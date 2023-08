Le point de vue d’un initié sur la panne d’électricité de 2003 en Amérique du Nord

À 16 h 11, le 14 août 2003, le superviseur du système dans la salle de contrôle surveillant le réseau électrique de l’Ontario a vu quatre alarmes apparaître sur son écran d’ordinateur.

Puis vinrent 30 000 autres.

« Il semble que nous ayons eu une perturbation », se souvient Todd Parcey, dans ce qui s’est avéré être un énorme euphémisme.

Il ne savait pas à l’époque que des problèmes dans l’Ohio avaient causé la perte d’électricité de 50 millions de personnes dans le nord-est des États-Unis et en Ontario. Cela comprenait toute la province à l’est de Wawa, à l’exception de petites poches dans les régions de Niagara et de Cornwall. Ce fut la pire panne d’électricité de l’histoire de l’Amérique du Nord.

Les 30 000 alarmes, cependant, et les bruits et visuels qui les accompagnaient étaient un assez bon indice de l’ampleur de la « perturbation ».

« C’est très comparable à quelqu’un qui gagne le jackpot dans un casino ou qui entre dans un casino et entend tous les bruits, mais chaque bruit signifie quelque chose pour vous », déclare Parcey 20 ans plus tard.

« Mon bureau lui-même a 11 écrans d’ordinateur et l’un d’eux est dédié uniquement aux alarmes. Ainsi (lorsque vous entendez) ce » gong « initial, vous regardez votre écran d’alarme. J’ai reconnu les quatre ou cinq premières alarmes, puis tout défilait juste à côté de la page. »

À l’extérieur de la salle de contrôle de l’opérateur indépendant du système d’électricité (IESO) ce jour-là, la plupart des habitants de la province faisaient face à leurs propres perturbations – marchant chez eux pendant des heures parce que le métro de Toronto était fermé, des citoyens ordinaires se portant volontaires pour diriger la circulation sans signaux pour guider chauffeurs et voisins faisant un barbecue et partageant des repas de nettoyage de réfrigérateur à la chandelle.

Les enquêtes détermineront plus tard qu’une série d’échecs dans l’Ohio a déclenché la panne d’électricité. Un outil de surveillance du système ne fonctionnait pas, puis une unité de production s’est déclenchée dans une partie surchargée du réseau, puis des lignes de transmission surchauffées ont commencé à s’affaisser dans des arbres envahis et à se déclencher.

Au moment où les responsables ont réalisé que le système était en danger, il était trop tard pour intervenir et l’effondrement a envoyé des charges insoutenables dans les juridictions voisines.

En Ontario, la SIERE indique qu’une série de fortes variations de puissance ont touché les interconnexions du réseau de la province au Michigan et à New York.

David Robitaille, maintenant directeur principal des opérations de marché à la SIERE, venait d’atterrir à l’aéroport Pearson de Toronto lorsque le courant s’est coupé.

Il avait été dans le New Jersey, travaillant avec des collègues d’autres juridictions qui font partie de la North American Electric Reliability Corporation (NERC), qui établit des normes d’électricité pour assurer la fonctionnalité et la sécurité du réseau électrique.

Ironiquement, Robitaille travaillait à l’élaboration du premier ensemble de normes de grille du NERC.

Après l’atterrissage, il a dû débarquer de l’avion loin de la porte et a senti qu’il y avait des problèmes. Le chaos à la douane a prouvé qu’il avait raison.

À l’IESO, Parcey et son équipe ont pris une minute pour secouer la confusion initiale avant de se mettre à remettre la grille sur les rails.

« Nous nous entraînons constamment pour ce genre de choses », dit-il. « Vous faites une pause d’une seconde, puis (dites) » OK, qu’est-ce qu’il nous reste ? » et ensuite essayer de comprendre l’ampleur de l’événement, puis nous essayons de stabiliser ce qui reste. Une fois que cela est stabilisé, notre prochaine tâche consiste essentiellement à rétablir l’alimentation hors réseau des centrales nucléaires.

La SIERE n’allume pas et n’éteint pas directement les interrupteurs, mais l’acte de restauration du réseau implique une coordination avec les producteurs d’électricité et les entreprises comme Hydro One qui exploitent les lignes de transmission.

« Le travail est très similaire au contrôle du trafic aérien, mais nous le faisons pour l’électricité », explique Parcey.

Le 14 août 2003, le personnel de la SIERE était sur une banque de six téléphones pendant environ 20 heures d’affilée – échangeant par quarts de travail de quatre heures – donnant ces instructions, se souvient Parcey.

Les centrales nucléaires peuvent fonctionner indéfiniment sans cette alimentation hors site ou peuvent simplement s’arrêter en mode sans échec, a déclaré Parcey. La sécurité n’était donc pas la principale préoccupation, mais elles fournissent un pourcentage important de la production d’électricité de l’Ontario.

Pour ouvrir une voie de transmission de cette poche de production à Niagara Falls jusqu’au complexe nucléaire de Bruce Power, par exemple, il s’agit d’un délicat exercice d’équilibrage entre les circuits et l’ajout de charge si la tension commence à trop augmenter.

« C’est une étape après l’autre », dit Parcey. « Vous faites des pas de bébé jusqu’à ce que vous arriviez à un point où vous êtes suffisamment connecté pour pouvoir faire des pas plus grands. »

Les 18 000 kilomètres de lignes de transmission du réseau ont été rétablis à minuit et la plupart des clients ont retrouvé le courant le lendemain.

De nombreux Ontariens ont répondu aux appels des autorités à réduire leur consommation d’électricité pour la semaine prochaine afin de contribuer aux efforts de rétablissement et Parcey dit que cela a énormément aidé.

Au total, il y a eu une perte nette de 18,9 millions d’heures de travail et les livraisons manufacturières en Ontario ont diminué de 2,3 milliards de dollars en août, selon un rapport du groupe de travail États-Unis-Canada sur les pannes du système électrique.

Mais la plupart se souviendront probablement de cette journée pour les moments uniques qu’elle a suscités entre collègues, voisins ou parfaits inconnus.

« En écoutant beaucoup d’histoires par la suite, c’était une expérience très canadienne », dit Parcey. « Je pense que les gens se sont vraiment réunis. »

L’actuel ministre de l’Énergie de l’Ontario, Todd Smith, était directeur des nouvelles pour une station de radio à Belleville, en Ontario, en août 2003.

Après avoir travaillé le quart du matin, il jouait au golf avec des amis quand on a appris que l’électricité sur toute la côte est avait été coupée.

« J’ai alors rapidement sauté dans ma voiture et je me suis dirigé vers la station de radio », se souvient-il.

Lorsqu’il est arrivé à la gare, il s’est rendu compte que la panne d’électricité était bien plus importante qu’une histoire locale.

« C’était tout simplement surréaliste de voir tous les feux de circulation éteints, et pas seulement dans des endroits comme Belleville et Trenton, mais dans toute la province et dans une grande partie de l’Amérique du Nord », a-t-il déclaré.

Smith, qui a été élu député progressiste-conservateur de Bay of Quinte en 2011, a déclaré que l’Ontario avait tiré les leçons de la panne d’électricité et est depuis devenu l’un des principaux défenseurs des normes de réseau.

Robitaille, du NERC, convient que « la résilience du système est bien meilleure maintenant qu’elle ne l’était autrefois », notant que les normes du NERC ont été établies avec des audits tenus tous les trois ans.

Mais, a averti Smith, « nous ne pouvons pas tenir la fiabilité pour acquise ».

« Chaque fois que je survole le front de mer de Toronto la nuit et que je vois toutes les lumières allumées dans tous les bâtiments, je pense certainement à la responsabilité que nous avons envers ceux d’entre nous qui travaillent dans le secteur de l’énergie. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 12 août 2023.



–Avec des fichiers de Liam Casey et William Eltherington