Environnement

M. Biden a présenté un plan climatique ambitieux qui comprend la refonte de l’industrie énergétique du pays pour atteindre 100% d’électricité sans émissions d’ici 2035. Le plan comprend un engagement à investir 2 billions de dollars dans les infrastructures d’énergie propre, ainsi qu’une promesse de construire 1,5 millions de nouvelles maisons et logements sociaux écoénergétiques. Dans un clin d’œil aux électeurs libéraux, qui avaient été quelque peu peu enthousiastes à propos de la candidature de M. Biden, le démocrate a déclaré que le vaste plan climatique serait financé par un mélange d’investissements gouvernementaux et en augmentant le taux d’imposition des sociétés de 21 à 28% pour demander les Américains les plus riches de payer leur juste part ».

Il a évité de mentionner l’interdiction des combustibles fossiles tels que le pétrole, le charbon et le gaz – un sujet politiquement sensible dans les États du champ de bataille comme la Pennsylvanie et le Michigan – en se concentrant plutôt sur les incitations pour les constructeurs automobiles à produire des véhicules électriques à zéro émission. Dans une démarche qui n’aurait probablement pas plu au lobby pétrolier américain, M. Biden a déclaré lors du deuxième débat qu’il «passerait de l’industrie pétrolière». M. Trump a sauté sur cela comme une gaffe, affirmant que cela rebuterait les électeurs du Texas et de Pennsylvanie.

L’Amérique et le monde

Un refrain régulier de M. Biden est son désir de restaurer la position de l’Amérique sur la scène mondiale. Le démocrate a montré un soutien ferme aux relations du pays avec ses alliés, en particulier l’alliance de l’OTAN. Il a également parlé de tenir la Chine responsable des pratiques commerciales déloyales, mais a suggéré qu’il s’attaquerait à cela par un effort international plutôt que par des guerres commerciales.

Plan fiscal

M. Biden a déclaré qu’il augmenterait les impôts des Américains les plus riches, qu’il définit comme ceux qui ont un revenu de plus de 400000 dollars par an. Il veut imposer une augmentation marginale du taux d’imposition – donc plus un travailleur gagne au-delà de ce seuil, plus il doit payer d’impôt. La plupart des personnes touchées font partie des 1 à 2% des revenus les plus élevés aux États-Unis. Alors que les Américains à faible revenu ne seraient pas directement imposés, les détracteurs du plan de M. Biden ont déclaré que les travailleurs seraient contraints d’accepter des salaires plus bas et des retours sur investissement inférieurs en raison des augmentations prévues de l’impôt sur les sociétés par les démocrates, de 21% à 28%. M. Biden souhaite également que les plus-values ​​et les dividendes soient imposés au taux de l’impôt sur le revenu.

Police étrangère

M. Biden a critiqué le nationalisme «l’Amérique d’abord» de M. Trump et le démocrate est beaucoup plus désireux d’établir des relations avec les alliés de l’Amérique. M. Biden cherchera à réparer certaines relations, notamment avec l’OTAN et l’Organisation mondiale de la santé. Il rejoindra également l’Accord de Paris sur le climat. M. Biden a déclaré qu’il conclurait un autre accord international avec l’Iran, qui a été accepté par le président Obama et déchiré par M. Trump. Malgré la pression de la gauche de son parti, M. Biden est un partisan d’Israël. M. Biden a également suggéré qu’il ferait pression pour de nouvelles sanctions contre le régime russe et il a critiqué le Brexit.

Justice raciale

Joe Biden s’est engagé à lutter contre le racisme systémique en Amérique lors de son discours de victoire samedi.

« A ces moments où cette campagne était à son plus bas niveau, la communauté afro-américaine s’est à nouveau levée pour moi », a déclaré le président élu en martelant le podium.

« Tu as toujours eu mon dos et j’aurai le tien. »

