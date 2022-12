Le point de vue du Guardian sur les dirigeants de gauche d’Amérique latine : la marée rose pourrait soulever tous les bateaux | Éditorial

Fle football et l’identité nationale en Argentine ont fusionné après la Albiceleste a remporté la Coupe du monde en 1986 avec Diego Maradona. La démocratie du pays, récemment restaurée après des décennies de coups d’État et de régime militaire meurtrier, a célébré la montée de Maradona d’un bidonville à la défaite presque à elle seule du reste du monde. Le sursaut de fierté dans tout le pays démentait cependant la chute de l’Argentine : elle a commencé le XXe siècle en tant que septième nation la plus riche du monde, mais était tombée au 70e place en 1990.

Des décennies plus tard, c’est à peu près la même histoire. L’année où Maradona a mené sa nation au titre, l’inflation a atteint en moyenne 116 %. L’inflation annuelle approche aujourd’hui les 100 %. Entre Maradona et l’équipe gagnante de la Coupe du monde dirigée par Lionel Messi cette année, le pays a fait défaut sur sa dette extérieure à trois reprises, a eu deux monnaies nationales et a reçu, en 2018, le plus important renflouement du Fonds monétaire international.

Le football argentin a grimpé en flèche alors que sa politique s’effondrait. Quelques semaines à peine avant le triomphe de Messi, la vice-présidente du gouvernement de gauche, Cristina Fernández de Kirchner, a été condamnée à une peine de prison pour une fraude d’un milliard de dollars – une accusation qu’elle nie, affirmant qu’elle est politiquement motivée. Cela peut sembler un récit édifiant pour l’Amérique latine, qui, il y a deux décennies, avait connu un succès mitigé sous “socialiste” Gouvernements. En 2017, les politiciens de centre-droit dominaient la région. Mais la marée rose a recommencé à monter un an plus tard avec le Mexicain Andrés Manuel López Obrador. Quand le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, reprend ses fonctions le lundiles dirigeants de gauche contrôleront six des sept plus grandes économies de la région.

Ils sont désormais chargés de combler les grands fossés économiques, sexistes et raciaux. La polarisation politique sape la démocratie, ce qui rend plus difficile pour beaucoup de respecter le compromis. Quatre ans de règne d’extrême droite de Jair Bolsonaro au Brésil ont inspiré des manifestations appelant à un coup d’État pour empêcher Lula de devenir président et ont laissé les services publics au bord de «l’effondrement». L’économie politique de l’Amérique latine donne souvent l’impression cassé.

Quasi-stagnation

La géologie, autant que la géographie, est le destin de l’Amérique latine. Avec 60 % du lithium mondial, l’or blanc des batteries électriques et la plus grandes réserves de pétroleles États-Unis voisins portent un gros bâton. Dans les années 1980, le consensus de Washington a conduit ses nations à emprunter en dollars et à libéraliser leurs comptes de capitaux pour attirer les investisseurs étrangers. Les décennies perdues qui ont suivi le virage néolibéral dans la région ont vu la stagnation, les coups d’État et les conflits armés. C’était le contexte chaotique en Amérique latine alors que l’autorité sur les dépenses et les investissements était transférée des législatures élues vers les marchés, les tribunaux et les banques centrales.

Deux gouvernements de gauche au Chili et au Pérou ont tenté – et échoué – cette année de réécrire des constitutions favorables au marché. Le président chilien, Gabriel Boric, a été porté au pouvoir par une vague de troubles sociaux en 2019. Cependant, sa proposition de nouvelle charte progressiste a été rejetée lors d’une campagne référendaire en septembre noyée dans la désinformation. Il a survécu à la perte et cherche à rédiger une nouvelle constitution. Au Pérou, Pedro Castillo – ancien enseignant et dirigeant syndical – a tenté de dissoudre le Congrès et d’élire un Assemblée constituante rédiger une nouvelle constitution après une année chaotique. Il a fini par être destitué, détenu par la police et remplacé par un ancien allié de gauche. Les affrontements sanglants entre les partisans de M. Castillo et les forces de sécurité péruviennes suggèrent que la répression fait toujours partie du maintien de l’ordre.

Le monde, post-Covid mais convulsé par la guerre ukrainienne de la Russie, est en pleine mutation. Cela offre un peu d’espoir à l’Amérique latine. Un modèle mondial différent a autrefois joué en sa faveur. Les politiques keynésiennes ont prévalu entre 1950 et 1980 et ont vu la région se développer sans nuire aux cycles d’expansion et de récession. Cette période, délimitant la carrière de feu Pelé, s’achève avec le remplacement de la démocratie dictature. Les défauts de la mondialisation d’aujourd’hui sont de plus en plus évidents depuis 2008 – et nulle part plus qu’en Amérique latine, que l’ancien ministre des Finances du Brésil, Luiz Carlos Bresser-Pereira, a déclaré avoir été condamné à “quasi-stagnation”. Son pays a vu le haut de gamme exportations comme les pièces automobiles et l’électronique cèdent la place au commerce du fer et du pétrole.

Politique rentière

La dernière génération de dirigeants de gauche pourrait remercier prix élevés des matières premières pour leurs programmes d’investissements publics. Mais cela a enraciné une classe rentière soucieuse de préserver le statu quo, comme les riches propriétaires terriens du Brésil qui financé la campagne de droite de Bolsonaro. Les prix élevés de l’énergie font maintenant craindre à de nombreux pays qu’une détérioration de la balance commerciale n’exerce une pression à la baisse sur leurs devises, risquant d’inflation et rendant plus difficile le remboursement de la dette en dollars. Par conséquent, les nations ont historiquement essayé de constituer leur stock de billets verts par le biais des exportations en utilisant des taux de change indexés. Le résultat, Randall Wray du Bard College suggèreest que les gouvernements utilisent l’austérité pour réduire les salaires des travailleurs au lieu de la richesse des rentiers, en dépréciant la monnaie.

La hausse des prix intérieurs aussi élargir l’écart entre riches et pauvres dans la région la plus inégalitaire du monde. L’économiste argentin Agustín Mario se dispute que la poursuite du plein emploi avec un peso flottant serait un meilleur moyen de réduire les taux d’inflation et de pauvreté plutôt que l’utilisation généralisée de indexage coûts aux prix qui propagent les chocs inflationnistes. La région a besoin d’un nouveau modèle, en commençant par allègement de la dette et suivi d’une poussée en faveur d’une croissance plus équitable et durable impliquant une industrialisation dirigée par l’État et l’intégration régionale. N’étant plus liées aux seuls États-Unis, les économies latino-américaines devraient être plus faciles à refondre grâce à des négociations entre plusieurs partenaires. Ceux-ci ne sont pas moins intéressés que Washington. Les projets soutenus par la Chine semblent être parmi les pires contrevenants des droits de l’homme et du droit de l’environnement.

Une nouvelle ère a vu de nouveaux compromis. Tous ne doivent pas être embrassés. M. López Obrador au Mexique a payé pour populaire dépenses pro-pauvres par le biais de l’austérité ailleurs. Son militarisation de la société inquiète beaucoup. Un meilleur modèle pourrait être le colombien Gustavo Petro, qui a coopté des législateurs modérés pour endosser des impôts sur la fortune pour financer des programmes sociaux. Ses plans d’élimination progressive du pétrole et du charbon, les principales exportations de la Colombie, devraient être bien accueillis par une administration Biden à la recherche d’alliés climatiques. Remplacer une guerre ratée contre la drogue par une guerre gagnable contre le réchauffement climatique aidera à construire le “meilleure société”. Après tant de fausses aurores, les affirmations sur la fin de l’ère néolibérale seront prises avec des pincettes. Mais l’ordre établi s’effondre, et à juste titre. La tâche est d’en créer un supérieur.