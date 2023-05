Le point de vue du Guardian sur l’ultimatum du Met en matière de santé mentale : un délai n’est pas une solution | Éditorial | Éditorial

Ja décision prise la semaine dernière par le commissaire de la police métropolitaine, Sir Mark Rowley, selon laquelle à l’avenir ses agents ne répondront aux appels d’urgence liés à la santé mentale que lorsqu’une menace pour la vie est à craindre, était à la fois un signal d’alarme et une menace. Sa lettre, et l’échéance du 31 août, ont fait monter les enchères dans les négociations avec les patrons de la santé. Le danger est que son approche combative sape les tentatives de trouver une solution à un problème que personne ne nie.

Sir Mark a raison de dire que les personnes atteintes de maladie mentale grave devraient être prises en charge par des agents de santé, et non par la police. Le temps énorme que ses agents passent dans les services A&E avec des malades mentaux attendant d’être soignés devrait être réduit. Des situations telles que celle décrite l’an dernier par l’ancien chef des West Midlands, Sir David Thompson, dans laquelle une enfant souffrant d’une crise de santé mentale a vécu dans un poste de police pendant deux jours parce qu’elle n’avait nulle part où aller, devraient nous faire honte à tous.

À Humberside, un programme appelé Right Care, Right Person a entraîné la récupération de 1 100 heures de police par mois, car les praticiens de la santé ont repris des tâches qui leur étaient auparavant confiées. Le régime a attiré les applaudissements de l’inspection de la police. C’est l’exemple que Sir Mark vise à suivre dans le cadre de son plan pour remettre sur pied sa force discréditée.

C’est une bonne idée. La police de Humberside a été jugée la meilleure force du pays, et les innovations réussies dans le service public devraient être copiées. Mais le Met est un cas particulier. Avec près de 20 fois la taille du service de Humberside, avec 43 000 agents, c’est une énorme organisation chargée de surveiller une ville en pleine croissance de près de 9 millions d’habitants. Ses relations avec les services locaux de santé et de soins sont beaucoup plus compliquées que dans une zone plus petite. À Londres, il existe cinq systèmes de soins intégrés (organisations en partenariat qui planifient et dispensent des soins). Étant donné à quel point ces services sont déjà surchargés, il est alarmant d’apprendre que le chef de la police de la capitale a annoncé un retrait unilatéral.

Espérons que la réponse à sa lettre convaincra Sir Mark de travailler avec, plutôt que contre, les patrons locaux de la santé et des soins. Il devrait également focaliser l’attention des politiciens. Il est largement reconnu que les défaillances d’un service public ont des répercussions sur les autres. L’exemple le plus connu est le fardeau imposé aux hôpitaux par les pénuries de soins sociaux. L’annonce de Sir Mark a attiré l’attention sur l’impact sur la police d’une offre de santé mentale inadéquate.

Mais s’il est utile de mettre en évidence de telles pressions, elles ne seront pas réduites uniquement par des ultimatums. Orientation vers les services de santé mentale du NHS en Angleterre augmenté de 44% entre 2016-17 et 2021-22, et l’expansion des effectifs n’a pas suivi le rythme. La police et les commissaires à la santé devraient travailler ensemble pour garantir l’investissement qui permettrait à une nouvelle approche de fonctionner (des zones d’attente séparées dans les hôpitaux, par exemple).

Sir Mark sait que la confiance du public dans le Met est au plus bas. Sa tâche de reconstruction de l’organisation ne sera pas facilitée par des bagarres avec les patrons de la santé. En fin de compte, la responsabilité de l’aggravation de la situation incombe à un gouvernement qui a sous-financé les services publics, en particulier les types de soutien préventif et continu des conseils qui aident les personnes ayant une mauvaise santé mentale. Les nouvelles tensions entre les services d’urgence de première ligne sont le symptôme d’une crise qui s’est développée au cours des 13 dernières années.