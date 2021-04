Le sénateur Tom Cotton (R-Arkansas) a atteint un peu d’unité politique improbable alors que les démocrates, les socialistes et les libertariens ont uni leurs forces pour dénoncer son opinion selon laquelle davantage d’Américains devraient être en prison en raison de la montée des crimes violents.

«Nous avons un problème majeur de sous-incarcération en Amérique. Et ça ne fait qu’empirer » Cotton a tweeté mardi, renvoyant à un rapport de CNN sur une augmentation de la criminalité dans les villes des États-Unis.

Le tweet a été évalué, recevant plus de 7400 réponses et 4600 citations-tweets, pour seulement 425 retweets et 1600 likes mardi soir. La majorité des réponses critiquaient fortement l’opinion de Cotton sur la question.

Les libertariens se sont précipités pour condamner Cotton, l’un d’eux demandant si l’actuel vice-président Kamala Harris – un ancien procureur notoire – « Piraté » son twitter, tandis qu’un autre a dénoncé le tweet comme malade et diabolique.

Kamala Harris a-t-il piraté votre Twitter? – Spike Cohen (@RealSpikeCohen) 6 avril 2021

C’est le tweet le plus malade et le plus pervers que j’aie jamais vu d’un «républicain chrétien». – Richie Castaldo | 🌱 Soyez #Libertarian avec moi. (@richiecastaldo) 6 avril 2021

Le Parti libertaire du Texas a tenté de contrer la rhétorique de Cotton par la dialectique, soulignant que les États-Unis ne comptent que 4% de la population mondiale mais 22% des prisonniers du monde.

«La dernière chose dont nous avons besoin, c’est plus de gens en prison», ils se disputèrent.

L’Amérique compte 4% de la population mondiale et 22% de la population carcérale mondiale. La dernière chose dont nous avons besoin, c’est plus de personnes en prison. – Parti libertaire du Texas (@LPTexas) 6 avril 2021

Le même argument exact a été avancé par un avocat socialiste, sous la forme d’un graphique …

… Et un professeur de l’Université de Georgetown, sous la forme d’une carte.

Twitter #Resistance a pris les choses d’un cran, qualifiant Cotton et tous les républicains de racistes qui devraient eux-mêmes être emprisonnés pour que les États-Unis prospèrent vraiment.

Les seuls «sous-incarcérés» en Amérique sont les traîtres GOP comme Tom Cotton, qui devrait être en prison en ce moment. – Scott Dworkin (@funder) 6 avril 2021

Emprisonnons tous ceux qui mentent sur leur expérience militaire pour obtenir un emploi: au Sénat. Chronique comment Tom « J’étais un garde forestier » Cotton, qui a voté à deux reprises pour acquitter le financeur, organisateur et chef d’une violente tentative de renversement des États-Unis le gouvernement … veut plus de gens en prison pic.twitter.com/4kJKy8hxSM – Confonctionniste (@confunctionist) 6 avril 2021

Josh Hawley, Ted Cruz, Donald Trump, Marjorie Taylor Greene et Lauren Boebert font partie de ceux qui devraient être incarcérés, mais pourquoi est-ce que je pense que Tom pense aux pauvres qui ne sont pas blancs? – JRehling (@JRehling) 6 avril 2021

Il y avait aussi l’inévitable accusation d’hypocrisie, avec un activiste évoquant l’annonce de la campagne 2014 de Cotton sur «Moins de gouvernement et plus de liberté» et en soutenant que ce n’est pas compatible avec l’emprisonnement de plus de gens.

Vous voulez donc emprisonner plus de gens tout en pensant qu’il devrait y avoir moins de gouvernement? Veuillez me dire comment cela fonctionne dans votre esprit. https://t.co/RdxcprJ8So – Pé (@ 4everNeverTrump) 6 avril 2021

Perdue dans les hurlements d’indignation, c’était l’histoire que Cotton fondait sur son point de vue: un rapport de CNN, citant une étude d’une association de chefs de police, montrant que 63 des 66 plus grandes juridictions de la police américaine ont connu une augmentation des crimes violents depuis 2020, dont une augmentation de 33% des homicides.

L’augmentation des meurtres est « À la fois historique et de grande envergure, » CNN a noté, blâmant une litanie de facteurs tels que la pandémie et les verrouillages à la police se concentrant sur les émeutes et même «la libération des accusés criminels avant le procès ou avant l’expiration des peines pour réduire le risque de propagation du Covid-19 dans les prisons », quelque part vers la fin. L’abolition de la caution dans plusieurs juridictions dirigées par les démocrates n’a pas été mentionnée.





Le coton a longtemps été considéré comme une doublure dure. En juin 2020, il a publié un éditorial dans le New York Times exhortant à utiliser la Garde nationale pour soutenir la police submergée par les émeutes nationales qui ont suivi la mort de George Floyd dans le Minnesota. Le Times l’a titré «Envoyez les troupes» – mais a émis des excuses rampantes après des réactions négatives et a purgé l’éditeur qui l’a approuvé.

Alors que les démocrates ont dénoncé l’éditorial de Cotton à l’époque, la première chose que la nouvelle administration a faite a été d’envoyer des troupes – sous la forme de 25000 gardes nationaux – et d’établir un « zone verte » à Washington, DC après avoir doublé l’émeute du 6 janvier au Capitole américain un « insurrection » contre l’Etat.

