naponse, survivante des pensionnats, partage son expérience et sa fille Paula et sa petite-fille Jayde se joignent à la conversation. Ils invitent les gens à s’asseoir dans leur café Beindigen et à écouter la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

Après la conférence de samedi avec Dolores, la famille prendra une pause et assistera au match des Rouge et Noir d’Ottawa à quelques pas de là, à la Place TD – la première fois que Paula verra l’équipe.

La famille a bénéficié d’un répit similaire lors de la journée de vérité et de réconciliation de l’année dernière, lorsque Dolores a pu lancer le premier lancer lors d’un match des Blue Jays de Toronto.

« C’était probablement l’une des meilleures expériences pour nous tous », a déclaré Paula. « Elle était sur le terrain avec mes deux petits garçons. C’était tellement amusant, une telle célébration. Nous aimons faire ces choses, mais nous n’en avons pas toujours l’occasion. »