Hier, le site Pro Football Talk a publié une rumeur selon laquelle les Bears de Chicago seraient intéressés à conclure un échange avec le Commandants de Washington. L’initié d’ESPN, Adam Schefter, a également posté sur X que si Washington perd contre Philadelphie aujourd’hui, ils pourraient rapidement devenir des « vendeurs » avant la date limite des échanges avec la NFL, mardi. Schefter se trompe rarement, car ses sources sont irréprochables. Pro Football Talk, en revanche, a l’habitude d’inventer des choses. Si vous suivez, ils se trompent la plupart du temps. Dans ce cas, cependant, ils étaient très spécifiques, donc je pense qu’il y a une part de vérité derrière la rumeur.

Les deux ailiers défensifs de Washington seront en fin de contrat après cette saison. Depuis qu’ils ont récemment prolongé Jonathan Allen et Duron Payne, leurs deux Bol Pro type plaqués défensifs avec des accords énormes, Washington ne peut se permettre de prolonger que l’un de Chase Young ou Montez Sweat, il y a donc fort à parier que l’un d’eux sera échangé dans les prochains jours. La raison est qu’en échangeant l’un des joueurs, ils recevront une sorte de compensation au lieu de ne rien recevoir s’ils perdent le joueur en agence libre.

Chase Young to the Bears est une rumeur depuis août, même si la plupart de ces rumeurs étaient strictement motivées par les fans et non par les gens de la NFL. En août, lorsque ces rumeurs ont commencé, j’étais catégorique sur le fait que j’étais contre un échange contre Young à ce moment-là en raison de sa blessure. J’ai dit à plusieurs reprises que je ne conclurais pas d’accord pour Young tant que je ne saurai pas qu’il pouvait jouer à un niveau élevé. En août, cette question n’allait pas trouver de réponse puisqu’il avait à peine joué en pré-saison. J’ai en outre déclaré que s’il devait y avoir un échange pour Young, ce serait très probablement à la date limite des échanges. À ce moment-là, il aurait joué un certain nombre de matchs et les clubs pourraient voir s’il était revenu à sa forme de recrue de l’année 2020.

Jusqu’à présent cette saison, Young a joué à un très haut niveau. Washington ne l’a pas affronté lors du premier match à cause d’un dard, mais lors des cinq matchs depuis, il a très bien joué. Au cours de ces cinq matchs, il a enregistré 14 plaqués au total ainsi que 5,0 sacs. Contre les Bears il y a quelques semaines, il a bien joué et a enregistré un demi-sack. La semaine dernière contre les Giants, il a obtenu deux sacs. Sur la base de son jeu actuel, il est en passe d’enregistrer des sacs à deux chiffres pour la première fois de sa carrière.

Pourquoi cette inquiétude concernant sa précédente blessure ? C’est pour le moins une blessure catastrophique, une blessure qui pourrait mettre fin à la carrière de beaucoup. Lors de la saison 2021 (sa deuxième année en Ligue), il s’est non seulement déchiré le LCA mais également le tendon rotulien du même genou. Le simple fait de souffrir d’une de ces blessures est grave, mais essayer de se remettre d’une double blessure est difficile, comme Chase devait le découvrir.

Young s’est blessé au genou lors du neuvième match de la saison 2021. Il n’a rejoué que lors des trois derniers matchs de la saison 2022. Il a donc raté un peu plus de 13 mois d’action. Lors des matchs auxquels Young a joué l’année dernière, il n’avait pas l’air proche de lui-même. Il avait perdu en vitesse et en explosivité, mais la réalité est qu’il n’était tout simplement pas complètement réhabilité. Young a ensuite passé toute l’intersaison 2023 à se préparer à jouer en 2023. Il a déclaré qu’il se sentait le mieux qu’il ait ressenti depuis sa blessure.

La rééducation et le conditionnement ont évidemment fonctionné, car cette année, il ressemble à ce qu’il était en tant que recrue en 2020, lorsqu’il était le deuxième choix au classement général du repêchage de 2020. Aussi beau que Young ait l’air, il doit toujours y avoir des inquiétudes.

Mon expérience dans la Ligue m’a appris à me méfier des blessures passées. La raison est que lorsqu’un joueur subit le genre de blessure et d’intervention chirurgicale que Young a subi, deux choses doivent être vraies. Non seulement le genou doit être stable après la chirurgie, mais également sans arthrite. Dans ces types de blessures, des conditions arthritiques peuvent se former dans l’articulation blessée. L’arthrite n’est pas une maladie qui s’améliore avec un traitement. Cela ne fait qu’empirer. Beaucoup de ceux qui ont subi une opération du LCA ne souffrent plus d’arthrite, mais d’autres souffrent d’arthrite mineure à modérée quelques années après la réparation. C’est là la principale préoccupation. Les IRM peuvent indiquer au personnel médical s’il existe effectivement une maladie arthritique dans l’articulation réparée.

Il est tout à fait possible de jouer avec une certaine arthrite mineure au genou, et plusieurs le font. Ce qui se passe, c’est qu’avec le temps, l’état peut s’aggraver et le joueur a alors besoin de plus de temps libre pour soulager l’usure de l’articulation. Il pourrait arriver un moment où l’arthrite pourrait devenir si grave que le joueur devra prendre sa retraite. Chaque joueur et chaque opération chirurgicale sont différents, et cela pourrait prendre des années avant que cela ne se produise, voire pas du tout.

Si les rumeurs sont vraies et que les Bears veulent effectuer cet échange, ils doivent être assurés que le risque lié à sa blessure précédente est minime. Comment le découvrent-ils ? Et bien, le moyen le plus simple est d’obtenir le dossier médical de Young à Washington. Cela pourrait-il se produire avant qu’une transaction ne soit effectuée ? C’est inhabituel, mais oui, les décideurs des commandants pourraient très bien accepter de laisser le personnel médical des Bears examiner les dossiers, qui pourraient inclure des IRM et des radiographies récentes.

Hypothétiquement, lorsque les Bears ont joué à Washington il y a trois semaines, ils auraient très bien pu obtenir une réponse à certaines de ces questions. Nous ne connaîtrons jamais la réponse à moins que l’échange ne soit effectué et que les Bears veuillent nous le dire.

Il ne fait aucun doute que le trading pour Chase Young pourrait être un échange très rentable pour les Bears. Il est encore très jeune (24 ans), donc l’espoir serait que les Bears puissent réaliser cinq bonnes saisons avec lui. L’autre question est son statut contractuel. Young est en fin de contrat à la fin de cette saison, puis il devient agent libre. Je suis sûr que les Bears ne sont pas intéressés à échanger contre une location demi-saison, ils devraient donc être assurés qu’ils peuvent obtenir une prolongation de contrat avec ses représentants. Restez à l’écoute; les prochains jours s’avéreront intéressants.