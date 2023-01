Le point de vue du Guardian sur Sir Keir Starmer: pris entre effrayer et inspirer les électeurs | Éditorial

SLe discours de Keir Starmer jeudi reflète un parti travailliste qui reste hésitant dans l’action en grande partie parce qu’il est divisé dans ses pensées. À deux ans peut-être d’une élection, le parti ne veut pas créer d’otages à la fortune. Mais le chef du parti travailliste semble également pris entre effrayer certains électeurs et en inspirer d’autres avec un programme transformateur. Sir Keir ne veut paraître ni téméraire ni radical. Mais sans conviction claire quant à son propre objectif, son parti manque de la dynamique que seule la conviction peut fournir.

Pour Michael Jacobs, ancien conseiller du dernier Premier ministre travailliste, Gordon Brown, le programme de gauche de Sir Keir se cache à la vue de tous et est bien plus audacieux que ne le suggèrent ses détracteurs. Il est vrai que dans certains domaines, notamment sur la question des droits au travail, les politiques du Labour sont issues des manifestes de 2017 et 2019.

Dans son discours, Sir Keir, qui reste votant, s’est habillé aux couleurs du Brexit. La Grande-Bretagne, a-t-il dit à juste titre, est le pays le plus centralisé du monde occidental. Les ententes de décentralisation du gouvernement donnent aux illusion de l’autonomie locale tout en resserrant l’emprise de Whitehall sur la politique régionale. Sir Keir suggère de tracer une nouvelle voie pour reprendre le contrôle, reconnaissant que le Brexit était autant une révolte contre Westminster que contre Bruxelles. Une telle dispersion des pouvoirs serait la bienvenue.

Cependant, le parti travailliste n’a jusqu’à présent proposé aucune rupture décisive avec la philosophie actuelle du gouvernement de Rishi Sunak. Bien que Sir Keir ne dise pas s’il atteindrait les limites de dépenses des conservateurs d’ici les prochaines élections, sa ligne selon laquelle les travaillistes n’ouvriront pas le «grand carnet de chèques du gouvernement» suggère une acceptation inquiétante que de profondes réductions des dépenses sont à venir. Déjà, les syndicats cherchent à obtenir l’assurance que les travaillistes ne reviendront pas à l’austérité.

Une telle décision serait mauvaise pour la Grande-Bretagne. Le catastrophe auxquels le pays fait face n’attend pas sur la route, ni n’a-t-il disparu dans le passé. Au contraire, il est vécu par des millions d’électeurs aux abois qui ne peuvent pas voir leur médecin généraliste, ni prendre un train, ni demander à la police d’enquêter sur un crime. La réponse de Sir Keir est de prétendre qu’il assurera la croissance économique et utilisera les bénéfices pour remodeler le domaine public, en partenariat avec les entreprises.

C’est une erreur, signalant une approche incrémentale plutôt qu’une approche métamorphique. Depuis que la pensée keynésienne a été supplantée dans les années 1970, les entreprises ont été autorisées à protéger leurs marges bénéficiaires en déprimant les récompenses du travail. Cela a été encouragé par une politique monétaire laxiste, un manque de surveillance réglementaire et l’austérité budgétaire. Les travailleurs post-Covid, lassés des mauvais salaires, ont abandonné. Une crise du coût de la vie a précipité des troubles industriels d’une ampleur jamais vue depuis des décennies.

Alors que les conditions sociales se détériorent, la menace pour la démocratie est devenue palpable. Celui qui remportera les prochaines élections devra presque certainement dépenser plus pour maintenir à flot les services de santé, les écoles, la police et les tribunaux, tout en faisant face aux coûts du net zéro et d’une société vieillissante. Pourtant, M. Sunak a programmé des coupes budgétaires d’environ 50 milliards de livres sterling d’ici mars 2024. L’échec de l’orthodoxie économique post-thatchérienne oblige les travaillistes à élargir leur imagination politique. Contrairement aux idées reçues, la politique macroéconomique a un rôle déterminant à jouer dans le maintien de la croissance et de l’emploi. Au centre de cela devrait être la réinsertion de l’État dans la gestion de l’économie et la réduction des inégalités. Si Sir Keir rejette de telles notions, le pays pourrait malheureusement se tourner vers les conservateurs pour fournir ses propres réponses.