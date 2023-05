Le point de vue du Guardian sur les élections en Irlande du Nord : un moment charnière | Éditorial

UNToute la politique est local, ou c’est ce qu’on disait. Mais il n’y avait pas beaucoup de signes de cette supposée granularité de quartier lors des élections locales en Angleterre le 4 mai. Au lieu de cela, une majorité d’électeurs anglais semblent s’être rendus aux urnes déterminés à enregistrer une protestation nationale contre le gouvernement conservateur de Rishi Sunak à Westminster. Il y a eu encore moins de respect pour la pompe paroissiale lors des élections locales de cette semaine en Irlande du Nord. Le 11 soi-disant super quartier conseilstous élus à la proportionnelle, étaient à gagner jeudi pour la troisième fois seulement depuis la réforme du gouvernement local en 2014. Cependant, la campagne d’Irlande du Nord s’est également massivement concentrée sur une image politique plus large, en l’occurrence l’avenir du partage du pouvoir à Stormont et les tensions plus larges causées par le Brexit.

Rien de tout cela ne devrait signifier que les élections en Irlande du Nord n’ont pas d’importance, malgré une situation extrêmement campagne terne. Les résultats, qui doivent être annoncés vendredi et samedi, produiront au moins des conseils locaux capables de remplir leurs fonctions gouvernementales malgré l’impasse à Stormont. La démocratie locale de ce type reste véritablement importante. Les résultats seront également étudiés, comme toujours, pour ce qu’ils disent des rapports de force politiques au sein et entre les deux principales traditions en Irlande du Nord. Ils peuvent aussi avoir quelque chose d’important à dire sur la santé de la population du pays. troisième tradition, les non-alignés. Ce groupe pourrait surpasser à la fois les syndicalistes et les nationalistes cette semaine, mais il est empêché par le boycott du parti unioniste démocrate du partage du pouvoir de mettre en pratique sa volonté de gouverner.

Il est indéniable que ces élections ont également été un référendum par procuration sur la longue impasse – qui dure maintenant depuis plus de deux ans – causée par le boycott du DUP. Lorsque le cadre d’amendements de Windsor au protocole sur le Brexit en Irlande du Nord a été convenu entre le gouvernement britannique de M. Sunak et l’Union européenne en février, le DUP a refusé d’être accepté. Cela a fait place à une acceptation tacite à Londres et à Bruxelles que rien ne bougerait sur la question tant que les élections locales ne seraient pas terminées. Ce point, cependant, est maintenant atteint.

Ceux qui espéraient que l’achèvement de la campagne permettrait de tourner une page pourraient être déçus. Si le DUP réalise une performance impressionnante parmi les électeurs unionistes – ce qui, selon les sondages, est peu probable – le parti verra le résultat comme une approbation de son abstentionnisme pur et dur et intensifiera sa demande de modifications du cadre. Mais si le DUP s’en sort vraiment mal, il sera peu incité à retourner dans les institutions de partage du pouvoir à l’ombre du Sinn Féin, qui devrait être un grand gagnant cette semaine.

C’est donc un moment charnière pour la crédibilité des institutions de partage du pouvoir créées par l’accord du Vendredi saint, dont le quart de siècle a amené Joe Biden et bien d’autres en Irlande du Nord le mois dernier. C’est également un moment charnière dans les tentatives timides de M. Sunak pour reconstruire d’autres relations post-Brexit avec l’UE. Le cadre de Windsor était un acompte nécessaire pour faciliter d’autres accords, comme la résolution de la crise de l’industrie automobile qui a été si dramatiquement mise en lumière cette semaine. Maintenant, cela aussi est mis en doute. La vérité inconfortable est que, quels que soient les résultats de cette semaine, le DUP a la main sur la gorge non seulement de l’Irlande du Nord, mais aussi des relations de la Grande-Bretagne avec l’Europe.