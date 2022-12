Le point de vue du Guardian sur Zelenskiy à Washington : un moment charnière | Éditorial

PLa visite hautement chorégraphiée du résident Volodymyr Zelenskiy à Washington a été un moment international important. Il n’y a pas si longtemps, M. Zelenskiy avait affirmé catégoriquement que sa place était toujours en première ligne avec son peuple. Cette semaine, cependant, il a fait un voyage éclair en personne, via la Pologne, à Washington même, rencontrant le président Joe Biden à la Maison Blanche et prononçant un discours aux heures de grande écoute au Congrès américain avant de retourner dans son pays souffrant moins de 24 heures plus tard.

La visite était bien plus qu’une célébration de Noël du défi de l’Ukraine et de l’immense rôle de M. Zelenskiy en son sein. Au lieu de cela, il s’agissait d’un événement politique avec d’importantes implications futures pour l’Ukraine, les États-Unis et la Russie, et pour le conflit plus généralement. Il était clairement axé sur ce qui devrait se passer en 2023 plutôt que sur ce qui s’est déjà passé.

M. Zelenskiy avait trois objectifs principaux. Le premier était de rallier le soutien américain et, par extension, mondial. La seconde était d’intervenir à un moment charnière de la guerre et de la politique américaine pour faire avancer cet effort. Le troisième était de faire un plaidoyer ambitieux pour encore plus de soutien financier et militaire du seul État en mesure de le fournir, et ainsi de renforcer la résistance de l’Ukraine pendant un hiver rigoureux, avec la perspective de nouveaux combats au printemps.

En public, M. Zelenskiy a produit une autre performance médiatisée, notamment dans son discours au Congrès. Il a passé chaque heure à Washington dans son emblématique treillis vert olive et a souligné l’immédiateté de sa cause en présentant au Congrès un drapeau ukrainien du champ de bataille qu’il avait récupéré auprès des soldats sur la ligne de front à Bakhmut mardi. Il mêlait habilement la gratitude à de nouvelles demandes de soutien. L’aide et le soutien des États-Unis n’étaient pas de la charité, a-t-il insisté, mais un investissement dans « la sécurité et la démocratie mondiales » que défendent les États-Unis et leurs alliés.

Il est clair que l’administration Biden est d’accord avec cela. Les questions plus profondes de la visite, cependant, sont de savoir dans quelle mesure Washington veut que cet investissement porte ses fruits et quel prix il est prêt à payer. Les armes et l’argent sont les deux clés de la réponse. M. Biden et ses collaborateurs auront assuré à M. Zelenskiy que les États-Unis veulent que la Russie soit vaincue en Ukraine. Mais ils lui auront également dit qu’ils ne voulaient pas d’un conflit plus large et qu’ils avaient peut-être une définition différente de ce à quoi pourrait ressembler la défaite.

Les arguments les plus durs à huis clos auront porté sur les demandes de l’Ukraine pour des armements plus nombreux et de meilleure qualité, et sur les conditions à fixer pour mettre fin au conflit. À la maison, cependant, finance est un problème politique encore plus important pour M. Biden. Les États-Unis ont déjà dépensé plus de 48 milliards de dollars en soutien humanitaire, financier et militaire ; une autre aide militaire de 2 milliards de dollars a été annoncée lors de la visite. L’administration vise également à obtenir un autre programme d’aide, d’une valeur de près de 45 milliards de dollars, par l’intermédiaire du Congrès avant que les républicains ne prennent le contrôle de la Chambre des représentants en janvier.

La question politique intérieure américaine est de savoir si le soutien bipartite continue en janvier. La visite de M. Zelenskiy visait en grande partie à s’en assurer. Mais les vrais enjeux cette semaine auront été militaires et stratégiques. La Russie prépare un nouvel assaut au sol, peut-être en hiver. Une autre contre-attaque ukrainienne est également attendue. M. Zelenskiy est le héros de l’heure. Mais Washington regarde de plus en plus vers une fin de partie en 2023. La fin du conflit est de plus en plus entre les mains des États-Unis, pas seulement celles de la Russie et de l’Ukraine.

Certains des deux côtés de l’Atlantique ont fait la comparaison entre le vol de guerre de M. Zelenskiy depuis Kyiv cette semaine et la visite de Winston Churchill à Washington après Pearl Harbor en 1941. Pour que cette comparaison soit intellectuellement utile plutôt que simplement sentimentale, il est important de se rappeler que Churchill Cette visite a marqué le moment de la seconde guerre mondiale où les États-Unis ont commencé à prendre en charge la cause alliée en Europe. La même chose peut être vraie cette fois-ci pour l’Ukraine.