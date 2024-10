Le point de vue du réalisateur – Poursuite de la discussion sur le 6v6 — Overwatch 2 — Actualités Blizzard

Bienvenue dans une autre prise du réalisateur. En juillet, nous avons ouvert la conversation autour du 6v6 et du 5v5.et maintenant nous aimerions poursuivre cette conversation et partager quelques mises à jour à venir dans les saisons 13 et 14.

Précédemment, nous avons parlé des différents changements de format tout au long de l’histoire d’Overwatch, des raisons pour lesquelles nous sommes passés au 5v5 et de la direction que nous envisageons à partir de maintenant. Dans le cadre de ces prochaines étapes, nous avons indiqué que nous envisageons d’effectuer une série de tests pour essayer différents formats de composition d’équipe de base dans Overwatch 2.

Ces tests de format visent à déterminer si nous pouvons rendre le jeu de base encore plus fort. Chaque jour, des millions de joueurs se lancent dans le format de base 5v5 et la dernière chose que nous voulons est d’avoir un impact négatif sur cette expérience. Ce qui est passionnant dans ces tests, c’est la possibilité d’introduire quelque chose qui pourrait plaire à un autre groupe de joueurs, ceux qui auraient pu se sentir incertains quant au passage au 5v5 lors du lancement d’Overwatch 2.

Si vous n’avez pas lu le précédent blog 6v6 Director’s Take, consultez-le, car nous allons maintenant plonger dans les plans pour le 6v6 et les tests de format qui y sont mentionnés.

Tests 6v6 à venir dans la saison 14

L’équipe a exploré notre vision et notre développement pour ces tests, et nous sommes heureux d’annoncer que nous organiserons deux tests 6v6 différents au cours de la saison 14.

Le premier, lancé une semaine après le début de la saison, sera un peu différent du rôle standard 2-2-2 proposé par Overwatch. Une partie de cette série de tests vise non seulement à évaluer l’appétit de nos joueurs pour des équipes plus grandes, mais également à explorer différentes manières de mettre en œuvre un changement sans rencontrer les mêmes problèmes que nous avions auparavant. Dans cet esprit, notre premier test sera une variante d’Open Queue, que nous appelons en interne « Min 1, Max 3 » : chaque équipe de 6 personnes doit avoir au moins 1 de chaque rôle, et pas plus de 3. .

Il existe ici quelques combinaisons différentes que vous pourrez essayer, mais cela ouvre de nombreuses compositions d’équipe différentes que nous n’avons jamais vues auparavant dans Overwatch 2. Vous pourrez changer de rôle à la volée pendant un match à condition que ce commutateur ne dépasse pas la limite « Min 1, Max 3 ».

En plus d’expérimenter un format qui pourrait être considéré comme un terrain d’entente entre Role Queue et Open Queue, cela nous donnera également un aperçu de la façon dont les héros, les capacités et les mises à jour d’Overwatch 2 fonctionnent dans un environnement 6v6 avant d’étendre à d’autres types de tests. .

Le deuxième test 6v6, au milieu du cycle de la saison 14, sera la composition classique 2-2-2 mais intégrera quelques nouveaux principes que nous avons introduits avec Overwatch 2 (comme moins de refontes de CC et de héros).

Les tests 6v6 auront leur propre carte en Non classé aux côtés d’autres modes, et ils ne remplaceront pas d’autres types de modes de jeu comme les événements saisonniers ou Quick Play : Hacked. Nous mettrons également en œuvre une série de changements d’équilibrage qui s’appliqueront uniquement à ces deux modes de test. La puissance et la capacité de survie des chars diminueront dans ces formats 6v6, et nous verrons si nous avons besoin de la plupart des passifs que nous avons ajoutés dans Overwatch 2.

Modes de jeu à venir dans la saison 13

Nous organiserons deux expériences au format 5v5 au cours de la saison 13 qui visent également à tester la flexibilité de ce format, de la même manière que les tests 6v6. Nous prévoyons prochainement un Quick Play : Hacked, que nous appelons « Limite 2 ». Ce sera 5v5, avec le nombre maximum de chaque rôle limité à deux. Cela inclut les chars, mais ils seront réglés sur l’équilibre de la file d’attente ouverte, ce qui signifie qu’ils auront moins de santé. Vous pouvez librement changer de héros et de rôle tant que le nouveau rôle n’a pas déjà deux joueurs.

Comme pour les tests de limites 6v6, nous essayons d’examiner comment le jeu dans son état actuel fonctionne si les joueurs ont plus de liberté dans la composition des équipes sans en faire une file d’attente entièrement ouverte.

Pour le milieu du cycle de la saison 13, nous prévoyons un mode de jeu spécial actuellement nommé « Kingmaker ». Comme pour « Limite 2 », le nombre maximum de chaque rôle est limité à deux – cependant, le joueur qui est seul dans son rôle obtient un bonus ! Nous parlerons plus en détail du fonctionnement du mode à l’approche de son lancement, mais comme « Limit 2 », nous explorons plus de liberté en 5v5 tout en permettant à davantage de types de compositions de réussir.

Jeu rapide : Hacked, « Limit 2 » et « Kingmaker » nous fourniront une excellente référence et un excellent cadre pour les tests 6v6. Nous sommes impatients de voir quelles statistiques nous pourrons recueillir au fur et à mesure que vous vous plongerez dans ces modes, ainsi que vos commentaires, qui sont l’un de nos le plus fort points de données !

Un monde en 5v5 et 6v6 ?

Comme nous l’avons mentionné dans notre article précédent, nous surveillerons de près la réception et les résultats de ces tests. Un autre sentiment de cet article que je voudrais réitérer ici est que l’équipe Overwatch veut créer le jeu auquel vous voulez jouer. Alors, qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir, sur la base de ces expériences ?

Dans un monde où un afflux de joueurs rejoignent ce mode et y jouent continuellement, nous avons le signal que nous devons en faire davantage. Je pense que ce que signifie ce « plus » dépend du niveau d’enthousiasme. Existe-t-il un monde où le 5v5 et le 6v6 existent en permanence dans Overwatch 2 ? Si vous me l’aviez demandé il y a quelques mois, j’aurais dit non. Alors que nous avons discuté de l’avenir d’Overwatch 2 en vue de créer le jeu auquel nos joueurs veulent jouer, nous savons que nos joueurs peuvent vouloir plus d’une expérience, et ce serait quelque chose que nous devions envisager pour aller de l’avant.

Plus pour se rapprocher de la saison 14

Les mois à venir vont être très excitants avec Quick Play : « Limit 2 » et « Kingmaker » piratés dans la saison 13, plusieurs tests 6v6 dans la saison 14, et peut-être une autre surprise spéciale juste au coin de la rue.

L’équipe ne pourrait pas être plus heureuse de partager ces mises à jour avec vous, et nous y plongerons à vos côtés. La façon dont nous faisons passer Overwatch au niveau supérieur consiste à vous centrer tous au cœur de ce que nous créons et des directions que nous prenons ensemble. Vos commentaires et votre collaboration avec notre équipe seront toujours un élément essentiel du développement d’Overwatch.

Restez à l’écoute pour plus de nouvelles et d’annonces dans les semaines à venir, et nous aurons plus d’informations à partager sur les tests 6v6 de la saison 14 et les événements Quick Play : Hacked à l’approche de leur lancement.

Créons un grand jeu !