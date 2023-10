Le point de vue du Guardian sur les élections en Pologne : une participation record donne un résultat historique | Éditorial

BEn 2018, alors que le parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir en Pologne approchait de la fin de son premier mandat, son chef, Jaroslaw Kaczyński, dit un journal que son projet de droite radicale ne faisait que commencer. « Nous préparons une longue marche », a déclaré M. Kaczyński, « il faut non pas deux, mais trois mandats ».

Dimanche, les Polonais se sont rendus en nombre extraordinaire, déterminés à contrecarrer cette ambition, et ils semblent avoir réussi de façon remarquable. Les résultats provisoires indiquent que le taux de participation électorale le plus élevé depuis la chute du communisme a donné lieu à une victoire célèbre et étonnamment nette pour la coalition des partis d’opposition. Bien que le PiS soit redevenu la force électorale la plus importante, il a perdu sa majorité et ne dispose apparemment d’aucun moyen viable pour en construire une nouvelle. Pour la Pologne et pour le reste de l’Europe, cela constitue un résultat extrêmement lourd de conséquences. Pour les progressistes, c’est une occasion de célébrer.

En huit ans au pouvoir, le PiS est devenu une marque européenne leader en matière de politique antilibérale. Au gouvernement, cela a progressivement pris une boule de démolition pour les freins, contrepoids et les hypothèses culturelles qui sous-tendent les démocraties dominantes. L’indépendance du pouvoir judiciaire et des médias a été mise à mal et la télévision d’État est devenue le porte-parole de la propagande du PiS. Les migrants non européens et les communautés LGBTQ+ ont été diabolisés et présentés comme des menaces pour l’intégrité de la nation. L’influence catholique conservatrice a été mobilisée dans une répression draconienne du droit à l’avortement, provoquant des manifestations de masse. Avec la Hongrie de Viktor Orbán, la Pologne de M. Kaczyński a traité L’Union européenne valorise et normes avec mépris et a résisté à la coopération sur des questions telles que la crise migratoire.

En supposant que le résultat soit confirmé, le principal leader de l’opposition, Donald Tusk, aura l’occasion de mettre un terme à cette direction oppressive, autoritaire et conflictuelle. Sur la scène internationale, étant donné le statut de la Pologne comme l’un des États membres les plus importants sur le plan stratégique de l’UE, cela apportera un élan vital à l’unité européenne dans une période profondément difficile. Ancien président du Conseil européen, M. Tusk devrait résoudre les problèmes d’État de droit qui entravent les relations avec Bruxelles depuis 2015. De manière tout aussi significative, la Pologne, sous sa direction, jouerait un rôle de soutien dans le maintien du soutien occidental à l’Ukraine. , et dans les futures négociations sensibles sur l’expansion de l’UE à l’est.

Au niveau national, réparer les dégâts civiques et constitutionnels causés au cours des huit dernières années ne sera pas simple. Andrzej Duda, le président du pays aligné sur le PiS, reste au pouvoir et la gestion d’un gouvernement de coalition comprenant le parti centriste Plateforme civique de M. Tusk, le centre-droit et la gauche s’annonce compliquée. Vote à la sortie des urnes données de dimanche confirme l’ampleur du soutien que le PiS conserve dans les zones provinciales et rurales, ainsi que parmi les moins bien éduqués. Si M. Tusk souhaite unifier un pays polarisé après la campagne la plus acharnée, il devra offrir davantage à ces groupes.

Ce sont cependant des problèmes et des enjeux potentiels pour l’avenir. Le taux de participation stupéfiant de 73 % dimanche – 11 % de plus qu’en 2019 – témoigne d’une mobilisation populaire contre le PiS qui a stoppé net la « longue marche » de M. Kaczyński. Les jeunes, en particulier, semblent avoir répondu aux appels pour que leurs votes comptent. Ceux qui l’ont fait ont joué leur rôle dans une réaffirmation édifiante et vitale des valeurs démocratiques libérales en Pologne.