Le point de vue du Guardian sur les organismes de bienfaisance et la crise du coût de la vie : des besoins écrasants | Éditorial

Oorsque Family Action a été fondée en 1869 sous le nom de Charity Organization Society, son objectif était de trouver des moyens plus efficaces de sortir les gens de la pauvreté. Après deux changements de nom et plus de 140 ans de travail social, l’organisme de bienfaisance se retrouve à nouveau témoin d’une lutte quotidienne pour sa survie. Chaque jour, les travailleurs sociaux rencontrent des personnes qui ont du mal à répondre à leurs besoins de base, notamment des parents qui réchauffent du lait maternisé plutôt que de le jeter. C’est la douloureuse ligne de front d’une crise du coût de la vie qui menace désormais les organismes de bienfaisance ainsi que les communautés qu’ils desservent.

Les besoins croissants combinés à la hausse des coûts signifient que certains organismes de bienfaisance n’ont jamais été aussi étroitement resserrés. Avec des conseils désespérément à court d’argent, il n’y a aucune chance que les contrats du secteur public soient revalorisés en fonction de l’inflation. Les déficits ne seront pas non plus comblés par la collecte de fonds. Une enquête de la Charities Aid Foundation a révélé que le nombre de personnes donnant a chuté de 4,9 millions en 2021 par rapport à deux ans plus tôt. Le patron de la Charity Commission, Orlando Fraser, a qualifié la situation de “crise existentielle” et reproché aux super-riches d’être moins généreux qu’il y a dix ans.

Comme dans le cas de la pandémie, l’une des conséquences est que davantage de ressources sont réorientées vers l’aide d’urgence et loin du travail à long terme et préventif. Mais la raison pour laquelle la situation actuelle est si grave est que les organisations caritatives et leur personnel étaient déjà sous forte pression en raison de Covid et des années d’austérité avant cela. Déjà, certains organismes de bienfaisance puisent dans leurs réserves pour financer leurs frais de fonctionnement.

Environ la moitié des 170 000 organismes de bienfaisance enregistrés en Angleterre et au Pays de Galles offrent une certaine forme de soutien direct aux personnes (l’autre moitié travaille à l’étranger ou dans la recherche, l’octroi de subventions ou d’autres domaines). Ensemble, ils comptent environ 1 million d’employés et, en 2019-2020, ils avaient un revenu total de 58,7 milliards de livres sterling, dont 30 milliards de livres sterling provenaient de dons. Comme ces chiffres le montrent clairement, les organismes de bienfaisance représentent une part importante de notre tissu social. Dans le cadre d’un modèle d’externalisation du secteur public développé par le New Labour et étendu par les conservateurs, les organismes de bienfaisance ont assumé beaucoup plus de responsabilités dans la prestation des services publics depuis le début des années 2000. Family Action, par exemple, a 85% de son travail commandé par les conseils, le NHS ou le gouvernement central.

Porter les chaussures de l’État

En même temps, tout l’intérêt des organismes de bienfaisance, c’est qu’ils sont indépendants. La plupart n’empruntent pas d’argent et n’ont pas les actifs nécessaires pour obtenir des prêts. Kathy Evans, la directrice générale de Children England, les a décrits comme un «convertisseur de devises» entre la communauté et le marché. Ce statut intermédiaire donne aux organismes de bienfaisance une marge de manœuvre et signifie qu’ils sont à juste titre considérés comme plus agiles et innovants que les agences d’État dans leur mode de fonctionnement. Au niveau local, il peut être plus facile pour eux d’établir la confiance car ils sont séparés des autorités, y compris les propriétaires, les services sociaux et les écoles. Certains sont nés d’efforts d’entraide et cherchent à autonomiser les gens en estompant les distinctions entre les fournisseurs et les utilisateurs. C’est le genre d’initiatives soutenues par l’appel caritatif Guardian and Observer de cette année.

Mais il y a là un risque, ainsi que beaucoup d’énergie et de bonne volonté. En fournissant des produits de première nécessité tels que la nourriture, comme un nombre croissant de personnes le font actuellement, les organisations caritatives reprennent des chaussures autrefois considérées comme appartenant à l’État. L’activité philanthropique est repoussée du gouvernement et revient à ses racines dans le volontariat local – tout comme David Cameron l’envisageait lorsqu’il plaidait pour une «grande société» pour combler les espaces créés par les coupes dans le secteur public. La question est de savoir ce qui se passe si et quand les organisations qui aident les gens à survivre au jour le jour ne peuvent plus payer leurs factures. La semaine dernière, le gouvernement a retardé l’annonce d’un nouveau paquet de soutien énergétique pour les organismes de bienfaisance et les entreprises, pour remplacer celui qui expire en mars. Même les hospices avertissent que les coûts énergétiques signifient qu’ils pourraient devoir fermer des lits.

Une réaction au sentiment croissant de crise est de baisser la tête et de se concentrer sur ce qui peut être fait plutôt que sur ce qui ne peut pas l’être. Les organismes de bienfaisance sont fiers de leur sens pratique et, au milieu d’une crise, s’inquiéter ou théoriser sur l’avenir peut être considéré comme une distraction de la tâche à accomplir.

Les coûts humains de l’échec

Les organisations caritatives n’ont rien d’équivalent à la Confédération de l’industrie britannique (CBI) en termes de lobbying et d’influence. Actuellement, certains députés conservateurs semblent plus enclins à les attaquer qu’à les soutenir. Plus tôt ce mois-ci, un groupe de 40 banquiers a écrit au chancelier, Jeremy Hunt, appelant à une fin du financement public d’organisations qui font campagne contre la politique gouvernementale. De tels arguments, combinés au manque général d’intérêt et de ressources dédiés au secteur bénévole au sein du gouvernement, en particulier au Trésor, devraient être une préoccupation générale et non réservée aux personnes directement concernées. Quel que soit le point de vue que l’on ait sur les politiques qui ont conduit à cette situation, le fait est que les organisations caritatives ont effectivement rejoint ou repris des parties de l’État-providence – qui a peut-être besoin d’un nouveau nom qui représente plus précisément la façon dont ses fonctions sont désormais partagées entre l’État-providence. et organismes non étatiques.

Comme les entreprises, les associations caritatives englobent un large éventail d’opinions et ne doivent pas être considérées comme une masse homogène. Mais sur certains points il y a un large consensus ; la première est qu’à moins que les avantages ne soient augmentés, ils resteront piégés dans leur position actuelle en tant que fournisseurs de ce qu’un directeur général a décrit comme services de prévention de la misère. Si de plus petits organismes de bienfaisance sont obligés de fermer ou de mettre en veilleuse des opérations, ou si de plus grands organismes de bienfaisance se retirent de la prestation de services qui ne sont plus financièrement viables, le résultat le plus immédiat et le plus visible publiquement sera plus de dénuement.

Mais il existe un autre risque dans les domaines de l’offre publique où les fonctions statutaires ont été prises en charge par des organisations caritatives. Lorsque l’État est légalement tenu de fournir un service mais n’a aucun moyen de le faire, seul ou avec des partenaires de la société civile, les entreprises détenues par des capitaux privés et endettées pourraient chercher à combler le vide. Cela s’est déjà produit dans la protection sociale des enfants et les crèches, avec des résultats alarmants, notamment des risques financiers accrus et un manque de transparence.

Les travailleurs de première ligne auront des besoins humains plus pressants à se soucier dans les mois à venir. Mais les dirigeants du secteur, les politiciens et le reste d’entre nous devraient être extrêmement inquiets des conséquences, si et quand les organismes de bienfaisance découvrent qu’ils ne sont plus en mesure d’accomplir les tâches qui leur ont été confiées au cours des deux dernières décennies par l’État.