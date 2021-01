Soins de santé

Le président élu a clairement indiqué que les soins de santé restaient pour lui une priorité absolue. C’est une question qui lui est profondément personnelle; sa première femme et sa jeune fille ont été tuées dans un accident de voiture en 1972 et son fils aîné Beau est décédé d’un cancer du cerveau en 2015. «Je ne pouvais pas imaginer ce que cela aurait été si nous n’avions pas eu les soins de santé dont ils avaient besoin immédiatement », A-t-il déclaré pendant la campagne.

M. Biden a déclaré qu’il étendrait la loi sur les soins abordables, la principale réalisation législative de l’administration Obama, qui a étendu l’assurance maladie à des millions d’Américains.

Il a proposé d’élargir l’ACA et de mettre en œuvre un plan qui assurera «environ 97% des Américains».

M. Biden a déclaré qu’il y parviendrait en offrant aux Américains la possibilité de s’inscrire à un programme d’assurance maladie publique similaire à Medicare, qui offre une couverture aux personnes âgées, et en abaissant l’âge d’éligibilité à Medicare. Cependant, il ne soutient pas le régime public universel d’assurance maladie soutenu par des démocrates progressistes comme Bernie Sanders.

Ayant perdu des sièges à la Chambre du Congrès et avec un Sénat équilibré de manière précaire, l’expansion de la Care Act s’avérera difficile. Mais il existe un soutien bipartite pour une législation limitant les augmentations de prix des médicaments sur ordonnance et pour réduire la proportion des coûts des médicaments sur ordonnance que les bénéficiaires de Medicare doivent débourser.

Environnement

M. Biden a présenté un plan climatique ambitieux qui comprend la refonte de l’industrie énergétique du pays pour atteindre 100% d’électricité sans émissions d’ici 2035. Le plan comprend un engagement à investir 2 billions de dollars dans les infrastructures d’énergie propre, ainsi qu’une promesse de construire 1,5 millions de nouvelles maisons et logements sociaux écoénergétiques.

Dans un clin d’œil aux électeurs libéraux, qui avaient été quelque peu peu enthousiastes à propos de la candidature de M. Biden, le démocrate a déclaré que le vaste plan climatique serait financé par un mélange d’investissements gouvernementaux et augmentant le taux d’imposition des les Américains les plus riches de payer leur juste part ».

Il a évité de mentionner l’interdiction des combustibles fossiles tels que le pétrole, le charbon et le gaz – un sujet politiquement sensible dans les États du champ de bataille comme la Pennsylvanie et le Michigan – en se concentrant plutôt sur les incitations pour les constructeurs automobiles à produire des véhicules électriques à zéro émission.

Dans une démarche qui n’aurait probablement pas plu au lobby pétrolier américain, M. Biden a déclaré lors du deuxième débat qu’il «passerait de l’industrie pétrolière». M. Trump a sauté sur cela comme une gaffe, affirmant que cela rebuterait les électeurs du Texas et de Pennsylvanie.

Il a également été largement rapporté que Biden prévoyait de ramener les États-Unis aux accords de Paris sur le climat, probablement par décret.