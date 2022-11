Le point de vue d’un expert des maladies auto-immunes sur la maladie psoriasique

Le traitement variera en fonction de votre diagnostic et de votre état. Mais en général, toute personne souffrant d’inflammation articulaire due à une maladie psoriasique devrait prendre des médicaments à moins qu’il n’y ait une raison spécifique pour laquelle cela serait risqué pour vous. La plupart des gens vont se sentir au moins 50 à 75 % mieux au cours des 3 à 6 premiers mois de traitement, et encore mieux au-delà.

Consultez votre médecin tous les 6 mois environ. Lorsque la maladie psoriasique affecte les articulations, elle est chronique et peut être assez agressive en termes de dommages et de douleurs chroniques. Vous devez donc vous assurer que vos articulations vont bien.

En dehors de cela, vous devriez consulter votre médecin si votre douleur s’aggrave, si vous remarquez une articulation enflée, si vous vous sentez plus raide ou si votre dos vous fait plus mal.

Votre médecin voudra également savoir si vous avez une inflammation ou une douleur dans l’un ou les deux yeux, ou si vous avez de la diarrhée ou du sang dans vos selles. Cela pourrait être un signe que votre maladie affecte une plus grande partie de votre corps. Dans ce cas, vous pourriez avoir besoin d’une nouvelle thérapie qui peut mieux traiter toutes ces choses.

Ne sous-estimez pas l’agressivité de la maladie. Vous êtes plus susceptible d’avoir des problèmes à cause de la maladie qu’à cause des médicaments que vous prenez. Le psoriasis peut apparaître à un âge assez jeune – de nombreuses personnes ont entre 20 et 30 ans lorsqu’elles découvrent qu’elles en sont atteintes. Cela peut donc prendre beaucoup de temps pour que la maladie soit active dans votre corps.

Nous pouvons toujours changer de thérapie et trouver celle qui vous convient le mieux.

Le but est de trouver des médicaments qui vous aideront à être à l’aise. Je sais que parfois les médicaments peuvent sembler intimidants ou effrayants, mais nous avons beaucoup d’expérience avec eux. Ces médicaments peuvent vraiment aider.