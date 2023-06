Le point de vue du Guardian sur les maisons d’enfants externalisées : le mauvais modèle | Éditorial

Ja privatisation des soins résidentiels pour enfants en Angleterre au cours de la dernière décennie a entraîné de pires résultats. Cela a longtemps été soupçonné par les détracteurs du système actuel, qui est dominé par des fournisseurs partiellement ou entièrement détenus par des investisseurs privés. Des chercheurs de l’Université d’Oxford ont maintenant fourni preuve. L’étude a révélé que 17 000 placements hors zone, qui impliquent d’éloigner les enfants de leurs réseaux d’origine, pourraient être attribués à l’externalisation entre 2011 et 2022. Bien qu’il existe de grandes variations entre les autorités locales, celles qui dépendent le plus des placements privés sont ceux qui ont les pires résultats.

La fréquence des perturbations a également été mesurée. Comme les déménagements hors de la région, la discontinuité est associée à de pires expériences et à une probabilité réduite que les enfants développent les capacités et les relations dont ils ont besoin pour s’épanouir. Une démonstration éclatante en a été fournie ces dernières semaines par les lanceurs d’alerte de la chaîne Outcomes First, suite à sa décision de fermer 28 foyers au pied levé. Un travailleur dans l’un de ces foyers a décrit la détresse aiguë et autodestructrice d’une jeune résidente, lorsqu’elle a été informée de son transfert, comme « l’une des choses les plus tristes que j’aie jamais vues ». La Children’s Homes Association, qui représente les propriétaires, a pris la décision inhabituelle le mois dernier de réprimander publiquement Outcomes First, qui ne fait pas partie de ses membres. Ces fermetures précipitées, a-t-il déclaré, étaient « terriblement en deçà des normes attendues ».

Déjà, des tentatives de réparation de ce marché brisé ont été promises. Une enquête de l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a pointé les marges bénéficiaires élevées des fournisseurs et le risque de faillites, dues à l’endettement, comme preuve de dysfonctionnement. Mais il s’est abstenu de recommander la fin des placements à but lucratif ou des plafonds de prix. L’année dernière, le gouvernement a rejeté la recommandation de son examinateur indépendant, Josh MacAlister, selon laquelle un impôt exceptionnel devrait être prélevé. Au lieu de la refonte de 2,6 milliards de livres sterling proposée, les ministres ont déclaré qu’ils investiraient 200 millions de livres sterling dans une série de projets pilotes, y compris des centres de mise en service régionaux, pour renforcer la position des conseils par rapport aux fournisseurs.

D’un mélange à peu près 50/50 de placements publics et privés en Angleterre en 2005, nous sommes passés – après une décennie d’austérité au cours de laquelle les budgets des conseils ont été particulièrement touchés – à une situation où environ 80% sont privés. On savait déjà que les entreprises faisaient des profits excédentaires, l’analyse de l’AMC montrant une moyenne marge bénéficiaire de 22,6% parmi 15 grands fournisseurs entre 2016 et 2020. Nous savons maintenant que ces entreprises s’occupent également moins bien des enfants que leurs homologues du secteur public. Les gouvernements écossais et gallois se sont déjà engagés à s’éloigner d’un modèle de profit, avec une examen séparé en Irlande du Nord devrait se conclure bientôt. Les arguments en faveur d’un changement plus radical en Angleterre sont accablants.

Il est temps d’admettre que le marché national de l’aide sociale aux enfants a échoué – et que cela aurait dû être prévu. Étant donné que les marchés réagissent aux prix, les soins en établissement devaient nécessairement se concentrer là où la propriété est la moins chère. Ainsi Blackpool, qui ne compte que 141 000 habitants, compte aujourd’hui 40 foyers pour enfants, tandis que Londres a 146. Charger des municipalités à court d’argent de placer les enfants à proximité des réseaux domestiques, comme l’ont fait les ministres, tout en promouvant une structure dans laquelle les coûts immobiliers et salariaux devaient nécessairement influencer l’offre, était une erreur.

Jeter des enfants hors de chez eux avec un préavis d’un mois, comme l’a fait Outcomes First, une société de capital-investissement, est cruel. Ce qu’il faut, c’est un plan à long terme pour développer des alternatives, qui pourraient inclure des maisons à but non lucratif ainsi que des maisons gérées par le conseil. La réglementation doit être renforcée et les perturbations réduites. Certaines pratiques actuelles tournent en dérision les obligations de l’État et soulèvent la question de savoir si les enfants pris en charge sont réellement « pris en charge » ou lésés.